Kráľovná je doma. Lietadlo s rakvou Alžbety II. pristálo v Londýne

V daždivom počasí v centre Londýna čakajú na príchod vozidla s rakvou zosnulej kráľovnej tisíce ľudí. Sám kráľ Karol III. rakvu s ostatkami svojej matky prijme pri Buckinghamskom paláci. V hudobnom salóne (The Bow Room) paláca zostane rakva cez noc. Do stredajšieho rána budú mať možnosť rozlúčiť sa s kráľovnou členovia kráľovskej rodiny.

Do Westminsterskej sále, kde rakva so zosnulou panovníčkou zostane do pondelkového rána, teda do dňa kráľovninho pohrebu, odprevadí ostatky smútočný sprievod podobný tomu v Edinburghu. Za rakvou bude opäť kráčať aj kráľ Karol III.