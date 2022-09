Pápež František v Nur-Sultane varoval pred "domino efektom" vojny

„Mier je naliehavý, pretože akýkoľvek vojenský konflikt alebo vypuknutie napätia a konfrontácie môže mať dnes len nepriaznivý ‚domino efekt‘ a môže vážne ohroziť systém medzinárodných vzťahov,“ povedal pápež v závere dvojdňového medzinárodného Kongresu predstaviteľov svetových a tradičných náboženstiev v kazašskej metropole Nur-Sultan.

František už v stredu vyzval približne 80 zhromaždených biskupov, patriarchoch, rabínov, imámov a muftiov či predstaviteľov budhizmu a taoizmu, aby sa spoločne zjednotili v odsúdení vojny.

Medzi účastníkmi bol aj metropolita Antonij, vysokopostavený predstaviteľ ruskej pravoslávnej cirkvi, ktorá vyjadruje rozhodnú podporu vojenskej agresii Ruska voči Ukrajine. Na kongres v Nur-Sultane, zameraný na podporu medzináboženského dialógu, mal pôvodne pricestovať aj moskovský patriarcha Kirill, ktorý však svoju účasť napokon odriekol.

František pred niekoľkými mesiacmi vyjadril nádej, že sa popri konferencii v Kazachstane stretne aj s patriarchom Kirillom. Po ruskej invázii na Ukrajinu však odsúdil moskovského patriarchu za ospravedlňovanie vojny a zdôraznil, že cirkev by nemala slúžiť štátnej moci ani jej predstaviteľom.

Na uvedenom kongrese, ktorý sa koná každé tri roky, sa zúčastnilo okolo 100 delegácií z 50 krajín. Záverečné vyhlásenie vyzýva lídrov, aby „upustili od agresívnej a deštruktívnej rétoriky, ktorá vedie k destabilizácii sveta, ako aj konfliktov a krviprelievania.“

V deklarácii, ktorá má 35 bodov, sa však vyslovene nespomína vojna na Ukrajine, ktorá trvá už takmer sedem mesiacov.

Vyhlásenie sa tiež hlási k podpore „ochrany práv a dôstojnosti žien (a) zlepšovaniu ich sociálneho postavenia ako rovnocenných členov rodiny a spoločnosti“. Pápež tiež osobne apeloval na to, aby bolo ženám umožnené v spoločnosti prevziať viac zodpovednosti a viac úloh. „Koľko úmrtí by bolo možné odvrátiť, ak by boli ženy v centre rozhodovacieho procesu,“ povedal pápež a vyzval, aby boli ženy viac „rešpektované, uznávané a zapojené“ do chodu spoločnosti.

Čítajte viac Pápež po prvýkrát vymenoval ženy do poradného výboru pre výber biskupov

Náboženstvo nesmie byť zneužívané na ospravedlňova­nie vojny

Pápež František počas návštevy Kazachstanu tiež uviedol, že náboženstvo nesmie byť zneužívané na ospravedlňovanie „zla“ vojny a že z Boha nemožno robiť rukojemníka „ľudskej túžby po moci“.

Najvyšší pontifex to uviedol v utorok na úvod dvojdňového medzinárodného Kongresu predstaviteľov svetových a tradičných náboženstiev v kazašskej metropole Nur-Sultan.

Pápež vo svojom otváracom príhovore vyjadril presvedčenie, že ten, kto umožňuje, aby sa dialo zlo a nestavia sa mu na odpor, nemôže byť považovaný za skutočného veriaceho.

„Ak je Stvoriteľ… pôvodcom ľudského života, ako môžeme my, ktorí sa nazývame veriacimi, súhlasiť s deštrukciou ľudského života?… Spoločne sa usilujme o to, aby zo Všemohúceho (Boha) nikto nemohol robiť rukojemníka ľudskej túžby po moci,“ uviedol 85-ročný František, ktorý sa aktuálne pre bolesti kolena pohybuje na invalidnom vozíku.

Zároveň vyjadril túžbu, aby sa predstavitelia náboženstiev nikdy neuchyľovali k obhajobe násilia a nedovolili, aby bolo duchovno zneužívané na svetské záležitosti a mocenské hry. Podľa Františka by, naopak, mali podporovať mier a riešenie sporov prostredníctvom dialógu a rokovaní.