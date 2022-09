Biden vyzval Putina, aby nepoužil taktické jadrové zbrane na Ukrajine

Ukrajinské jednotky počas protiofenzívy na severovýchode krajiny vytlačili ruských vojakov z územia s rozlohou niekoľko tisíc kilometrov štvorcových. Kvôli tomuto ústupu, o ktorom Rusko oficiálne hovorí ako o preskupení vojsk, sa Putin dostal pod tlak zo strany nacionalistov, aby sa znovu chopil iniciatívy.

Putin varoval, že ak sa situácia bude vyvíjať ako teraz, ruská reakcia bude vážnejšia. Svojimi výrokmi tak vzbudil obavy z možného nasadenia taktických jadrových alebo chemických zbraní.

„Nie. Nie. Nie. Zmenilo by to podobu vojny ako žiadna iná udalosť od druhej svetovej vojny,“ odpovedal Biden na otázku moderátora programu 60 Minutes na CBS, čo by odkázal Putinovi, ak uvažuje o nasadení takýchto zbraní. Biden bez ďalších podrobností uviedol, že reakcia Spojených štátov by bola „závažná“. Rusko by sa podľa neho „ešte viac stalo vo svete vyvrheľom“.

Ruskí činitelia odmietajú špekulácie niektorých západných politikov a analytikov, že Moskva by mohla na Ukrajine nasadiť taktické jadrové zbrane, avšak na Západe naďalej také obavy pretrvávajú.

Ďalšou možnosťou pre Rusko by mohla byť všeobecná mobilizácia, alebo zákaz vývozu všetkých energetických surovín do Európy s cieľom jej v zime znemožniť vyrábať teplo. Potom by európski politici podľa Kremľa mohli prinútiť Ukrajinu uzavrieť s Ruskom prímerie.