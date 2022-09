Sprievod s rakvou kráľovnej Alžbety II. si prišli do centra Londýna pozrieť davy ľudí

Rakvu zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II. prepravili v stredu popoludní z Buckinghamského paláca do sídla parlamentu, kde ju vystavia na verejnú úctu do pondelkového pohrebu. V sprievode ulicami centra Londýna kráčali za lafetou s rakvou Alžbetine deti vrátane kráľa Karola III., informuje TASR na základe správy televízie Sky News.

Starší členovia Britskej kráľovskej rodiny kráčajú za rakvou s telesnými pozostatkami zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II. počas slávnostnej procesie z Buckinghamského paláca do Westminsterského paláca v Londýne 14. septembra 2022.

Rakvu zahalenú v kráľovskej štandarde a s imperiálnou korunou na vrchu viezli na delovej lafete ťahanej koňmi. Ide o poslednú cestu Alžbety II. z Buckinghamského paláca, jej londýnskeho sídla, pripomína stanica BBC.

Počas prevozu znel zvon Big Ben a každú minútu sa z londýnskeho Hyde Parku ozývala delostrelecká salva. Trasu lemovali davy ľudí, ktorí sprievod sledovali v úcte mlčky.

Za rakvou kráčali štyri deti Alžbety II. – kráľ Karol III., princezná Anne a princovia Andrew a Edward. Za nimi boli jej vnukovia vrátane princa Williama a princa Harryho, ako aj ďalší členovia kráľovskej rodiny. Na sprievode sa zúčastnilo tiež približne 1000 príslušníkov armády.

Kráľovná manželka Kamila, princezná z Walesu Catherine a vojvodkyne Sophie a Meghan prišli do Westminsterského paláca autom.

Alžbetinu rakvu od 17.00 h miestneho času (18.00 h SELČ) vystavia na štyri dni so štátnymi poctami vo Westminsterskej sále, najstaršej časti sídla britského parlamentu. Otvorená pre verejnosť bude 24 hodín denne až do pondelkového rána – do dňa pohrebu.

V súvislosti s prepravovaním pozostatkov kráľovnej sa londýnske letisko Heathrow rozhodlo odkloniť niekoľko letov, aby hluk z lietadiel nerušil smútočný sprievod. Z rovnakého dôvodu zrušili 16 letov aj aerolínie British Airways.

V uliciach Londýna sa v stredu od skorého rána zhromažďujú davy ľudí, ktorí chcú zosnulej kráľovnej prejaviť úctu a odprevadiť ju na poslednej ceste. Ľudí neodrádza ani varovanie úradov, že čakacia doba môže byť až 30 hodín. Úrady tiež odhadujú, že rad čakateľov môže byť dlhý niekoľko kilometrov. Prvá v rade je podľa agentúry AP Vanessa Nathakumaran, ktorá sa vyjadrila, že čaká od pondelka 11:30.

Kráľovná Alžbeta II. zomrela vo štvrtok v Škótsku vo veku 96 rokov. Rakvu s ňou najprv vystavili tam a počas celej cesty zo Škótska do Londýna sa schádzali davy ľudí, aby sa s panovníčkou, ktorá bola na tróne 70 rokov, naposledy rozlúčili.