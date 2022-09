Päť ruských poslancov žiada, aby ich vyslali do vojny

Pohľad do rokovacej sály dolnej komory ruského parlamentu.

Pohľad do rokovacej sály dolnej komory ruského parlamentu.

Zrejme málokto čakal, že o zapojenie do čiastočnej mobilizácie prejavia zákonodarcovia. Stalo sa: päť poslancov požiadalo ministra obrany Sergeja Šojgua, aby ich zo záložníkov urobil slúžiacich vojakov. O svoje zaradenie na front sa zaujímajú štyria poslanci vládnucej strany Jednotné Rusko a jeden zákonodarca z Liberálnode­mokratickej strany Ruska.

Dmitrij Chubezov, ktorý má 50 rokov, bol kedysi na vojenčine zaradený k zdravotníkom a rovnako by chcel pôsobiť po mobilizácii. „Požiadam o najnebezpečnejší sektor frontu a som pripravený pracovať aj ako zdravotník, ktorý vyťahuje chlapov z bojiska, kde je to najviac nebezpečné. Som si istý, že ma podporia, pretože armáda a vojenskí lekári išli vždy ruka v ruke," citovala ho webová stránka Jednotného Ruska.

O zámere niekoľkých poslancov odísť na front informoval ako prvý tajomník Jednotného Ruska Andrej Turčak. „Ich žiadosť posúdi ministerstvo obrany," poznamenal.

Ďalším záujemcom z vládnucej strany je 54-ročný poslanec Dmitrj Sablin, ktorý často používa nacionalistickú rétoriku. Boje na Ukrajine dokonca už vníma viac-menej ako konflikt Ruska s členskými štátmi NATO a s ďalšími podporovateľmi Ukrajiny. „Proti Rusku teraz fakticky bojuje 55 krajín Západu. Ich velenie, zbrane a jedovitá nenávisť k Rusku sú namierené proti všetkým nám," citovala ho webová stránka Jednotného Ruska. Sablin dodal, že Západ zabudol, že Rusko vždy zvíťazilo. Použil na to prípady porážky Napoleona a Hitlera.

Ďalším bojachtivým poslancom z vládnucej strany je 47-ročný Vitalij Milonov. Ten uviedol, že sa už nachádza v Doneckej oblasti na území, ktoré obsadila ruská armáda (stále je však civilista). Tvrdí, že príbuzní o ničom nevedeli. Na otázku, čo mu povedali na to, že chce odísť do oblasti bojových operácií, odpovedal stručne. „Nuž ako reagovali… Dozvedeli sa o tom z médií. Všetko je normálne, chápu to," citoval ho server Fontanka.

V poradí štvrtým záujemcom o mobilizáciu z Jednotného Ruska je 51-ročný poslanec Sergej Sokol. „Narodil som sa v rodine námorného dôstojníka a od detstva viem, čo je vojenská prísaha a skutočná služba vlasti. Mám troch synov a chcem byť pre nich rovnakým príkladom, akým je stále môj otec pre mňa. Hneď v prvý deň som preto podal žiadosť o moju mobilizáciu," objasnil na videonahrávke na kanáli YouTube.

Z Liberálnode­mokratickej strany Ruska žiada o svoje presunutie na front 49-ročný poslanec Stanislav Naumov. Aj on podobne ako zmienení štyria z Jednotného Ruska poslal písomnú žiadosť Šojguovi. „Po štúdiu na vojenskej katedre som získal hodnosť poručíka v zálohe. V armáde som neslúžil a moja vojenská odbornosť nie je zaradená do zoznamu tých, ktorým sa dáva prednosť v rámci čiastočnej mobilizácie, ale som pripravený na rekvalifikáciu," povedal pre agentúru URA.

Celé to však má háčik. Predseda Štátnej dumy Vjačeslav Volodin síce upozornil poslancov, že nie sú „obrnení" pred mobilizáciou, ale podstatné je to, čo uvádza legislatíva. „Na základe paragrafu 18 zákona o mobilizačnej príprave a o mobilizácii v Rusku sa členom Rady federácie a Štátnej dumy udeľuje odklad odvodu do vojenskej služby pre mobilizáciu," napísali noviny Vedomosti.

Rozhodnutie ministra obrany, ktoré by sa dalo očakávať v najbližších dňoch, nepriamo ukáže, či vyhlásenia piatich politikov boli súčasťou štátnej propagandy o vlasteneckej povinnosti poslúchnuť mobilizačný rozkaz alebo sa rovnaký meter používa na všetkých Rusov bez ohľadu na ich postavenie v spoločnosti. Šojgu by sa mohol odvolať na to, že zákon neumožňuje mobilizovať členov oboch komôr ruského parlamentu.