ONLINE: Zelenskyj: Mučenie bolo bežnou praxou. Trump: Za mňa by vojna nebola

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj žiada potrestanie všetkých, ktorí mučili Ukrajincov. Exprezident USA Donald Trump vyhlásil, že za neho by vojna na Ukrajine nebola.

Dobrovoľníci sa v sobotu 17. septembra 2022 zúčastňovali na výcviku blízko Kyjeva na Ukrajine. Niektorí dobrovoľníci sa prihlásili do čečenskej jednotky, ktorá bojuje po boku ukrajinskej armády.

7:00 Americký exprezident Donald Trump sa počas svojich vystúpení v rámci kampane Save America (Zachráňme Ameriku) dotkol aj situácie na Ukrajine. „Teraz je vojna medzi Ruskom a Ukrajinou, v ktorej potenciálne zomierajú státisíce ľudí, ale nikdy by sa to nestalo, keby som bol vaším prezidentom,“ vyhlásil Trump podľa pravicovej káblovej siete Newsmax. Viní za to demokratov, ktorí podľa neho zmanipulovali voľby a prezidentom sa stal Joe Biden.

Ruská agentúra TASS tiež cituje z jeho vystúpenia, ktoré prenášala Newsmax – v ňom uviedol, že Nemecko nemá alternatívu za ruské energie, čo môže viesť ku kolapsu. „Nemecko sa teraz vracia k uhliu, k starým metódam, ale nemajú na výber. Zostanú bez krajiny,“ povedal na zhromaždení svojich priaznivcov v Ohiu.

Trump podľa agentúry tiež povedal, že keď bol ešte prezidentom USA, poslal vtedajšej nemeckej kancelárke Angele Merkelovej bielu vlajku so slovami „ak získavate 72 % svojich energetických zdrojov z Ruska, tak tu je biela vlajka, aby ste sa mohli rýchlo vzdať“.

6:50 V oslobodenej časti Charkovskej oblasti sa po odchode ruských jednotiek našlo v rôznych mestách a obciach desať mučiarní, povedal v nočnom prejave ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Sľúbil zistiť totožnosť všetkých, ktorí takéto zlo na Ukrajine páchali.

„Mučenie bolo na okupovanom území rozšírenou praxou,“ tvrdil Zelenskyj. Ako príklad uviedol železničnú stanicu v obci Kozača Lopaň, v ktorej pivnici takzvanej ľudovej milície mučili Ukrajincov elektrickým prúdom.

Na prípad v sobotu upozornila aj prokuratúra Charkovskej oblasti, podľa ktorej na stanici dochádzalo k „neľudskému mčeniu“. Okupanti použili starý ruský poľný telefón s generátorom, na ktorý pripojili elektrické káble, ktorých konce pritlačili na vypočúvané obete. Vyšetrovatelia už „identifikovali jednotlivcov, ktorí pracovali pre predstaviteľov agresora a prebiehajú opatrenia na ich trestné stíhanie“, napísala prokuratúra.

Zelenskyj v prejave tiež uviedol, že pokračujú práce na provizórnom pohrebisku v Izjume, kde sa našlo na 450 tiel. Do sobotňajšieho večera odborníci exhumovali z hromadného hrobu 59 tiel, z toho bolo 17 vojakov a 16 mužov a 27 žien z radov civilistov. Väčšina z nich nesie podľa znalcov stopy násilnej smrti, uviedol na Telegrame gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov.

Český minister zahraničia Jan Lipavský v sobotu vyzval v súvislosti so správami o náleze hromadných hrobov v Izjume na rýchle ustanovenie osobitného medzinárodného tribunálu, ktorý bude pracovať na stíhaní tejto agresie.

Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva v piatok oznámil, že do Iziumu hodlá vyslať monitorovací tím, aby preveril tvrdenia ukrajinských orgánov o nájdení masových hrobov po vytlačení ruských jednotiek z danej oblasti.