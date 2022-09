Južná Kórea vyzbrojuje svet. Nakúpi minister Naď v Soule stíhačky?

V Južnej Kórei sa zúčastnil na jednom z najväčších veľtrhov vojenskej techniky v Ázii DX Korea 2022. Potvrdil, že so spoločnosťou Korean Aerospace Industries (KAI) rokuje o možnom nákupe jej lietadiel. Mohlo by ísť o 10 až 12 strojov. Momentálne má Slovensko deväť výcvikových Albatrosov L-39.

Stíhačky či drony. Nakúpi Naď v Južnej Kórei zbrane za desiatky miliónov?

Výcvikové lietadlá

"Všetky súťaže, ktoré sme robili, sme pripravili tak, že sme v konečnom dôsledku vytvorili tlak na jednotlivých dodávateľov, aby nám dali čo najlepšiu ponuku. Keď prišla, vybrali sme si ju. Robíme to tak aj v tomto prípade,“ povedal Naď na zbrojárskom veľtrhu.

"Netajíme sa tým, že potrebujeme nahradiť lietadlá L-39, ktoré máme v našej výzbroji, a ktoré slúžia ako výcvikové stroje. Sú veľmi potrebné pre našich pilotov, ktorí postupne prechádzajú na stíhačky F-16. Musíme pre nich zabezpečiť celý výcvikový cyklus. Na to potrebujeme aj vlastné tréningové lietadlá,“ ozrejmil Naď.

KAI však nie jediná firma v hre. V minulosti sa hovorilo o tom, že podzvukové stroje by Slovensko mohlo nakúpiť od českej spoločnosti Aero Vodochody.

"Kórejská firma je jedným z možných dodávateľov. Preto sme sa osobne stretli, aby nám dala čo najvýhodnejšiu ponuku,“ vysvetlil Naď. Minister obrany tvrdí, že keď bude mať na stole návrhy od dvoch či troch dodávateľov, rozhodne sa o tom, ktorý si Slovensko vyberie.

Naď sa o nákupe rozprával so šéfom spoločnosti KAI Kchang Goo-joungom. Podľa neho má stíhačka FA-50 niekoľko výhod. "Má silný motor s forsážou, má veľmi dobré manévrovacie schopnosti, ktoré sú vhodné do dnešných, ale aj do budúcich bojov, a je jednoducho dostupná. FA-50 má veľmi dobrú interoperabilitu so stíhačkami F-16, čo znamená vyššiu efektívnosť,“ uviedol Kchang. "Máme veľa objednávok, neviem úplne presne povedať, kedy by mohli byť stíhačky k dispozícii, ale vieme sa prispôsobiť potrebám zákazníkov,“ konštatoval minister.

Naď povedal, že predbežne sa uvažuje o tom, že by slovenské ozbrojené sily dostali 10 až 12 lietadiel. Čo sa týka sumy, je to stále otázne, lebo dodávatelia neponúkajú úplne rovnaké typy strojov. "Môže sa to pokojne pohybovať medzi 15 až 35 miliónmi (eur) za jeden kus,“ povedal Naď. Minister predpokladá, že rozhodnutie o výcvikových strojoch by mohlo padnúť na budúci rok. "Skôr ako v roku 2025 či 2026 ich nebudeme mať,“ uviedol Naď. Mimochodom, prvé zo 14 kúpených amerických stíhačiek F-16 by Slovensko malo dostať v roku 2024.

Poľský príklad?

Tanky, húfnice aj lietadlá. Na nákupy vojenskej techniky takmer všetkého druhu z Južnej Kórey sa v poslednom období zameralo Poľsko. Je príkladom pre Slovensko? Naď potvrdil, že sa o tom rozprával s poľským ministrom obrany Mariuszom Błaszczakom.

"Má to vplyv aj na nás, hoci by ste na to možno nepomysleli. Slovenský výrobca munície spoločnosť z Dubnice ZVS Holding, ktorú na 50 percent vlastní štát, dodáva muníciu do poľských húfnic. A aj húfnice, ktoré má Poľsko produkovať na základe juhokórejskej technológie, by mali používať slovenskú muníciu,“ vysvetlil Naď.

Varšava chce do piatich rokov investovať do obrany päť percent HDP. "Poľské akvizície sú neporovnateľné s tým, čo môžeme robiť my. Hovoríme však o obrane našej krajiny a našich spojencov. V súvislosti s tým musíme robiť rozhodnutia. Nie na základe nejakých vnútropolitických nezhôd,“ odpovedal Naď na otázku Pravdy, či sa chce pustiť do ďalších vojenských nákupov, keď nie je jasné, ako dlho vydrží vláda, ktorej jej ministrom.

Slovensko v Južnej Kórei pokukuje aj po dronoch. Podľa Naďa Soul určite ponúka kvalitné bezpilotné lietadlá, no aj tu pri rozhodovaní o nákupe bude zohrávať rolu najmä cena.

Úspechy a výzvy

Juhokórejský obranný priemysel momentálne zažíva veľmi dobré časy. "Má trojaké ambície. Možnosti exportu zbraní sú pre juhokórejské spoločnosti prínosom. Vojenská priemyselná základňa svetovej úrovne je pre krajinu, ktorá sa dá rátať medzi stredne veľké veľmoci, a funguje v zložitom regióne, aktívom pre národnú bezpečnosť. Zapojenie výskumu a vývoja do obranného priemyslu okrem toho Južnej Kórei pomáha technologicky napredovať v iných inovatívnych odvetviach hospodárstva,“ reagoval pre Pravdu Leif-Eric Easley, expert na medzinárodné vzťahy z Ewha Womans University v Soule.

"Najväčšou prednosťou obranného priemyslu Južnej Kórey je kombinácia ceny a kvality. Tá je často veľmi, veľmi dobrá, hoci nie je taká špičková, akú ponúka americká alebo európska konkurencia, ale blíži sa k nej. Najväčšou slabinou Južnej Kórey je to, že na trh vstúpila relatívne neskoro. Bojuje teda o podiel v preplnenom priestore a nemá v ponuke niektoré skutočne špičkové veci, ktoré nájdete u popredných obranných výrobcov,“ vysvetlil pre Pravdu Mason Richey z Kórejskej univerzity zahraničných vzťahov.

Podľa Easleyho teraz Soul čelí aj ďalším výzvam. "Juhokórejský obranný priemysel dosiahol vyšší štatút. Mohlo by to viesť k nezhodám so spojencami a s partnermi v súvislosti s konkurenciou a citlivými technológiami. Južná Kórea sa môže ešte viac zapliesť do geopolitického súperenia, najmä preto, že mnohí potenciálni zákazníci majú obavy z ruských a čínskych zbraní. Okrem toho tu existuje veľa rizík pre ľudské práva, ak by sa juhokórejské zbrane dostali do rúk režimov zapojených do zverstiev – ako napríklad v Mjanmarsku,“ dodal Easley.