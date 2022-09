V Iziume našli masové pohrebisko so stovkami hrobov. Rusko musí niesť zodpovednosť, skonštatoval Zelenskyj

Väčšina tiel uložených v provizórnych hroboch patrí civilistom, povedala v piatok ukrajinská polícia.

Fotografie a zábery drevených krížov v lese zverejnila stanica Nastojaščeje vremja, ktorej o náleze cintorína povedal splnomocnenec pre nezvestné osoby Oleg Kotenko. Podobné správy o nálezoch narýchlo vytvorených pohrebísk s telami civilistov alebo masových hroboch prichádzali z Ukrajiny tiež v apríli po stiahnutí ruských vojsk z Kyjevskej oblasti, z miest ako Buča alebo Irpiň.

Hrobov je medzi vysokými stromami 443, uviedol z miesta Kotenko. „Videl som číslo 443. Číslo jeden som nevidel,“ povedal činiteľ. „Celkový počet mŕtvych (v oblasti v dôsledku bojov) odhadujeme podľa čísel,“ uviedol Kotenko. Dodal, že niektoré hroby ale obsahujú aj dve alebo viac tiel. Úrady zaujal najmä hrob s telami, nad ktorým bol vztýčený kríž s nápisom „Ukrajinská armáda, 17 ľudí. Izjum, z pitevne“.

„Chceme, aby svet vedel, čo spôsobila ruská okupácia,“ povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Prezident prirovnal Izium k mestám Buča a Mariupol, ktoré sa stali symbolmi zverstiev spáchaných počas ruskej invázie na Ukrajinu. „Rusko za sebou všade necháva smrť a musí za to niesť zodpovednosť,“ povedal ukrajinský prezident vo videoposolstve.

Všetky telá z pohrebiska v Izjume podľa policajného náčelníka úrady plánujú vyzdvihnúť a podrobiť ich forenznému vyšetrovaniu. Niektoré z nich sa podľa neho zatiaľ nepodarilo identifikovať.

"Je to pre mňa naozaj šokujúce a hrozné. Je to zločin proti ľudskosti. V civilizovanom svete v roku 2022 by to tak nemalo byť, "okomentoval nález Bolvinov.

„Vieme, že niektorí (ľudia) boli zabití, ďalší zomreli pre delostreleckú paľbu, kvôli takzvaným zraneniam pri výbuchu míny. Ďalší kvôli náletom,“ odpovedal Bolvinov na otázku, ako pochovaní ľudia zomreli. Doplnil, že presnú príčinu smrti ale vyjaví až vyšetrovanie.

VIDEO: Ukrajinci Rusom: Máte dve možnosti. Zomrieť alebo utiecť.

Na niektorých hroboch sú priezviská, na niektorých sú len čísla, povedal stanici Nastojaščeje vremja splnomocnenec pre nezvestné osoby Kotenko. Na ďalších sú aj vence alebo dátum úmrtia.

„Keď bolo ostreľované mesto, ľudia zomierali priamo na uliciach. Pohrebné služby nevedeli, čo je to za ľudí, ale prijímali ich a pochovávali na tomto cintoríne,“ povedal Kotenko. Splnomocnenec doplnil, že ruské okupačné sily už skôr zverejnili videozáznam pohrebiska. „Bolo nám jasné, že sa to miesto musíme pokúsiť po oslobodení územia nájsť,“ vysvetlil Kotenko. Väčšina pochovaných ľudí podľa neho zomrela pri delostreleckých útokoch.

Čítajte viac Putinov kuchár hľadá vojakov medzi väzňami

OSN chce vyslať monitorovací tím

Vyhodnotiť situáciu na mieste plánuje OSN, ktorá chce do Iziumu vyslať monitorovaciu misiu. „Plánujú tam ísť, aby zistili viac o tom, čo sa tam mohlo stať,“ uviedla hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Elizabeth Throssellová. Throssellová označila správy o masových hroboch v Iziume za „šokujúce“.

„Je dôležité, aby sme zistili okolnosti smrti ľudí pochovaných v týchto kolektívnych hroboch,“ povedala s tým, že experti OSN chcú tiež zistiť, či išlo o vojakov alebo civilistov.

Izjum v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny dobyla späť ukrajinská armáda minulý týždeň pri svojej protiofenzíve. Pod kontrolou ruských síl bolo toto strategické mesto od marca. V stredu oslobodený Izjum navštívil Zelenskyj a zúčastnil sa tam vztyčovania ukrajinskej vlajky.