Niektoré zahraničné denníky označili pohreb Alžbety II. za pompéznu šou

Za „niečo veľkolepé, anachronické a zároveň nádherne pompézne,“ označil pohreb francúzsky denník Le Monde. „Po desiatich dňoch národného smútku emócie Britov ustúpili akejsi radosti z národnej spolupatričnosti,“ napísal denník. „Už to nie je pohreb, ale akási gigantická prehliadka,“ uviedol tiež a prirovnal udalosť k triumfálnym sprievodom v starom Ríme.

Americký denník The Washington Post napísal, že do tejto udalosti vložili monarchia, armáda a štát „všetku pompéznosť a showmanstvo, aké mohli“, a predviedli ho televíznemu publiku celého sveta. „…telo kráľovnej Alžbety II. prešlo naposledy Westminsterským opátstvom – dejiskom jej svadby v roku 1947 a korunovácie v roku 1953 – pri štátnom pohrebe, na ktorom sa zúčastnilo 90 svetových lídrov a stovky ďalších osobností, vrátane cisárov a sultánov, a tiež Harry a Meghan“ Napísal americký denník s výslovnou pripomienkou vnuka Alžbety II. a jeho manželky, ktorí sa v minulosti do veľkej miery od kráľovskej rodiny dištancovali.

Španielsky El País podobne ako ďalšie médiá vyzdvihol jednotu, s akou celá Británia trúchlila. „Posledné zbohom pred novým začiatkom,“ napísal El País. „Žena, ktorá dokázala, že všetci sa cítili byť súčasťou jedného národného projektu, a ktorá teraz opäť všetkých spojila v smútku,“ napísal denník, podľa ktorého desať dní „zmenilo krajinu“ a vrátilo jej „národnú hrdosť“ a „medzinárodné postavenie, v poslednom čase oslabené“.

„Pohreb kráľovnej Alžbety II. bol najväčšou televíznou ‚šou‘ storočia,“ nazval svoj článok španielsky denník El Mundo. Podľa neho videli smútočný ceremoniál v televízii či na internete odhadom vyše štyri miliardy ľudí, čo by bola zhruba polovica obyvateľov Zeme. Denník tiež označil za „diplomatický krst ohňom“ pre nového kráľa Karola III. prítomnosť toľkých svetových lídrov na pohrebe jeho matky. Denník napísal, že vláda nového kráľa by mohla byť „aktívnejšia, vzdialená neutralite, ktorá charakterizovala 70-ročnú vládu jeho matky“.

Kráľ Karol III. - Najdlhšie čakajúci následník trónu v dejinách.

„Tak sa končí jedna éra… Pohreb sa zapíše do histórie pre svoju dokonalú organizáciu, harmóniu a štýl všetkých účastníkov,“ napísal taliansky denník Corriere della Sera.

Nemecký bulvárny denník Bild rovnako detailne opísal „zasadací poriadok“ vo Westminsterskom opátstve, kde sa v pondelok konala hlavná bohoslužba a kde bolo dvetisíc smútiacich hostí. Článok nazval „Najmocnejší muž sveta sedel úplne vzadu“. Americký prezident Joe Biden podľa neho sedel v 20. rade, pred ním boli okrem iného členovia európskych kráľovských rodín, vrátane tých, ktoré nie sú vo svojich krajinách pri moci (napríklad rumunské či grécke). V zadných radoch však boli aj prezidenti Francúzska či Nemecka Emmanuel Macron a Frank-Walter Steinmeier. Medzi hosťami bola aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Britská tlač sa vo farbách kráľovskej štandardy obzerá za pohrebom Alžbety II.

Titulné strany všetkých britských popredných novín sú deň po pohrebe Alžbety II. v kráľovských farbách – červenej, žltej a modrej. „…kým sa znovu nestretneme,“ hovorí jediný text na prvej strane denníka Daily Mirror, ktorý sa tiesní v rohu vytlačenej fotografie rakvy Alžbety II. s kráľovskou štandardou Veľkej Británie a kráľovskými insígniami.

„Bolo to najdlhšie zo všetkých zbohom. Historický deň poznamenaný slzami, pochodujúcimi kapelami, nestarnúcimi obradmi a prívalom emócií,“ komentuje The Times štátny pohreb s tromi bohoslužbami.

Rovnako ako ďalšie britské tituly sa ani Timesy neuchyľujú ku kritike či polemike o budúcnosti monarchie, ale skôr s rešpektom a vrelosťou rekapitulujú dianie.

Bulvárny The Sun, ktorý pre svoju titulnú stranu zvolil fotografiu vojenského smútočného sprievodu s tisíckami divákov, sa zameriava na mimoriadny záujem verejnosti, ktorý pohreb vyvolal: „Milióny trúchliacich vzdali hold bývalej kráľovnej… na jednoduchej bohoslužbe vo Windsore sa potom zúčastnila len blízka rodina a členovia dvorného personálu kráľovnej.“

„Noc padla, keď ju ukladali po boku vojvodu z Edinburghu v kaplnke svätého Juraja na kráľovskom hrade Windsor,“ vykreslil atmosféru pondelkového večera The Guardian, ktorý okrem iného poukazuje na kontrast medzi oficiálnou rozlúčkou vo Westminsterskom opátstve s kráľmi, kráľovnami, prezidentmi a premiérmi na strane jednej, a „gotickým skvostom“ a skromným obradom vo Windsore, teda na mieste, ktoré Alžbeta II. nazývala domovom, na strane druhej.