Deti zosnulej kráľovnej Alžbety II. držali stráž pri jej rakve

Počas ceremónie známej ako vigília princov boli vo Westminsterskej sále prítomní aj ďalší členovia kráľovskej rodiny. Sledovali ju aj ľudia, ktorí prišli vzdať poslednú úctu zosnulej kráľovnej.

Karol III., princezná Anne, princ Andrew a princ Edward, všetci vo vojenských uniformách, ticho stáli so sklonenými hlavami a spojenými rukami okolo katafalku, na ktorom je rakva vystavená. Vigília sa skončila po 15 minútach troma údermi palice na zem. Nový kráľ potom odviedol svojich súrodencov zo sály. Podobnú stráž budú v sobotu večer držať vnuci a vnučky Alžbety II.

Do sály následne začali prúdiť ľudia, ktorí čakajú v dlhom rade celé hodiny, kým sa dostanú k panovníčkinej rakve. Prístup do fronty vedúcej k budove parlamentu v centre Londýna, kam sa ľudia chodia pokloniť Alžbete II., po niekoľkých hodinách opäť prerušili. Vláda žiada smútiacich, aby sa dnes už nepokúšali do radu dostať. Otvorená bude opäť v sobotu na poludnie (13:00 SELČ). Aktuálne ľudia v rade čakajú zhruba 22 hodín.

Dvere Westminsterskej sály, najstaršej časti sídla britského parlamentu, zatvoria v pondelok ráno pred štátnym pohrebom kráľovnej, ktorý sa začne vo Westminsterskom opátstve o 11.00 h miestneho času (12.00 h SELČ).