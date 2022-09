Szijjártó sa stretol s Lavrovom: Ak sa nezačnú rokovania o mieri, bude to ešte hroznejšie

Szijjártó povedal, že zasadnutie Valného zhromaždenia OSN by bolo skvelou príležitosťou pre začatie rokovaní o mieri na Ukrajine, pravdepodobne sa tak ale nestane.

„Opoziční poslanci v Maďarsku alebo novinári sa asi budú pýtať, prečo som sa zišiel s Lavrovom. A ja hovorím, že mier nejde dojednať bez dialógu,“ povedal Szijjártó. „Ak sa mierové rokovania čoskoro nezačnú, svet bude čeliť ešte hroznejším dopadom (vojny, pozn. ČTK) ako teraz,“ dodal šéf maďarskej diplomacie. Pripomenul, že Maďarsko, sused Ukrajiny, zažíva vysokú infláciu a prílev utečencov.

VIDEO: Lavrov prichádza predniesť svoj prejav v OSN.

Szijjártó tiež uviedol, že ruský plynárenský gigant Gazprom každý deň dodáva do Maďarska 5,8 milióna metrov kubických zemného plynu na základe nedávnej zmluvy o zvýšení dodávok. „Maďarsko vedie zodpovednú energetickú politiku,“ povedal minister a dodal, že predvídateľná spolupráca s Ruskom a Gazpromom je v maďarskom národnom záujme.

Maďarská národno-konzervatívna vláda aj napriek ruskej invázii na Ukrajinu udržiava s Ruskom naďalej kontakty. Szijjártó sa s Lavrovom stretol aj v júli, keď prišiel do Moskvy vyjednávať práve o zvýšení dodávok plynu nad rámec dlhodobého kontraktu. Budapešť kritizuje sankcie, ktoré na Rusko v súvislosti s vojnou proti Ukrajine uvalila Európska únia. Podľa jeho premiéra Viktora Orbána tieto opatrenia viac poškodzujú ekonomiku dvadsaťsedmičky ako Ruska. Tento týždeň na uzavretom rokovaní so svojimi spolustraníkmi Orbán vyhlásil, že chce, aby EÚ sankcie najneskôr do konca tohto roka zrušila. Potom by podľa neho cena plynu okamžite klesla o polovicu a rovnako by to bolo s infláciou.

VIDEO: Standing ovation v OSN pre Zelenského, ruská delegácia zostala sedieť.