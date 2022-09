Česi si vyberajú komunálnych politikov. Zeman: Choďte voliť, aby nevolili hlupáci

„Som váš nový občan, už som zapísaný v zozname voličov,“ povedal Zeman volebnej komisii. Vo volebnej miestnosti žartoval, ako sa s vozíkom dostane za plentu, ak tam nemôže podľa zákona byť nikto okrem voliča.

Po tom, ako hodil svoj hlasovací lístok do urny, povedal, že „voliči majú ísť ku komunálnym voľbám preto, aby im nevolili hlupáci“. Na opozičné prehlásenia, že tieto voľby sú referendom o vláde, reagoval, že je to tak v každej demokratickej krajine.

„Ak sú s doterajším vedením svojej obce spokojní, ich účasť vo voľbách je poďakovaním. Ak nie sú spokojní, jediný spôsob, ako sa ich zbaviť, je opäť účasť vo voľbách,“ vyhlásil český prezident.

Podľa informácií ČT24 svoj hlas už odovzdal aj premiér Petr Fiala či predseda opozičného hnutia ANO Andrej Babiš. Fiala si želá, aby si strana ODS, ktorej je predsedom, udržala svoje pozície. Aktuálne má šesť primátorov a 180 starostov. Babiš dúfa, že sa hnutiu ANO podarí zlepšiť výsledky vo veľkých mestách.

Komunálne a senátne voľby sa v Česku konajú v piatok od 14.00 do 22.00 h a pokračujú v sobotu, keď budú volebné miestnosti otvorené od 8.00 do 14.00 h. Vo voľbách do obecných zastupiteľstiev môže v Česku hlasovať viac ako osem miliónov ľudí. Pred štyrmi rokmi volila necelá polovica z nich.