Jedna veľká lož! Mobilizácii v Rusku sa nedá hovoriť čiastočná

Druhý deň mobilizácie v Rusku ukázal, že už sa jej sotva dá hovoriť čiastočná, napísala ruská redakcia BBC. Ľudia po celom Rusku dostávali povolávacie rozkazy, doma alebo aj v práci, a to o akejkoľvek dennej alebo nočnej hodine, a rovno ich posadili do lietadiel alebo autobusov, ktoré ich previezli do centier vojenskej správy alebo priamo k jednotkám. Hlásiť sa na vojenskú správu mali v niektorých prípadoch aj ľudia bez skúseností z armády, otcovia štyroch a viacerých detí, dokonca aj muži nad 60 rokov.