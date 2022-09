Čoho sa bojí Kim Čong-un? A aký má vzťah so sestrou?

Severná Kórea sa v septembri oficiálne vyhlásila za krajinu, ktoré má jadrové zbrane. Aké budú hlavné dosahy tohto rozhodnutia?

Ruský prezident Vladimir Putin v súvislosti s vojnou na Ukrajine svojím spôsobom znormalizoval preventívne jadrové hrozby. Vyzerá to tak, že severokórejský diktátor Kim Čong-un a jeho sestra Kim Jo-čong si z toho berú príklad. Tiež sa vyhrážajú atómovým útokom proti Južnej Kórei a iným krajinám, ktoré nazývajú nepriateľskými silami. Kim Čong-un 8. septembra kodifikoval jadrovú stratégiu KĽDR.

Za akých podmienok chce Severná Kórea použiť atómové zbrane?

Je to veľmi subjektívne. Kim Čong-un už skôr hovoril o tom, že KĽDR by mohla použiť atómové zbrane, ak usúdi, že sa proti nej chystá útok, ktorý nemusí byť ani jadrový. Do toho Pchjongjang zahŕňa aj prípadnú snahu urobiť niečo lídrovi režimu. V podstate sa dá povedať, že Severná Kórea je veľmi vágna v špecifikovaní podmienok, za ktorých by mohla použiť jadrové zbrane. Do značnej miery je to psychologická hra. Myslím si však, že Pchjongjang aj niečo urobí. Vyzerá to tak, že pripravuje veľkú provokáciu. Minimálne to bude ďalší jadrový test, ale viem si predstaviť, že KĽDR zájde ešte ďalej.

Soul na vyjadrenia Pchjongjangu reagoval, že použitie jadrových zbraní by viedlo k zničeniu Severnej Kórey. Podľa niektorých expertov je to nezvyčajne tvrdá rétorika zo strany Južnej Kórey. Ako to vnímate vy?

Áno, je to tak. Cynicky sa dá povedať, že Južná Kórea v týchto dňoch znie ako Severná Kórea. No tvrdé vyhlásenia sú jedna vec a realita je druhá. Južná Kórea nemá jadrové zbrane. USA ich mali stovky na jej území do roku 1991, ale všetky stiahli. Naopak, Severná Kórea za posledných asi 30 rokov vyrobila približne 50 atómových bômb. KĽDR je v tomto jednoznačne nadradená Južnej Kórei. Samozrejme, Washington Soulu garantuje ochranu jadrovým odstrašením. Pre Južnú Kóreu je to poistka. Otázkou však je, či by boli USA skutočne ochotné pustiť sa do jadrového konfliktu so Severnou Kóreu.

Pochybujete o tom?

Nemáme na túto otázku jednoznačnú odpoveď, pretože vieme, že KĽDR už svojimi balistickými raketami s jadrovými hlavicami dokáže zasiahnuť územie USA. Pravdepodobne už dostrelí všade vrátane Washingtonu. Pre akéhokoľvek amerického prezidenta by to bola istá dilema. Severná Kórea si preto asi varovania z juhu príliš nebude brať k srdcu. Ako som vravel, je možné, že sa dočkáme jadrového testu. Alebo azda aj nejakého útoku na Južnú Kóreu. V roku 2010 severokórejské torpédo zasiahlo juhokórejskú loď a zahynulo 46 námorníkov. Kim Čong-un sa nebojí vojenskej akcie. Ak bude limitovaná a neutrpí Soul, Južná Kórea sa asi bude chcieť vyhnúť konfliktu. Skôr sa bude usilovať situáciu upokojiť, aby nedošlo k ešte väčšej tragédii.

Hovoríte, že Kim Čong-un niečo chystá. Ale vyzerá to tak, že KĽDR naozaj jednoznačne vládne. Či je niečo, čoho sa bojí?

Faktom je, že od prímeria v kórejskej vojne v júli 1953 Južná Kórea a USA prakticky nereagovali na provokácie zo severu. A to hovoríme o viac ako tisícke smrtiacich útokov zo strany KĽDR, hoci išlo väčšinou o malé akcie. No v roku 1969 Severná Kórea napríklad zostrelila americké lietadlo a zahynulo 31 ľudí. USA na to nijakým spôsobom nereagovali. Vždy, keď Severokórejčania zabili Američana, Soul sa snažil upokojovať Washington. A keď zomrel Juhokórejčan, USA upokojovali Južnú Kóreu. Nikto nechcel a nechce ďalšiu vojnu na Kórejskom polostrove, preto KĽDR prešiel obrovský počet vražedných útokov. Kim Čong-un Severnej Kórei jednoznačne vládne od decembra 2011. Ani on, ani jeho otec Kim Čong-il, a ani jeho dedo Kim Ir-sen nikdy nečelili žiadnej existenčnej hrozbe. V podstate však rodina vybudovala svoj režim na tom, že neustále hovorí o pripravovanom americkom útoku.

Ktorý však reálne nikdy nehrozil, ako ste vysvetlili.

Áno, presne to som chcel naznačiť. A Kimovci nikdy ani nečelili nejakému domácemu povstaniu či politickým protestom. Nevieme o tom, že by sa také niečo stalo. Až pandémia covidu znamenala ohrozenie pre Kim Čong-una. Severokórejské elity sa nikdy nemuseli báť vĺn hladomorov, s ktorými ich krajina bojovala. Lídri KĽDR nikdy neboli hladní. COVID-19 však môže zabiť kohokoľvek. Keďže zdravie Kim Čong-una nie je práve najlepšie, myslím si, že sa pandémie zľakol. Covid sa začal šíriť z Číny a Južná Kórea bola v istom momente najviac postihnutou krajinou. Samozrejme, KĽDR sa nachádza medzi týmito dvoma štátmi. S pandémiou sa spája rýchly politický vzostup Kimovej sestry Kim Jo-čong. Vidím v tom snahu severokórejského lídra, aby mal niekoho, kto by chránil jeho manželku a deti, keby sa mu niečo stalo. A kto iný by to mohol byť, ak nie jeho sestra, ktorá je schopná a dôveruje jej. Legitimita severokórejských lídrov sa odvíja od hory Päktusan. Je to úžasný vrch na hranici medzi KĽDR a Čínou. V mytológii je to kolíska Kórejčanov. Kim Ir-sen horu Päktusan použil na to, aby zdôvodnil svoju vládu. V KĽDR ho oslavovali ako víťaza vojny nad Japonskom. V žilách rodiny Kimovcov vraj tečie krv spojená s horou Päktusan.

Chystáte vydanie knihy Sestra: Výnimočný príbeh Kim Jo-čong, najmocnejšej ženy v Severnej Kórei. Je druhým najdôležitejším človekom v rámci režimu?

Myslím si, že Kim Jo-čong je dvojkou severokórejskej diktatúry. Dokonca by som povedal, že je číslom 1,5. Videl som tisíce hodín severokórejských programov. Sledujem súrodencov Kimovcov, keď sú spolu, hoci na verejnosti až tak veľmi nekomunikujú. Keď sa Kim Čong-un pripravoval na summit s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, bola to jeho sestra, ktorá ho sprevádzala na ceste do Číny na stretnutie s komunistickým vodcom Si Ťin-pchingom. Kim Jo-čong bola aj na schôdzke s Trumpom vo vietnamskom Hanoji vo februári 2019. Keď vidíme súrodencov Kimovcov spolu, tak sestra nehrá len úlohu sekretárky. Áno, podáva Kim Čong-unovi pero alebo mu odsúva stoličku. Ale je očividné, že severokórejský líder svojej sestre dôveruje, a tak sa k nej aj správa. Je to úplne iné, ako keď Kim Čong-un komunikuje s inými predstaviteľmi režimu. Kim Jo-čong bratovi pomáha a stará sa o neho. Niekedy vyzerá ako mama, ktorá sa obáva o svoje dieťa. Nie je len niekým, kto sa usiluje uspokojiť svojho nadriadeného.

Môže sa však naozaj Kim Jo-čong presadiť v spoločnosti a v režime, ktorý ovládajú muži?

Otázku môžem položiť aj takto: keby Kim Čong-un zajtra zomrel, akceptoval by severokórejský politický režim a armáda ženského najvyššieho lídra? KĽDR naozaj dominujú muži a je to šovinistická krajina. Nemôžeme si byť istí tým, čo by sa stalo s Kim Jo-čong. Mnoho ľudí, ktorí zbehli z KĽDR, a predtým pracovali vo vládnych štruktúrach, tvrdí, že režim by na svojom čele neprijal ženu. Určite vedia o tom, čo sa deje v Severnej Kórei viac ako ja, ale nesúhlasím s nimi, hoci sa môžem mýliť.

Prečo si myslíte, že postavenie Kim Jo-čong by bolo silné?

Keby v KĽDR naozaj k niečomu došlo, okrem nej neexistuje žiadny dobrý kandidát, ktorý by Kim Čong-una mohol nahradiť. Nikto nie je tak spojený s rodinou s pokrvnou líniou z hory Päktusan. Okrem toho už Kim Čong-un svojej sestre Kim Jo-čong pridelil miesto v rámci režimu. Preto si aj myslím, že je viac ako jeho dvojkou. Kim Jo-čong je skoro zločineckým spolubosom svojho brata. Od mája 2021 sa z KĽDR šíria správy, najmä prostredníctvom Rádia Slobodná Ázia, že Kimova sestra dostala právomoc, že môže dať popraviť vysokopostavených predstaviteľov režimu. Vraj dokonca stačí, ak sa na Kim Jo-čong niekto škaredo pozrie. Potrebovali by sme viac informácií, aby sme to mohli overiť, ale viem si predstaviť, že je to naozaj tak.