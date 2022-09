Riabkov: Rusko sa nikomu nevyhráža jadrovými zbraňami

Riabkov však pripustil, že vzťahy Moskvy a Washingtonu sú v súčasnosti „takmer na nule“.

Riabkovove vyjadrenia sú podľa Sky News v rozpore so stredajším vyhlásením ruského prezidenta Vladimira Putina, že na ochranu ruského územia – vrátane štyroch ukrajinských oblastí po ich prípadnom pripojení sa k Rusku – je odhodlaný použiť „všetky dostupné prostriedky“. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev vo štvrtok otvorene hovoril o možnom použití strategických jadrových zbraní na ochranu krajiny.

Ruský veľvyslanec v USA Anatolij Antonov v piatkovom videopríhovore účastníkom konferencie o 60. výročí kubánskej raketovej krízy podľa ruskej agentúry TASS uviedol, že Moskva sa drží zásady, podľa ktorej v prípadnej jadrovej vojne nebude nikto víťazom, a preto by ju ani nikto nemal rozpútať.

„Rád by som veril, že napriek všetkým ťažkostiam sme sa nepriblížili do nebezpečného bodu, odkiaľ by sme mohli spadnúť do priepasti jadrového konfliktu s Američanmi,“ povedal ruský veľvyslanec v USA.