Šéf OSN naliehavo vyzval svetových lídrov: Neutopte svet

„Práve som sa vrátil z Pakistanu, kde som sa pozeral cez okno do budúcnosti – budúcnosti s trvalým a všadeprítomným klimatickým chaosom,“ povedal šéf OSN na tlačovej konferencii niekoľko dní predtým, ako sa do New Yorku na Valné zhromaždenie OSN zídu desiatky svetových lídrov na týždeň zasadnutí na vysokej úrovni (High Level Week).

„To, čo sa deje v Pakistane, dokazuje úplne nedostatočnú celosvetovú reakciu na klimatickú krízu a v jej jadre je zrada a nespravodlivosť,“ dodal Guterres.

Pri záplavách v Pakistane zahynulo takmer 1400 ľudí, zaplavená je jeho oblasť veľká ako Spojené kráľovstvo. Záplavová voda tam zmietla úrodu a zničila, domy, podniky, cesty a mosty.

Guterres uviedol, že na žiadnej svojej návšteve „ešte nevidel klimatický masaker“ takého rozsahu, a vinu sa túto skazu pripísal bohatším krajinám.

„Môj odkaz prichádzajúcim svetovým lídrom je jasný: znížte teplotu – teraz. Nezaplavujte dnes svet; neutopte ho zajtra,“ povedal. Následne odsúdil „desaťročia trvajúcu neústupnosť veľkých znečisťovateľov“, predovšetkým členov skupiny krajín G20.

Zabíjate planétu

„Keby jedna tretina krajín G20 bola dnes pod vodou, čo môže byť zajtra, snáď by sa ľahšie dohodli na drastickom znížení emisií,“ dodal šéf OSN.

Skritizoval aj veľké spoločnosti produkujúce fosílne palivá a obvinil ich zo „zabíjania planéty, len aby si čo najviac nahrabali“.

Generálny tajomník upozornil aj na rozdelenosť medzinárodného spoločenstva s tým, že „geostrategické rozdiely sú teraz najväčšie možno od čias studenej vojny“.

„Ochromujú celosvetovú reakciu na dramatické výzvy, ktorým čelíme, ako sú vojna, zmena klímy, chudoba, hlad a nerovnosť,“ varoval.

„Súdržnosť zakotvenú v charte OSN rozožierajú kyseliny nacionalizmu a sebeckosti,“ dodal podľa AFP Guterres.