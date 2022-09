Jastrabi po porážkach tlačia Putina do totálnej vojny

Rozbehol lokomotívu, teraz pred ňou uteká. Šéf Kremľa čelí vážnemu problému zo strany, odkiaľ to nečakal. Do totálnej vojny bez akýchkoľvek zábran ho tlačia tí, čo mu uverili, že špeciálna vojenská operácia, ako prikázal nazývať ozbrojenú agresiu proti Ukrajine, "ide podľa plánu".

Odvoz, nie muníciu

Potrebujem muníciu, nie odvoz. Slová, ktoré na začiatku ruskej invázie vyslovil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, sa už dostali do dejín. Užívatelia sociálnych sietí a podporovatelia Ukrajiny teraz slávnu vetu používajú, aby si uťahovali z okupantov, ktorých zaskočila ofenzíva v Charkovskej oblasti a musia ustupovať. "Potrebujem odvoz, nie muníciu,“ hovoria vraj teraz ruskí vojaci.

Hoci Kremeľ tvrdí, že len preskupuje sily, z Moskvy cítiť nervozitu. Vladimir Soloviov, jeden z najznámejších propagandistov Putinovho režimu, na komunikačnej platforme Telegram uviedol, že je potrebné popraviť ruských veliteľov, ktorí pripustili ukrajinskú protiofenzívu v Charkovskej oblasti. Porážka na fronte môže citeľne oslabiť Putinov imidž a dohnať ho k vyhláseniu všeobecnej alebo aspoň čiastočnej mobilizácie či dokonca k nasadeniu jadrovej zbrane.

Ako bude reagovať Kremeľ? "Môj tip: je približne 25-percentná šanca, že Putin použije taktickú jadrovú zbraň na Ukrajine alebo blízko nej. Už v tejto vojne konal neracionálne. Nevieme, čo urobí, keď bude zatlačený do kúta, a ukrajinskí predstavitelia verejne vyjadrili obavy, že sa to môže stať,“ napísal na sociálnej sieti Twitter Thomas Ricks, expert na vojenské záležitosti a dvojnásobný držiteľ Pulitzerovej ceny.

Podľa ďalších odborníkov je to však mimoriadne nepravdepodobný scenár, hoci sa nedá úplne vylúčiť. No expert na Rusko Mark Galeotti na Twitteri upozornil, ako sa Putinov režim usiluje to, čo sa deje, podať ľuďom.

Na Ukrajine sa začala žatva. Ruských tankov

Ruské okupačné sily z Charkovskej oblasti ustupujú tak rýchlo, že aj na tanky zabudli. A tak musia nastúpiť ukrajinskí traktoristi. Pozrite si na videu, ktoré zdieľalo ukrajinské ministerstvo obrany.

"Dvorné noviny Kremľa Rossijskaja Gazeta sú také nezáživné, ako by ste mohli očakávať, ale vo svetle mimoriadnych ukrajinských úspechov v posledných dňoch je poučné vidieť, čo dnes Rusom hovoria (a čo nie),“ pripomenul Galeotti.

Putinovskí propagandisti podľa experta spomínajú údajné úspechy. Píšu o tom, koľko ukrajinských vojakov prišlo o život či o tom, ako na strane Kyjeva stoja zahraniční bojovníci, ale tých vraj ruské jednotky už tiež zlikvidovali.

"Zdá sa, že Kremeľ je ohromený a zatiaľ neprišiel s plánom, ako udalosti prekrútiť, takže médiá do veľkej miery ignorujú zlé správy, kým nedostanú pokyny. Nikto nechce prejaviť iniciatívu, aby sa nepomýlil,“ pripomenul Galeotti.

"Kremeľ nemá problém klamať, ale nemôže len tak ignorovať realitu, a má problém vytvoriť nejaké pozitívne príbehy o problémoch, pri ktorých je možné základné overenie faktov. Toto je druh dilemy, ktorú sme videli v Čečensku a vo vojne Sovietskeho zväzu v Afganistane. Zvykne to byť znakom toho, že štátna kontrola praská. Nie je to ani tak o tom, že by Rusi až doteraz verili oficiálnej línii, ale skôr o tom, že nemali dôvod jej neveriť,“ konštatuje Galeotti.

Lež, krajina ohromná!

Ako prví prelomili múr mlčania o zdrvujúcej ukrajinskej protiofenzíve v Charkovskej oblasti vojnoví korešpondenti na svojich blogoch, ktoré majú často milióny pravidelných čitateľov: „Títo noví lídri verejnej mienky čias špeciálnej operácie vyzývajú Putina, aby pozdvihol Stalinove heslá: Všetko pre front, všetko pre víťazstvo! Povstaň, krajina ohromná, povstaň na smrteľný boj!“ napísal na Telegrame politológ Sergej Markov, bývalý poslanec Štátnej dumy a Putinov poradca, ktorý mu vždy oddane slúžil. „Ruská vláda sa však pridžiava politiky Lež, krajina ohromná! A všetko urobia ľudia, ktorí za to dostávajú plat,“ dodal nezvyklo kriticky.

Prokremeľský politológ však nevylučuje, že porážka na charkovskom fronte, kde Rusko za pár dní prišlo o kontrolu nad väčším územím, než aké dobylo za celé mesiace invázie, môže Kremeľ primať k zmene postoja: „Vedenie Ruska možno práve teraz bude nútené prijať rozhodnutie a vzdať sa predchádzajúcej koncepcie, ktorej sa pridŕžalo pol roka – o tom, že armáda bojuje, a krajina si žije svoj bežný život. Zrejme bude nutné pristúpiť k mobilizácii a prejsť od špeciálnej vojenskej operácie k reálnej vojne.“ Markov však pripúšťa, že to nebude také jednoduché, a ak by aj Putin pristúpil na mobilizáciu, čo napriek tlaku generálov doteraz tvrdo odmietal, tak pôjde iba o čiastočnú, a nie všeobecnú.

Tlak totiž prezident cíti aj z druhej strany, od ľudí, ktorí jeho inváziu podporujú práve preto, že ich z nej vynechal. Na ilustráciu Markov spomenul víkendové oslavy Dňa Moskvy, do ktorých sa osobne zapojil aj šéf Kremľa, keď v zábavnom parku metropoly osobne spustil prevádzku najväčšieho ruského kolesa v Európe, ktoré, mimochodom, po niekoľkých hodinách odstavili. Ľudovú veselicu večer korunoval veľkolepý ohňostroj, čo bola podľa politológa obrovská politická chyba, a to napriek tomu, že „sociológovia hovoria, že väčšina obyvateľstva je unavená zo správ o špeciálnej operácii a želá si, aby vojnových správ bolo čo najmenej“.

„Ohňostroj v Moskve v tragický deň ťažkej vojenskej porážky Ruska bude mať veľmi negatívne politické dôsledky,“ predpovedá Markov na Telegrame. „Ak tí, čo ohňostroj nezrušili, budú aj naďalej tvrdohlavo ignorovať postoje väčšiny Putinových voličov, tak svojimi politickými chybami môžu spôsobiť prezidentovi a vláde veľké škody a naladiť krymskú putinskú väčšinu proti štátnej moci. Štátna moc nesmie oslavovať, keď ľud smúti,“ dodal.

Sila zdrojom legitimity

V súvislosti s ruskou stratou kontroly nad severovýchodom Ukrajiny, po ktorej Moskva môže zabudnúť na plány zovrieť zvyšok Donbasu do klieští, politologička Tatiana Stanovaja upozorňuje na prudké pohyby v náladách ruskej spoločnosti. „Strana ,všetko je stratené', bývalá strana ,dobyjeme Kyjev za týždeň' je čoraz početnejšia, čo je hrozba pred chystaným znovuzvolením Putina v roku 2024. Zdá sa, že Kremeľ čelí najvážnejšej výzve, odkedy vyradil Navaľného,“ napísala na Telegrame. „V súčasnej situácii môžu vyznieť Putinove rozhodnutia ako slabé a menej legitímne pre otrasenú konzervatívnu časť elity a spoločnosti. Dozrievajú podmienky, v ktorých sa formuje politický dopyt na radikálnejšie politické líderstvo,“ dodala ruská expertka pôsobiaca vo Francúzsku.

„Sila je jediný zdroj legitimity Putina. A v situácii, keď sa ukazuje, že nemá silu, jeho legitimita začne padať,“ predpovedal pre New York Times v Izraeli žijúci ruský politológ Abbas Galliamov, ktorý svojho času písal Putinovi prejavy.

Nečudo, že po šokujúcej porážke v Charkovskej oblasti viacerí doteraz celkom lojálni politici, ako je čečenský vládca Ramzan Kadyrov či šéf strany Spravodlivé Rusko Sergej Mironov, sa začali kriticky vyjadrovať nielen na adresu podľa nich „nekompetentného“ ministerstva obrany, ale aj „nesprávne informovaného Kremľa“. „Ak dnes alebo zajtra nedôjde k zmene stratégie, budem nútený prehovoriť s vedením ministerstva obrany a vedením krajiny a vysvetliť im skutočnú situáciu v teréne," pohrozil vo videu zverejnenom na Telegrame Kadyrov, ktorý naznačil, že prezident si možno nie je vedomý skutočnej situácie na bojisku.

Ozval sa aj inokedy nadmieru opatrný vodca komunistov Gennadij Ziuganov. Líder najsilnejšej parlamentnej opozičnej strany v utorok vyhlásil, že to, čo sa deje, je vojna a žiadna špeciálna operácia, a preto je potrebné vyhlásiť všeobecnú mobilizáciu. „Čím sa špeciálna vojenská operácia odlišuje od vojny? citoval Ziuganova spravodajský portál jeho strany. "Vojenskú operáciu hocikedy môžete ukončiť. Vojnu ukončiť nemôžete, tá sa končí buď víťazstvom, alebo porážkou. Uisťujem vás, že toto je vojna a my nemáme právo ju prehrať. Potrebujeme všeobecnú mobilizáciu,“ dodal komunistický líder.

Kremeľ však napriek rastúcemu tlaku stále nie je pripravený vyhlásiť mobilizáciu. „V súčasnej chvíli nie, o tom sa nehovorí,“ odpovedal v utorok na novinársku otázku o možnej mobilizácii Putinov hovorca Dmitrj Peskov.