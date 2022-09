ONLINE: Ukrajinský protiútok je efektívny, vojna podľa Stoltenberga môže trvať dlho

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 204. deň

Zelenskyj chce vystúpiť v OSN cez video, Rusi sú proti

V Charkovskej oblasti sa našlo desať lokalít využívaných na mučenie VIDEO: Ukrajinci Rusom: Máte dve možnosti. Zomrieť alebo utiecť.

15:36 Veliteľ súkromnej vojenskej skupiny Vagnerovcov obhajuje myšlienku verbovania väzňov do bojov na Ukrajine. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Jevgenij Prigožin pritom skonštatoval, že tí, ktorí nechcú, aby do bojov posielali odsúdencov, majú miesto nich poslať vlastné deti. Vyjadril sa tak po tom, ako sa na internete objavilo video, ako verbuje bojovníkov vo väzení.

V uniknutom videu Prigožin ponúka väzňom slobodu výmenou za šesť mesiacov služby v jeho žoldnierskej skupine. Vagnerovci údajne na Ukrajine bojujú už od roku 2014.

14:05 Ukrajinské rakety zasiahli v piatok centrum Rusmi okupovaného mesta Cherson na juhu Ukrajiny. Podľa správ ruských tlačových agentúr zásah dostala budova využívaná miestnymi prookupačnými úradmi, píše agentúra DPA.

Ukrajinská strana útok na Cherson nepotvrdila.

Podľa zástupkyne šéfa Moskvou dosadenej regionálnej správy Jekateriny Gubarevovej pri ukrajinskom raketovom útoku zahynula minimálne jedna osoba a ďalšia utrpela zranenia. K útoku vraj došlo počas zasadnutia popredných činiteľov miestnej a oblastnej správy.

Ruské tlačové agentúry tvrdia, že centrum Chersonu zasiahli dopoludnia strely z amerických raketometov HIMARS, ktoré vypálila ukrajinská armáda. Do blízkosti sídla regionálnej správy podľa nich dopadlo najmenej päť rakiet, uvádza denník The Guardian.

13:36 Ukrajina v piatok oznámila, že na znovudobytom území vo východnej časti krajiny objavila najmenej desať lokalít, ktoré ruské sily využívali na mučenie. TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry AFP.

Šéf ukrajinskej polície Ihor Klymenko na tlačovom brífingu podľa agentúry Interfax uviedol, že „môžeme hovoriť o najmenej desiatich mučiacich centrách“ v obciach Charkovskej oblasti. Priblížil, že dve takéto lokality boli nájdené v meste Balaklija na severovýchode Ukrajiny.

Klymenko doplnil, že príslušné orgány otvorili za posledný týždeň 204 kriminálnych prípadov vyšetrujúcich možné spáchanie vojnových zločinov ruskou armádou.

13:32 Generálny prokurátor samozvanej Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) na východe Ukrajiny Sergej Gorenko a jeho námestník zahynuli v piatok pri bombovom útoku. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na miestnych predstaviteľov a záchranné zložky.

„Podľa predbežných informácií generálny prokurátor Sergej Gorenko podľahol zraneniam v dôsledku výbuchu vo svojom úrade,“ povedal hovorca záchranárov, ktorého cituje agentúra Interfax.

Ruská štátna agentúra TASS s odvolaním sa na dôstojníka ministerstva vnútra separatistickej republiky napísala, že zahynul aj námestník generálneho prokurátora.

12:27 Rusko sa snaží presadiť v Európe ako imperiálna mocnosť, na čo musí Nemecko s európskymi krajinami reagovať. Dnes to v prejave na konferencii nemeckej armády vyhlásil spolkový kancelár Olaf Scholz. Zdôraznil, že Nemecko splní svoje záväzky brániť východných členov Severoatlantickej aliancie a že do modernizácie svojej armády investuje ďalšie peniaze.

„Ruskú vojnu som označil ako historický prelom, pretože to prekonáva všetko, čo sme nielen v Európe od konca studenej vojny zažili,“ povedal Scholz o ruskej invázii na Ukrajinu. „Ťažko vyzbrojená jadrová mocnosť sa snaží v Európe násilím zmeniť hranice. Ak by Rusko uspelo, mier v Európe by bol na dlhú dobu minulosťou,“ povedal.

Podľa kancelára už nie je možné zachovanie súčasného stavu a nestačí ani zvláštny zbrojný fond, ktorý Nemecko pre svoju armádu po ruskej invázii pripravilo. Armáda tak získala prostriedky s objemom 100 miliárd eur na modernizáciu. Scholz povedal, že Nemecko investuje do armády ďalšie peniaze a že pripraviť sa musí celá Európa.

12:09 Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg v piatok uznal, že ukrajinský protiútok proti ruským silám je veľmi efektívny. Zároveň varoval krajiny, aby sa pripravili na dlhší čas, keďže to neznamená koniec vojny. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.

„Samozrejme, je mimoriadne povzbudzujúce vidieť, že ukrajinské ozbrojené sily si dokázali vziať späť územie a tiež zasiahnuť za ruskými líniami. Zároveň musíme pochopiť, že toto nie je začiatok konca vojny, musíme byť pripravení na dlho,“ povedal pre rozhlasové vysielanie BBC.

12:06 Zamestnanec českého ministerstva zahraničia odovzdával citlivé informácie ruskej rozviedke. Odhalila ho Bezpečnostná informačná služba (BIS), ktorá na to upozornila vládu. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

Zamestnanec rezortu o tamojšom dianí informoval ruskú Službu zahraničnej rozviedky (SVR). Údajne to bol vysoko preverený pracovník, ktorý mal previerku na najvyšší stupeň Prísne tajné, píše TN.cz s odvolaním sa na Deník N. Pre ministerstvo pracoval už od 90. rokov, pričom pôsobil na mnohých zahraničných misiách a veľvyslanectvách vo svete. S agentmi ruskej služby po prvý raz nadviazal kontakt v jednej z afrických krajín a za odovzdávanie informácií mu vždy dobre zaplatili.

9:14 Hraničnými priechodmi prešlo vo štvrtok na Slovensko 2 695 ľudí z Ukrajiny. O dočasné útočisko požiadalo 15 žiadateľov. Zo Slovenska na Ukrajinu prešlo 2 750 osôb, informovali z tlačového odboru Ministerstva vnútra.

„Z hľadiska príchodu a odchodu odídencov z Ukrajiny je situácia dlhodobejšie stabilná bez výrazných zmien,“ skonštatovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Ministerstvo vnútra podľa nej na dennej báze sleduje udalosti týkajúce sa vojny a jej dosahu na Slovensko.

Celkový počet osôb, ktoré vstúpili na územie SR od februárového vypuknutia vojny na Ukrajine, je 802 439. Dočasné útočisko udelili 93.852 žiadateľom. Zo Slovenska na Ukrajinu prešlo 571 129 ľudí. (tas­r)

8:15 Maďarská rozpočtová letecká spoločnosť Wizz Air vo štvrtok potvrdila, že prevádzkovala lietadlo, ktoré tento týždeň odletelo z Ukrajiny do Poľska. Ide o prvý let komerčného lietadla z Ukrajiny od apríla tohto roka.

„Wizz Air potvrdzuje, že po hĺbkovom posúdení rizika a dôkladnej príprave odletelo jedno z jeho lietadiel 13. septembra z ľvovského Medzinárodného letiska Danyla Halyckého a úspešne pristálo v Katoviciach,“ uvádza sa vo vyhlásení tlačového odboru tejto leteckej spoločnosti.

Riaditeľ komunikácie portálu Flightradar24 Ian Petchenik pre CNN ešte v stredu povedal, že Wizz Air má v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev ešte tri lietadlá s maďarskou registráciou.

Ukrajinské ministerstvo pre infraštruktúru uviedlo, že je pripravené na obnovenie prevádzky letiska v Ľvove, ak bude letisko disponovať západnými bezpečnostnými zárukami. Doposiaľ nie jasné, akým spôsobom budú tieto opatrenia zabezpečené. (cnn.com, tasr)

6:55 Nemecký kancelár Olaf Scholz vo štvrtok prisľúbil, že Nemecko bude Ukrajine pomáhať tak dlho, ako to bude potrebné. Uviedol to v nemeckom meste Postupim počas ceremónie, na ktorej prevzal bývalý ukrajinský boxer Vladimir Kličko v mene ukrajinského ľudu mediálnu cenu M100.

„Pomáhame s ťažkou vojenskou technikou, s muníciou, s výcvikom ukrajinských vojakov, pretože ich boj je aj naším bojom,“ povedal Scholz. Zdôraznil, že Nemecko bude Ukrajinu naďalej podporovať „spoľahlivo a tak dlho, ako to bude potrebné“. Dodal, že Berlín bude pri koordinácii pomoci pre Kyjev naďalej spolupracovať s európskymi a medzinárodnými partnermi.

„Dnes toto ocenenie využívam ako zástupca ukrajinského ľudu, ktorý sa opäť obracia na Európsku úniu, takzvaný slobodný svet, Nemcov a nemeckú vládu,“ povedal Kličko v rozhovore pre agentúru DPA. Dodal, že je dôležité, aby svet znova „neuhol pohľadom“, ako tomu bolo v roku 2014 po ruskej anexii Krymu.

Západní lídri videli zničenú krajinu po útokoch ruských síl na Ukrajinu na vlastné oči a aj tak „stále nedostávame to, čo vo vojne potrebujeme“, uviedol Kličko. „Bez podpory zbraní túto vojnu nevyhráme,“ zdôraznil.

Scholz poznamenal, že Rusko vedie popri bojoch na Ukrajine aj informačnú a propagandistickú vojnu. „Ruským občanom je predstavovaný paralelný svet, ktorý je hermeticky uzavretý od reality,“ povedal nemecký kancelár, ktorý trvá na tom, že Rusko nesmie vyhrať túto vojnu. (dpa, tasr)

6:48 Pápež František označil vo štvrtok dodávky zbraní na Ukrajinu na sebaobranu za morálne legitímne. Vyplýva to z jeho vyjadrení na palube lietadla počas návratu z trojdňovej apoštolskej návštevy Kazachstanu. František taktiež vyzval Kyjev, aby bol otvorený prípadnému dialógu s Moskvou aj napriek tomu, že by to bolo pre Ukrajinu náročné.

6:27 Americký prezident Joe Biden vo štvrtok schválil nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu vo výške 600 miliónov dolárov. Vo vyhlásení to uviedol Biely dom, informuje agentúra AFP. Vojenská pomoc pozostáva z vybavenia a služieb, ako aj z tréningu ukrajinských vojakov, píše sa vo vyhlásení. Ďalšie podrobnosti vrátane typu poskytnutých zbraní však Biely dom nešpecifikoval.

Americké ministerstvo obrany neskôr uviedlo, že balík pomoci pre Kyjev bude zahŕňať 37.000 delostre­leckých nábojov, z ktorých bude 1000 presne navádzaných, štyri protidelostrelecké radary i ďalšie zbrane a vojenské vybavenie.

Pentagón dodal, že Washington Kyjevu poskytne aj ďalšiu muníciu pre salvové raketové systémy HIMARS. Rezort obrany však neuviedol, či pôjde aj o taktické balistické strely ATACMS, ktoré Kyjev žiada už niekoľko mesiacov.

Washington poskytol Kyjevu od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu vojenskú pomoc v hodnote viac ako 15 miliárd dolárov, píše AFP. Predmetné oznámenie o novom balíku pomoci prichádza v čase, keď ukrajinská armáda začala viesť masívnu protiofenzívu proti ruským inváznym silám.

6:00 V ukrajinskom Iziume sa po jeho oslobodení ukrajinskými silami a odchode ruských jednotiek našlo provizórne pohrebisko so 440 hrobmi. Stanici Sky News to povedal náčelník policajného vyšetrovacieho oddelenia pre Charkovskú oblasť Serhij Bolvinov. Fotografie a zábery drevených krížov v lese zverejnila stanica Nastojaščeje vremja, ktorej o náleze cintorína povedal splnomocnenec pre nezvestné osoby Oleh Kotenko. Podobné správy o nálezoch narýchlo vytvorených pohrebísk s telami civilistov alebo masových hroboch prichádzali z Ukrajiny tiež v apríli po stiahnutí ruských vojsk z Kyjevskej oblasti, z miest ako Buča alebo Irpiň.

Všetky telá z pohrebiska v Izjume podľa policajného náčelníka úrady plánujú vyzdvihnúť a podrobiť ich forenznému vyšetrovaniu. Niektoré z nich sa podľa neho zatiaľ nepodarilo identifikovať.

"Je to pre mňa naozaj šokujúce a hrozné. Je to zločin proti ľudskosti. V civilizovanom svete v roku 2022 by to tak nemalo byť, "okomentoval nález Bolvinov.

„Vieme, že niektorí (ľudia) boli zabití, ďalší zomreli pre delostreleckú paľbu, kvôli takzvaným zraneniam pri výbuchu míny. Ďalší kvôli náletom,“ odpovedal Bolvinov na otázku, ako pochovaní ľudia zomreli. Doplnil, že presnú príčinu smrti ale vyjaví až vyšetrovanie.

Na niektorých hroboch sú priezviská, na niektorých sú len čísla, povedal stanici Nastojaščeje vremja splnomocnenec pre nezvestné osoby Kotenko. Na ďalších sú aj vence alebo dátum úmrtia.

„Keď bolo ostreľované mesto, ľudia zomierali priamo na uliciach. Pohrebné služby nevedeli, čo je to za ľudí, ale prijímali ich a pochovávali na tomto cintoríne,“ povedal Kotenko. Splnomocnenec doplnil, že ruské okupačné sily už skôr zverejnili videozáznam pohrebiska. „Bolo nám jasné, že sa to miesto musíme pokúsiť po oslobodení územia nájsť,“ vysvetlil Kotenko. Väčšina pochovaných ľudí podľa neho zomrela pri delostreleckých útokoch.

Izjum v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny dobyla späť ukrajinská armáda minulý týždeň pri svojej protiofenzíve. Pod kontrolou ruských síl bolo toto strategické mesto od marca. V stredu oslobodený Izjum navštívil prezident Volodymyr Zelenskyj a zúčastnil sa tam vztyčovania ukrajinskej vlajky.