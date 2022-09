Turecko chce vstúpiť do organizácie, kde bude spolu s Ruskom a Čínou

Cieľom Turecka je vstúpiť do Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO), ktorá zahŕňa okrem iného Čínu a Rusko. Uviedol to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, informovala agentúra Reuters. Turecko by sa tak stalo prvým členom Severoatlantickej aliancie, ktorý by do SCO vstúpil.