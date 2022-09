Pugačovová chce, aby ju Moskva zaradila do zoznamu zahraničných agentov

Pugačovová prišla s touto žiadosťou v reakcii na rozhodnutie ministerstva z piatka, keď do zoznamu agentov údajne financovaných Západom zapísalo jej manžela Maxima Galkina, ktorý sa venuje politickej satire a je známy parodistom a moderátorom. Moskva tvrdí, že Galkin vykonáva politické aktivity a je za to platený Ukrajinou.

Po začatí ruskej invázie na Ukrajinu Galkin vystúpil s ostrou kritikou tejto vojny. Neskôr komentoval aj ruským vojakom pripisované vojnové zločiny odhalené v meste Buča v Kyjevskej oblasti. Samotná Pugačovová už viackrát prejavila svoj protivojnový postoj, ale k invázii na Ukrajinu sa priamo nevyjadrila.

Najnovšie však Pugačovová na sociálnych sieťach oznámila, že je solidárna so svojím manželom, „ktorý praje svojej vlasti prosperitu, mierový život, slobodu prejavu a to, aby naši chlapci (vojakov) prestali umierať pre iluzórne ciele, ktoré robia z našej krajiny vyvrheľa a sťažujú život našim občanom.“

Pugačovová je tak zrejme vôbec prvou osobou, ktorá požiadala o zaradenie do tohto zoznamu. Po vypuknutí vojny na Ukrajine ruské médiá informovali, že Pugačovová a Galkin so svojimi deťmi-dvojčatami z Ruska odcestovali.

Pugačovová sa do Ruska vrátila koncom augusta – špekulovalo sa, že kvôli dvojčatám, ktoré sú školopovinné. Po návrate do Moskvy sa zúčastnila aj na rozlúčke so zosnulým bývalým sovietskym prezidentom Michailom Gorbačovom. Galkin je stále v zahraničí a vystupuje tam so svojimi zábavnými programami. Jeho publikum tvoria ruskí „expati“.

Pugačovová (73) je známa svojím emotívnym spevom a scenáristicky náročnými vystúpeniami. Hviezdnu kariéru síce zažila v 70. rokoch 20. storočia, ale v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu je populárna dodnes. Pre svoju slávu a obľúbenosť je považovaná za nedotknuteľnú o­sobu.

Štatút „zahraničný agent“ pripomína termín „nepriateľ ľudu“ zo sovietskych čias. Má sa vzťahovať na osoby alebo skupiny, ktoré dostávajú finančné prostriedky zo zahraničia a vykonávajú politickú činnosť rôzneho druhu.

Tento termín má v Rusku silne pejoratívny význam a pre svojho nositeľa znamená dodatočnú kontrolu zo strany vlády. Počet osôb zaradených do tejto kategórie v Rusku výrazne stúpol po vypuknutí vojny na Ukrajine: zahraničnými agentmi sa stali mnohí politici, aktivisti i novinári kritizujúci Kremeľ.