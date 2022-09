Putin bojaschopných mužov zatvára v Rusku, protestujúcich posiela rovno na front

Takáto informácia podľa OVD-Info prišla zo štyroch moskovských policajných oddelení. Jednému zo zadržaných sa potom policajti a úradníci vyhrážali desaťročným odňatím slobody, ak dokument neprevezme.

Protesty v ruských mestách vypukli v deň, keď prezident Vladimir Putin vyhlásil čiastočnú mobilizáciu. Podľa následného oznámenia ministra obrany Sergeja Šojgua má byť do armády povolaných 300 000 rezervistov s vojenskou skúsenosťou. Ukrajinskí a západní pozorovatelia tento krok označujú za nepriame priznanie neúspechu od februára trvajúcej ruskej vojny na Ukrajine.

Čítajte viac Tristotisíc mobilizovaných nemusí Putinovi stačiť, predpovedá expert

Proti niektorým protestujúcim v uliciach zasahovali v stredu policajní ťažkoodenci veľmi tvrdo, ťahali ich po zemi alebo ich násilím odnášali do pristavených vozidiel. Jedna mladá žena v Moskve stratila pri zatýkaní vedomie. V niektorých prípadoch boli podľa OVD-Info ľudia zadržaní preventívne s využitím systému rozpoznávania tváre v metre.

Mnoho Rusov sa snaží vyhnúť možnému predvolaniu do armády odchodom z krajiny. V stredu tak len niekoľko hodín po ohlásení čiastočnej mobilizácie začali miznúť letenky do krajín, ktoré majú s Moskvou bezvízový styk. Najbližšie priame lety z Moskvy do Istanbulu, Jerevanu alebo Baku boli úplne vypredané. Navyše, prudko vzrástli ceny neskorších letov.

Čítajte viac Rusi v panike skupujú jednosmerné letenky za rekordné sumy, aktivisti zvolávajú protest proti mobilizácii

„Urobím čokoľvek, ale na front nepôjdem,“ povedal BBC jeden z mužov oslovených v Moskve. Doplnil, že sa radšej nechá zatvoriť do väzenia, ako aby sa zmieril s vysokou pravdepodobnosťou smrti vo vojne. „Fyzickú schránku treba zachovať čo najdlhšie,“ dodal.

Napríklad hlavný vojenský komisár Kurskej oblasti Vladimir Rodionov uviedol, že od stredy je zakázaný odchod z regiónu tým obyvateľom, ktorí sú vedení na zoznamoch vojenskej správy ako záložníci. Tiež právnik a poradca v oblasti ľudských práv Pavol Čikov upozornil, že vojakom rôznych hodností v zálohe sa zakazuje odchod z ich domovských regiónov.

Web airlive.net informoval, že ruské aerolínie nariadili zastaviť predaj leteniek mužom vo veku 18 až 65 rokov. Ak chcú opustiť krajinu, musia predložiť povolenie od ministerstva obrany.

Na sociálnych sieťach sa po Putinovom prejave začali šíriť správy, že ruské železnice prestali predávať lístky bez potvrdenia miestneho vojenského komisára. Ruské ministerstvo obrany v stredu tieto informácie poprelo.