Nekonečný rad ku kráľovnej Alžbete II. Ľudia čakajú aj 22 hodín

Dlhé hodiny ľudia čakajú, aby sa mohli rozlúčiť s britskou kráľovnou Alžbetou II. Prístup do radu dokonca museli úrady pozastaviť.

Prístup do radu vedúceho k budove parlamentu v centre Londýna, kam sa ľudia chodia pokloniť zosnulej britskej kráľovnej Alžbetou II., bol po niekoľkých hodinách v piatok opäť prerušený. Vláda žiadala trúchliacich, aby sa už nepokúšali do radu dostať. Otvorený bude opäť v sobotu napoludnie (13.00 SELČ). Niektorí ľudia v rade čakajú aj 22 hodín.

Britská vláda prístup do radu kvôli jho dĺžke už raz pozastavila v piatok dopoludnia. Na sociálnych sieťach ľudí nabádala, aby si kráľovnú uctili napríklad zápisom do kondolenčnej knihy a nevydávali sa do centra Londýna, kde sa v noci čakali veľmi nízke teploty.

Medzi čakajúcimi sa v piatok objavil tiež bývalý kapitán britskej futbalovej reprezentácie David Beckham. Mal na sebe čierny oblek a uviedol, že sa prišiel pokloniť kráľovnej. V rade strávil 13 hodín, médiá mu venovali veľkú pozornosť.

Pri čakaní sa stalo tiež niekoľko incidentov. Polícia zadržala 19-ročného muža, ktorý sa zvliekol a sexuálne obťažoval dve ženy v rade. Pred políciou sa pokúšal uniknúť skokom do Temže, bol však zadržaný, keď vyplával, uviedol server Sky News.

Podľa údajov londýnskej záchrannej služby potrebovalo lekárske ošetrenie 435 ľudí a za dva predchádzajúce dni bolo 42 trúchliacich odvezených do nemocnice, píše DPA.

Zástup sa ťahal v dĺžke takmer osem kilometrov od Westminsterskej sály britského parlamentu po pravom brehu Temže za most Tower Bridge až k parku Southwark, kde už nebola kapacita pre ďalších čakajúcich. „Nesnažte sa do radu pripojiť, kým nebude oznámené jej znovuotvorenie,“ oznamuje ministerstvo kultúry.

Čas čakania v rade sa v tom momente – v piatok dopoludnia – odhadoval na 14 hodín. Verejnosť má až do pondelkového skorého rána možnosť osobne sa rozlúčiť s panovníčkou, ktorá zomrela pred týždňom vo svojom škótskom sídle Balmoral. Britské úrady očakávajú, že zosnulých sa príde pokloniť približne 750 000 ľudí, uvádza agentúra Reuters. Pohreb bude v pondelok 19. septembra vo Westminsterskom opátstve.