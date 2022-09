Kvôli kráľovnej sa Briti zamýšľajú nad tým, ako sa vyrovnať so smrteľnosťou

To, že sa teraz ľudia vyrovnávajú nielen so smrťou obľúbenej kráľovnej, ale aj so svojou vlastnou smrteľnosťou, možno vysvetľuje, prečo mnohých trúchliacich zavalila veľká zmes emócií, napísala agentúra AP.

Mnohí Briti sa teraz obracajú na terapeutov alebo psychológov a opisujú im, že smrť kráľovnej v nich znovu prebudila smútok nad vlastnými blízkymi, o ktorých prišli už skôr. „Smútok a trúchlenie veľmi dobre nezvládame,“ hovorí Lucy Selmanová, ktorá sa ako profesorka venuje na univerzite v Bristole paliatívnej medicíne.

Britskí experti teraz dúfajú, že spôsob, akým kráľovná zomrela – doma, s rodinou, na milovanom zámku Balmoral – by mohol vyvolať celonárodnú debatu o tom, prečo majú ľudia k umieraniu taký rozpačitý vzťah. A výsledkom možno bude aj to, že budú na nevyhnutné lepšie pripravení.

„Ak máme zomrieť spôsobom, ktorý bude, ako dúfame, pokojný, pohodlný a uspokojivý, potom musíme urobiť to, čo urobila kráľovná: Uznať, že sa to jedného dňa stane, a urobiť si plán, ktorý stanoví, čo chceme a čo nechceme,“ hovorí Kathryn Mannixová, autorka knihy o „dobrom“ umieranie s názvom With the End in Mind: How to Live and Die Well (Mať na zreteli koniec: Ako dobre žiť a umierať).

Mannixová počas 30 rokov, ktoré strávila ako lekárka s paliatívnou špecializáciou, videla umierať tisícky ľudí. A hovorí, že posledné dva roky jej bolo jasné, že kráľovná zomiera tiež. Rozoznala vraj známe vzorce správania – kráľovná spomalila svoju predtým frenetickú verejnú činnosť a začala sa na smrť pripravovať. Oznámila napríklad, že si želá, aby manželka vtedajšieho princa Charlesa mala po jeho nástupe na trón titul kráľovná manželka a zapracovala na tom, aby sa jej vnuk William s rodinou presťahoval z Londýna do nehnuteľnosti blízko hradu Windsor.

Ešte začiatkom minulého týždňa kráľovná vymenovala novú premiérku Liz Trussovú. A potom, keď bola povinnosť splnená, o dva dni neskôr zomrela. To podľa Mannixovej pripomína mnoho úmrtí, ktorých bola sama svedkom, kedy dotyčný ešte čaká na správu, že sa v rodine narodilo dieťa alebo že niekto z blízkych urobil dôležitú skúšku, a potom, upokojený, rýchlo zomrie.

To, že sa teraz v Británii prakticky všade hovorí o smútku a trúchlení, podľa odborníkov môže mnoho ľudí priviesť k premýšľaniu o ich vlastnej smrteľnosti a strachu zo smrti. Pre mladých ľudí to dokonca môže byť prvá príležitosť, kedy si s plnou vážnosťou uvedomia konečnosť života.

„Na koniec života takto nikdy nemyslíme, kým nás k tomu nedonútia okolnosti,“ hovorí psychologička Bianca Neumannová z britskej charitatívnej organizácie Sue Ryder.

Podľa Selmanovej sa ešte Briti budú musieť naučiť lepšie zaobchádzať s trúchlením a zármutkom, smrť kráľovnej ale môže spoločnosť ako celok prinútiť k zamysleniu a zmene postoja k smrti. „Musíme začať viesť diskusiu o tom, čo je to dobrá smrť. A čo treba urobiť, aby sme sa pokúsili zabezpečiť, že naša vlastná smrť bude vyzerať tak, ako chceme,“ hovorí.