Lavrov v OSN: Rusofóbia nabrala groteskné rozmery

Vyhlásil, že západná rusofóbia teraz nadobudla „nebývalých a groteskných rozmerov“. Ohradil sa tiež proti kritike terajších pod dohľadom Moskvy organizovaných hlasovaní v okupovaných častiach Ukrajiny o pripojení k Rusku, informovala agentúra TASS.

VIDEO: Príchod Sergeja Lavrova a začiatok vystúpenia na Valnom zhromaždení OSN.

„Už sa neostýchajú otvorene vyhlasovať, že majú v úmysle nielen spôsobiť našej krajine vojenskú porážku, ale aj zničiť a rozdeliť Rusko. Inými slovami, aby Rusko zmizlo z politickej mapy sveta ako príliš nezávislý geopolitický subjekt,“ povedal Lavrov s odkazom západnej podpory Ukrajiny, ktorá sa sedem mesiacov bráni ozbrojenej ruskej invázii.

V ostro protiamerickom a protizápadnom prejave šéf ruskej diplomacie podľa agentúry Reuters ďalej uviedol, že Washington sa prostredníctvom sankcií snaží premeniť celý svet na svoj „vlastný dvor“. Urobil tak v súvislosti so sankciami, ktoré uvalil Západ na Rusko v reakcii na jeho počínanie na Ukrajine.

Podľa šéfa ruského rezortu diplomacie sa Spojené štáty od víťazstva v studenej vojne „považujú za Božieho vyslanca na Zemi – nemajú žiadne povinnosti, len posvätné právo beztrestne konať, ako sa im zachce“.

Za „hysterickú“ označil Lavrov reakciu západných predstaviteľov na „referendá“ o pripojení k Rusku na okupovaných územiach Ukrajiny. Podľa neho tamojší obyvatelia chcú patriť k Rusku a iba vypočuli údajnú výzvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby tí ukrajinskí občania, ktorí sa cítia byť Rusmi, odišli do Ruska. „Práve to teraz robia (…), berú si so sebou svoju krajinu, na ktorej stovky rokov žili ich predkovia,“ povedal Lavrov.

Lavrov v sobotňajšom prejave pred Valným zhromaždením OSN uviedol, že regióny, kde sa teraz pod dohľadom Moskvy konajú organizované hlasovania v okupovaných častiach Ukrajiny o pripojení k Rusku, budú pod „plnou ochranou“ Ruska. Ukrajina a jej západní spojenci sa obávajú, že Rusko by mohlo pomocou referend a následnej anexe územia ďalej vystupňovať konflikt a dokonca použiť jadrové zbrane.