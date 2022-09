Putin možno nasadil proti Zelenskému už aj ľudožrúta

Oľga Romanovová z mimovládnej organizácie Rusko za mrežami tvrdí, že Komarov využil ponuku vstúpiť do žoldnierskej skupiny, ktorá v rámci okupačných síl bojuje proti ukrajinskej armáde.

Do skupiny vagnerovcov lanária v Rusku väzňov s prísľubom, že ak vydržia na fronte šesť mesiacov, dostanú milosť. Podľa Romanovovej je medzi nimi aj jeden kanibal, ktorým je práve Komarov. Vagnerovci majú za úlohu bojovo podporovať regulárnu ruskú armádu šéfa Kremľa Vladimira Putina, ktorý chce eskalovať bojové operácie proti vojskám ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského aj vyhlásením čiastočnej mobilizácie.

Polícia zatkla Komarova vlani v novembri, keď havaroval na diaľnici neďaleko Petrohradu. V batožinovom priestore auta mal zakrvavenú mŕtvolu s bodnými ranami. Telo bolo bez hlavy. K vražde sa priznal, pričom chladnokrvne poznamenal, že ho zaujíma, ako chutí ľudské mäso.

Romanovová vo videorozhovore pre server Popuľjarnaja politika povedala, že z jedného väzenia v oblasti Saratova zobrali na rusko-ukrajinský front aj Komarova. „Väzni chcú ísť kamkoľvek, pretože akékoľvek miesto na Zemi je lepšie, než je ruský žalár," poznamenala na margo toho, že trestanci sú ochotní dať sa verbovať na front, kde na nich striehne silný prízrak smrti. Romanovová zároveň povedala, že medzi vagnerovcami sa nachádza už okolo 10-tisíc bojujúcich spomedzi odsúdených ruských mužov.

Keď Komarova v novembri 2021 zadržali, nijako sa netajil tým, že je ľudožrút. Zabitý muž v aute nebol jeho prvou beštiálnou obeťou. „Už dlho som chcel zabiť človeka, aby som ho ochutnal. Ale neodvážil som sa to urobiť, pretože to bolo strašidelné. Nepamätám si presne, ale koncom septembra minulého roku som sa rozhodol. Vzal som si nôž a ruksak, vybral som sa do parku, kde nie sú videokamery. Chodieva tam málo ľudí. Keď som uvidel muža, vybral som si ho a sledoval som ho," povedal vlani vyšetrovateľom podľa serveru 47news.

Komarov chladnokrvne pokračoval o tom, čo sa následne udialo: „Prišiel som zozadu a bodol som ho nožom do krku. Začal sa brániť a ja som ho ešte asi desaťkrát pichol do krku. Keď zomrel, vypitval som mu krk a ochutnal krv a mäso. To sa však ťažko krájalo, lebo som mal tupý nôž a žily sa mi nepáčili. Odrezal so mu jazyk. Keď som prišiel do bytu, kde som býval, nakrájal som si jeho jazyk, dlho som ho varil v hrnci s maslom. Keď bol jazyk uvarený, ochutnal som ho, ale nechutil mi. Asi by sa mi pozdávala iná časť tela."