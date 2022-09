Zrada alebo "kretenizmus" generálov. Nacionalista Girkin tvrdo kritizuje neschopnosť ruského velenia

Medzi zradou alebo kretenizmom hlasujem za to druhé, uviedol na adresu ruského velenia bývalý "minister obrany" samozvanej Doneckej ľudovej republiky Igor Girkin, ktorý vystupuje pod pseudonymom Strelkov. Neschopnosť predvídať situáciu a nedocenenie ukrajinskej armády sú jedny z radu chýb, ktoré Rusom vyčíta.

„Hlavným dôvodom je presvedčenie našich „veľkých generálov“, že nepriateľ pokorne počká, kým sa rozhodnú, kde a kedy zasadiť ďalší úder. Keby bol taký láskavý, mohol by aj vopred oznámiť, kde je pripravený sa brániť,“ napísal ruský nacionalista a bývalý člen tajných služieb Igor Girkin na sieti Telegram. S informáciou prišiel server idnes.cz.

Ruské velenie podľa neho od Ukrajincov očakávalo iba pasívnu obranu na väčšine území a nanajvýš počítalo s „veľkou ofenzívou na jednom fronte“. Kvôli tomu sa vraj ruská armáda koncentrovala viac v Chersonskej oblasti, kde pritom Ukrajinci nemali oveľa menej vojakov ako v Charkovskej.

„Zrazu sa ukázalo, že nepriateľ je schopný rozsiahleho útoku na viacerých frontoch naraz. Zasiahol aj na miestach, kde sme mali naše jednotky iba v jednej vrstve a s absolútnou absenciou aspoň minimálnych záloh,“ sťažuje sa Girkin a prirovnáva ruských generálov ku komicky neschopnej postave z ruských vtipov. „Pri výbere z dvoch úžasných odpovedí na otázku: „Čo to bolo? Zrada alebo kretenizmus? Hlasujem za to druhé.“

V skutočnosti bolo podľa Girkina veľmi ľahké sa takejto porážke vyhnúť. Keby po odhalení koncentrácie ukrajinských síl v okolí dediny Balaklija velenie včas zredukovalo predmostie blízko Izjumu a prevelilo obrnené transportéry s podporou delostrelectva zo severu.

„Úder piatich čerstvých nepriateľských brigád by sa im samozrejme len ťažko podarilo úplne zastaviť, ale velenie by získalo čas reagovať na vzniknutú krízu bez úplnej porážky a donútilo by nepriateľa draho zaplatiť za jeho územné zisky,“ myslí si Girkin.

Neochota stiahnuť sa a neschopnosť rýchlo sa prispôsobiť vzniknutej situácii viedla k tomu, že Rusko úplne stratilo iniciatívu. Ukrajinci rýchlo presúvajú svoje sily ďalej do Doneckej oblasti. Svoje údery cielia na zraniteľné body ruskej obrany.

Podľa Girkina Ukrajinci využijú nadobudnutú iniciatívu, spravodajské informácie od západných štátov a dobrú bojovú morálku, aby Rusom nedovolili preskupiť sily a vybudovať úspešnú obranu. Zrejme budú chcieť využiť aj zvyšné dva až tri týždne, než sa začne zhoršovať počasie. Už v terajšom týždni je teda možné očakávať ďalšie ukrajinské útoky.

Podľa Girkina sa možno Ukrajinci pokúsia o prielom smerom na Mariupoľ a ústie rieky Donec. Svedčiť by o tom mohlo možno prípravné bombardovanie. Pri niekoľkých mestách v Rostovskej oblasti miestni počuli výbuchy a bol v pondelok spustený systém protivzdušnej obrany. K najsilnejšej explózii malo dôjsť v Taganrogu, kde pri diaľnici na výjazde na Rostov stúpal stĺp dymu, uviedol miestny portál 161.ru

Girkin uviedol, že protivzdušný obranný systém S-300 zostrelil pri Taganrogu jednu ukrajinskú raketu.

