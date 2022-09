Hrozí na pohrebe Alžbety II. teroristický útok?

Na čele s americkým prezidentom Joeom Bidenom prišli do Londýna takmer všetci, čo niečo znamenajú v svetovej politike, aby sa rozlúčili s kráľovnou Alžbetou II.

"Je to masívna bezpečnostná operácia. Nasadených je viac ako 10-tisíc policajtov z celého Spojeného kráľovstva. V nedávnej histórii Londýna sa to vyrovná iba olympiáde v roku 2012. Prítomnosť viacerých svetových lídrov vrátane prezidenta Bidena len umocňuje túto bezpečnostnú výzvy. Hoci dátum smrti Alžbety II. nebolo možné predpovedať, pohreb kráľovnej bol podrobne naplánovaný už desaťročia a príprava zahŕňalo aj bezpečnostné detaily,“ uviedol pre Pravdu expert na terorizmus Steve Hewitt z Birmighamskej univerzity.

"Najväčšou hrozbou dnes nebude žiadne organizované a sofistikované sprisahanie, najmä ak vezmeme do úvahy pomerne krátke trvanie pohrebu, ale čin nejakého osamelého jedinca v dave. Príklad tohto typu hrozby sa vyskytol pred niekoľkými dňami, keď sa muž snažil priblížiť k rakve kráľovnej, keď bola vystavená pre smútiacich. Rýchlo ho zatkli,“ pripomenul Hewitt.

Podobne to vidí aj Anthony Gleese, expert na tajné služby z Buckinghamskej univerzity.

"Najväčšiu bezpečnostnú výzvu predstavujú psychicky narušení ľudia, ktorí by sa mohli pokúsiť využiť svetovú scénu, na ktorej sa tento štátny pohreb odohráva, na získanie desiatich minút slávy. Samozrejme, teoreticky existuje množstvo skupín, ktoré by chceli poškodiť Britániu či monarchiu, od džihádistov až po írskych republikánskych teroristov, ale môžeme si byť istí, že spravodajské služby od smrti kráľovnej pracujú, aby odhalili a narušili každý náznak sprisahania proti Spojenému kráľovstvu. Vieme, že úrady zadržali viac ako 30 ľudí, a neboli to demonštranti. Dá sa predpokladať, že išlo o extremistických džihádistov,“ povedal Gleese pre Pravdu

Pozornosť médií vzbudilo, keď sa francúzsky prezident Emmanuel Macron prechádzal v nedeľu po Londýne. "Hlavné mesto má okolo sebe takpovediac bezpečnostný kruh z ocele, ktorý je do značnej miery neviditeľný. Pre Macrona bola takéto neformálna prechádzka bezpečná. A medzi ľuďmi bude preto populárny,“ reagoval Gleese.