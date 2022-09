Skončí Trump za mrežami alebo opäť v Bielom dome?

Napriek očividným klamstvám má Trump v roku 2024 opäť šancu dosiahnuť na Biely dom. Ak sa rozhodne kandidovať, je favoritom na to, aby získal republikánsku nomináciu. Pred niekoľkými dňami zverejnený prieskum spravodajského portálu Politico a spoločnosti Morning Consult to ukázal veľmi jasne.

Republikánsky favorit

Trumpa by podľa tohto výskumu v republikánskych primárkach podporilo 52 percent registrovaných voličov. Jeho najvážnejším súperom by mal byť floridský guvernér Ron DeSantis, za ktorého by hlasovalo 19 percent respondentov. Všetci ostatní spomenutí možní kandidáti získali menej ako 10 percent.

Radikálny populista Trump však bojuje so zákonom. Celebritný boháč, ktorý počas svoj kariéry zarobil, ale aj prerobil obrovské peniaze, už v minulosti riešil nejednu kauzu. No spory s obchodnými partnermi, manželkami či milenkami sa len ťažko dajú porovnať so súčasnou situáciou.

"Trump stojí pred zhoršujúcimi sa právnymi problémami. Na exprezidenta a na jeho rodinu podala pred niekoľkými dňami generálna prokurátorka štátu New York žalobu za podvod a nekalé podnikateľské praktiky. Už to je zásadný prípad. Je však pravdepodobné, že Trump bude čeliť aj obvineniu prokurátora z Georgie za nelegálny pokus presvedčiť štátneho sekretára Brada Raffenspergera, aby zmenil výsledok hlasovania v prezidentských voľbách v roku 2020. Potom je tu výbor Snemovne reprezentantov, ktorý vyšetruje udalosti zo 6. januára 2021 (Trumpovi stúpenci vtedy zaútočili na Kongres, pozn. red.). Je takmer isté, že odporučí ministerstvu spravodlivosti stíhanie bývalého prezidenta za jeho podiel na rebélii,“ vysvetlila pre Pravdu expertka na politickú komunikáciu Myra Gutinová z Riderovej univerzity v New Jersey.

A týmto všetkým sa výpočet Trumpových problémov so zákonom stále nekončí. Ešte začiatkom augusta FBI prehľadala floridskú rezidenciu exprezidenta Mar-a-Lago. Výsledkom bolo, že agenti našli aj dokumenty na úrovni prísne tajné, ktoré si Trump podľa všetkého privlastnil pri odchode z Bieleho domu. Úrad riaditeľa amerických spravodajských služieb teraz vyhodnocuje, čo všetko mal bývalý vládca Oválnej pracovne k dispozícii a či to mohlo ohroziť národnú bezpečnosť.

Podľa Trumpa je to všetko len politická honba na čarodejnice a on jej obeťou. "Ak ste prezidentom Spojených štátov, môžete veci odtajniť už len tým, že poviete, že sú odtajnené. Dokonca tým, že na to myslíte. Nemusí to byť žiadny proces. Nejaký proces k tomu môže byť, ale nemusí byť. Vy ste prezident, vy robíte rozhodnutia. Odtajnil som všetko,“ vyhlásil Trump v rozhovore pre televíziu Fox News. Či súdom bude stačiť obhajoba, že prezident môže utajované materiály odtajniť iba silou myšlienky, sa asi ukáže už onedlho. Ale vyzerá to tak, že Trump by za šéfa Bieleho domu mohol kandidovať dokonca aj vtedy, keby sedel za mrežami.

"Ústava nezakazuje odsúdenému zločincovi, hoci je aj vo väzení, aby sa stal prezidentom,“ povedala pre televíziu ABC bývalá agentka FBI a federálna prokurátorka Asha Rangappaová, ktorá pôsobí na Yalovej univerzite.

Bude Trump kandidovať?

Zvyšuje teda Trumpov konflikt so zákonom pravdepodobnosť, že bude kandidovať?

"Hoci to možno nedáva zmysel, predpokladám, že práve vzhľadom na tieto problémy exprezident vážne rozmýšľa nad opätovnou kandidatúrou,“ reagovala Gutinová. "Pri tom všetkom, čo sa deje, Trump stále organizuje zhromaždenia po celej krajine. Je to len jemne maskovaný pokus, ako si získať voličov pred ďalšou kandidatúrou na úrad prezidenta. Trump neznesie predstavu, že by si stranícku nomináciu zaistil nejaký iný republikán. Je závislý od hnevu, nespokojnosti a dokonca by sa neštítil ani násilia pri ďalšom pokuse získať Biely dom,“ povedala Gutinová.

"Domnievam sa, že Trump si myslí, že existujúce právne záležitosti môže využiť na posilnenie podpory vo svojej základni a na ďalšiu mobilizáciu tých, ktorí si myslia, že vláda využíva moc, aby ho dostala. Každý iný politik by za týchto okolností vedel, že je lepšie nekandidovať, ale toto je Trump,“ uviedol pre Pravdu Matthew Eshbaugh-Soha, šéf Katedry politológie na Severotexaskej univerzite.

Expert si myslí, že je v prvom rade na republikánoch, aby exprezidenta odradili od ďalšej kampane. "Ak sa však Trump do nej pustí, bude to pre neho výzva. Dva razy čelil impeachmentu, mimo úradu sa správal nevhodne a v roku 2020 prehral,“ pripomenul Eshbaugh-Soha.

Aj profesor politológie na Iowskej štátnej univerzite Steffen Schmidt tvrdí, že je na konzervatívcoch, aby sa rozhodli, či chcú Trumpa. "Veľa rôznych problémov, právnych aj finančných, ktorým exprezident čelí, spôsobuje, že mnohí stranícki lídri sa veľmi obávajú o svoju politickú budúcnosť a boja sa škôd, ktoré ešte môže Trump spôsobiť republikánom. To by mohlo podkopať prezidentské ambície bývalého šéfa Bieleho domu. No na druhej strane Trump asi dúfa, že získa späť vládu nad Oválnou pracovňou, aby mohol udeliť milosť svojej rodine a priateľom,“ skonštatoval pre Pravdu Schmidt.

Keby sa americké prezidentské voľby konali teraz a zopakoval by sa v nich súboj z roku 2020, priemer posledných prieskumov na portáli RealClearPolitics momentálne ukazuje, že Trump by porazil Bidena o 0,9 percenta.