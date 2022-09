Rusi v panike skupujú jednosmerné letenky za rekordné sumy, aktivisti zvolávajú protest proti mobilizácii

Protivojnoví aktivisti zvolávajú v Rusku na stredu večer celonárodný protest proti čiastočnej mobilizácii, ktorú vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin. Denník The Guardian píše, že rozhodnutie Kremľa vyvolalo v Rusku šok. Podľa agentúry Reuters sa rýchlo vypredávajú jednosmerné letenky z Ruska.

„Tisícky ruských mužov – našich otcov, bratov a manželov – budú vrhnuté do vojnového mlynčeka na mäso. Za čo budú umierať? Prečo budú mamičky a deti prelievať slzy?“ uvádza hnutie Vesna vo vyhlásení, kde vyzýva Rusov, aby dnes (streda 21. septembra) o 19.00 h vyšli do centier svojich miest. Rusko má niekoľko časových pásiem, napríklad v Moskve je o hodinu viac ako v Prahe.

„Teraz vojna príde do každého domu a každej rodiny,“ varuje ďalej zoskupenie, ktoré je podľa agentúry Reuters protivojnovým združením. Vesna ďalej viní režim ruského prezidenta Putina z toho, že „uvrhol Rusko do strašlivého krviprelievania, izolácie a chudoby“. Podľa serveru Meduza vyzvalo toto združenie o deň skôr ruských vojakov, aby sa odmietli zúčastniť na invázii na Ukrajine a vzdali sa skôr, ako vstúpi do platnosti chystaný zákon, ktorý v týchto dňoch schvaľuje ruský parlament, a podľa ktorého sa takýto krok stane trestným činom.

Agentúra AP píše, že čiastočná mobilizácia pravdepodobne zvýši znepokojenie Rusov z vojny, avšak nie je podľa nej jasné, koľko ľudí sa odváži naozaj protestovať, keďže úrady opozíciu a kritiku invázie na Ukrajine potláčajú. Po jej februárovom začiatku bezpečnostné zložky pozatýkali v Rusku počas protestov najmenej 16 000 demonštran­tov, vyplýva z informácií projektu OVD-Info, ktorý monitoruje policajné zásahy v Rusku.

Putinovo rozhodnutie vyhlásiť čiastočnú mobilizáciu vyvolalo v Rusku šok, píše denník The Guardian a podotýka, že Kremeľ sa od začiatku invázie na Ukrajine snaží zakrývať pred Rusmi chmúrnu realitu a v mestách pestovať pocit normálnosti. S čiastočnou mobilizáciou a povolaním 300 000 väčšinou mladých mužov do služby, teraz vojna vstúpi do domácností mnohých ruských rodín, poznamenal britský denník.

Putinovo ranné vyhlásenie vyvolalo v Rusku obavy, že niektorí muži nebudú môcť z krajiny odísť, píše Reuters. Šéf Kremľa a minister obrany Sergej Šojgu síce ubezpečovali, že povolanie do služby sa týka rezervistov so skúsenosťami v ozbrojených silách, avšak údaje na serveri Google Trends podľa Reuters ukázali nárast vyhľadávania na Aviasales, čo je najobľúbenejšia ruská internetová stránka pre nákup leteniek.

Podľa údajov Aviasales boli vypredané priame lety z Moskvy do tureckého Istanbulu a arménskeho Jerevanu, čo sú destinácie, kam môžu Rusi cestovať bez víz. Niektoré ďalšie spoje, kde je potrebný prestup – napríklad do gruzínskeho Tbilisi, tiež neboli dostupné, píše agentúra, podľa ktorej sa najlacnejšie letenky z Ruska do Dubaja v Spojených arabských emirátoch vyšplhali na viac ako 300 000 rubľov (takmer 5 000 eur), čo je približne päťnásobok priemernej mesačnej mzdy.

Kremeľský hovorca Dmitrij Peskov pri tlačovej konferencii odmietol komentovať možnosť uzavretia ruských hraníc pre Rusov, ktorých sa mobilizácia týka, a ktoré by im zabránilo sa prípadne odchodom z krajiny vyhnúť povolaniu do služby. „Objasnenie v tejto veci bude nasledovať,“ povedal Peskov podľa agentúry TASS.

Ruský opozičný predák Alexej Navaľnyj, ktorý je v súčasnosti vo väzení, uviedol, že čiastočná mobilizácia povedie k obrovskej tragédii. „Už teraz je jasné, že táto zločinecká vojna sa zhoršuje, prehlbuje a Putin sa do nej snaží zapojiť čo najviac ľudí. To samozrejme povedie k obrovským tragédiám, obrovskému počtu mŕtvych,“ uviedol Navaľnyj vo vyhlásení, ktoré zverejnili jeho advokáti.

Naopak, provojnoví blogeri a ruskí ultranacionalisti rozhodnutie o čiastočnej mobilizácii privítali, poznamenal The Guardian.