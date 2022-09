ONLINE: Lambrechtová: Rusko nie je porazené, ale nemá neobmedzené vojenské rezervy

Ukrajinskí vojaci kráčajú cez most v meste Izium v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny, ktoré ukrajinské sily nedávno oslobodili spod ruskej okupácie v stredu 14. septembra 2022

6:45 Nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová v piatok zverejnenom rozhovore s agentúrou Reuters uviedla, že Rusko utrpelo na Ukrajine značné ľudské a materiálne straty. Ukrajinská protiofenzíva navyše podľa nej ukázala, že vojenské rezervy Ruska sú menšie, než sa predpokladalo.

„Predstava, že ruské sily majú doslova neobmedzené vojenské prostriedky, nezodpovedá realite,“ povedala. Zároveň varovala pred chybným hodnotením situácie. „Rusko nie je zďaleka porazené a stále má k dispozícii rôzne vojenské možnosti,“ dodala.

Lambrechtová rovnako ako nemecký premiér Olaf Scholz uistila, že Ukrajina môže počítať s ďalšou nemeckou pomocou, vrátane tej vojenskej. Vo štvrtok Lambrechtová oznámila, že Nemecko poskytne ukrajinskej armáde 50 obrnených vozidiel Dingo a dva salvové raketomety s muníciou.

Scholz v piatok v prejave na konferencii nemeckej armýdy uviedol, že Rusko sa snaží presadiť v Európe ako imperiálnu mocnosť, na čo musí Nemecko s európskymi krajinami reagovať. Zdôraznil, že Nemecko dostojí svojim záväzkom brániť východných členov Severoatlantickej aliancie a že do modernizácie svojej armády investuje ďalšie peniaze.

„Ruskú vojnu som označil za historický prelom, pretože to prekonáva všetko, čo sme nielen v Európe od konca studenej vojny zažili,“ povedal Scholz o ruskej invázii na Ukrajinu. "Ťažko vyzbrojená jadrová mocnosť sa snaží v Európe násilím zmeniť hranice. Ak by Rusko uspelo, mier v Európe by bol na dlhý čas minulosťou, "povedal.

Podľa kancelára už nie je možné zachovanie súčasného stavu a nestačí ani osobitný zbrojný fond, ktorý Nemecko pre svoju armádu po ruskej invázii pripravilo. Armáda tak získala prostriedky s objemom 100 miliárd eur na modernizáciu. Scholz povedal, že Nemecko investuje do armády ďalšie peniaze a že pripraviť sa musí celá Európa.

„NATO zostane garantom bezpečnosti na kontinente, ale európske krajiny musia prevziať väčšiu zodpovednosť,“ povedal Scholz. Nemecko je podľa neho pripravené na to, aby sa postavilo do čela bezpečnosti Európy. Zdôraznil tiež, že nemecká armáda bude brániť každý centimeter spojeneckého územia.