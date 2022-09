Expert: Pre Babiša je to riziko, ale myslím si, že skúsi boj o prezidenta

ANO zvíťazilo na úrovni viacerých veľkých miest, nie však v Prahe, a SPD sa na komunálnej úrovni výrazne posilnila. Podľa Kopečka však ani výsledok koalície nie je katastrofálny, aj vzhľadom na paralelné senátne hlasovanie, v ktorom vláda dopadla lepšia, ako asi sama dúfala. Expert tiež vysvetlil, ako po voľbách vníma prezidentské ambície šéfa ANO Andreja Babiša.

V prípade komunálnych volieb je neraz zložité hľadať víťaza, lebo politické strany si z výsledkov vyberú, čo sa im hodí. No predsa, kto hlasovanie vyhral?

Najmä komunálne voľby sa určite dajú označiť za výhru ANO. Je to však veľmi limitované víťazstvo. ANO neuspelo v Prahe a ani v Brne. Väčšinou však na úrovni väčších miest vyhralo. No v menších obciach ANO ani nekandidovalo a vládnuce strany tam mali tiež obmedzené zastúpenie. Preto by som na tejto úrovni asi veľmi nehovoril o víťazstve opozície či koalície. V menších sídlach neraz vyhrali miestne nezávislé združenia. Z vládnych subjektov v nich uspeli najmä ľudovci. No toto je úroveň, ktorá ide mimo trendov celoštátnej politiky.

Ako hodnotíte podporu koalície?

Výsledok vládnucich strán v krajských a okresných mestách je pre ne neúspechom, ale nie je to katastrofa. V súčasnej situácii, keď Česko čelí energetickej kríze, vysokej inflácii a obrovskej ekonomickej neistote, voľby pre koalíciu nedopadli tak hrozne. A čo sa týka senátneho hlasovania, vláda ho zvládla lepšia, ako asi sama dúfala. Kandidáti ANO do druhého kola postúpili takmer vo všetkých obvodoch, ale výsledky prvého kola ukazujú, že babišovci budú čeliť silným vládnym súperom, z ktorých viacerí majú prevahu. Nedá sa očakávať, že by sa voľby do Senátu skončili nejakým prenikavým úspechom ANO. Volí sa len tretina hornej komory parlamentu, čo znamená, že ODS a TOP 09 si aj tak udržia najväčší klub.

Takže neočakávate, že by Jana Nagyová, ktorá je so šéfom ANO Andrejom Babišom obžalovaná v kauze Čapí hnízdo, v obvode Jihlava porazila v druhom kole predsedu Senátu za ODS Miloša Vystrčila?

Je veľmi nepravdepodobné, že by sa jej to podarilo. Vystrčilov náskok z prvého kola je pomerne výrazný. Babiš investuje veľa energie do podpory Nagyovej, ale šanca, že by sa dokázala presadiť proti predsedovi Senátu, je naozaj veľmi nízka. A v skutočnosti to ešte môže byť pre Babiša pomerne nepríjemná záležitosť, lebo priťahuje pozornosť na súdny proces s ním.

Keď sme hovorili o víťazoch volieb, na komunálnej úrovni sa posilnila krajne pravicová Sloboda a priama demokracia, ktorú vedie Tomio Okamura. Prečo k tomu došlo?

Pre SPD je to určite úspech. V senátnych voľbách má v druhom kole len jednu kandidátku a nezdá sa, že by mala šancu vyhrať. No na komunálnej úrovni, zvyčajne v koalícii s Trikolórou, získala vo väčšine krajských mestách osem až desať percent, niekde aj viac. Je to výrazne lepší výsledok v porovnaní s rokom 2018. Bolo jasné, že ani Okamura s ním nepočítal. SPD tradične komunálnu politiku vypúšťala a jej voliči sa o ňu ani nezaujímali. Zrazu sa ukázalo, že jej stúpenci sú ochotní hlasovať aj prípade takýchto volieb. Myslím si, že to odráža atmosféru, o ktorej som už hovoril. Okamurovi a Babišovi sa podarilo komunálne voľby do určitej miery zmeniť na protest proti vláde. Ale nepredpokladám, že SPD bude mať napriek dosiahnutému výsledku vplyv na riadenie vecí. Podľa mňa len vo výnimočných prípadoch budú iné strany rokovať s okamurovcami o povolebnej spolupráci. SPD je stále vnímaná ako politický pária. A týka sa to aj lokálnej úrovne.

Spomenuli ste, že opozícii sa komunálne voľby do určitej miery podarilo zmeniť na protest proti koalícii. Babiš a ďalší politici pred hlasovaním dokonca hovorili o referende o vláde. Naplnilo sa to?

Komunálne voľby asi nie sú úplne najlepšia platforma na hlasovanie proti vláde. Skôr by to boli krajské voľby, ktoré majú bližšie k celoštátnej politike. Termín referendum nemám rád, ale je to politický chytľavá téma, s ktorou Babiš a Okamura pracujú. Do určite miery uspeli na úrovni krajských a okresných miest, ale, ako som to vysvetľoval na začiatku, nedosiahli žiadny triumf. Je to obmedzené víťazstvo. Komunálne hlasovanie prišlo v istom čase. Keby sa tieto voľby konali v máji, koaličné strany by dosiahli lepší výsledok. Ak by sa hlasovalo o niekoľko mesiacov neskôr, niekedy v zime, keď mnoho Čechov bude mrznúť, asi sa dá predpokladať, že koalícia by na tom bola horšie ako teraz.

O niekoľko mesiacov sa však budú konať prezidentské voľby.

Uvidíme, ako sa do nich premietne ekonomická situácia. Koalícia v nich však očividne nebude mať svojho kandidáta. Pre vládne strany je to rozumná stratégia. Každá z nich asi podporí niekoho, kto je pre ňu prijateľný. V súčasnej atmosfére by vládny kandidát nemal šancu.

Bude kandidovať Babiš?

V súvislosti s tým predseda ANO zahmlieva. Ale skôr by som tipoval, že do toho pôjde. Momentálne to vyzerá tak, že je úplne nerealistické očakávať, že by súčasná vláda v krátkom čase padla. Babiš teda nemá šancu, aby sa v predčasných voľbách v dohľadnej dobe vrátil do premiérskeho kresla. Predsedovi ANO sa preto ponúka alternatíva, aby zabojoval o Pražský hrad, hoci bude čeliť riziku, že v druhom kole prehrá. Babiš však skutočne nie je typom politika, ktorý by bol ochotný vykonávať parlamentnú prácu.

Keby však Babiš prehral, ako to naznačujú prieskumy, nebol by výrazne oslabený?

Ako vravím, je to pre šéfa ANO riziko. Prieskumy by som však zatiaľ vnímal veľmi opatrne. V roku 2018 výskumy naznačovali, že Jiří Drahoš má pomerne veľkú šancu, aby porazil Miloša Zemana. Vieme, ako to dopadlo. Nie je vôbec jasné, aká stabilná je podpora Petra Pavla, ktorý by sa mal s Babišom dostať do druhého kola a zvíťaziť. Pavlove politické skúsenosti sú veľmi obmedzené. Na druhej strane stojí Babiš, ktorá má za sebou veľkú základňu lojálnych a disciplinovaných voličov. Hovoríme o 25 až 30 percentách. Možno je jeho podpora ešte vyššia. Okrem toho má Babiš k dispozícii komunikačné a marketingové zázemie ANO, ktoré v českých pomeroch nemá konkurenciu. A nálada v Česku praje lídrovi opozičnej strany, ktorý môže kritizovať vládu. Toto je pre prípadnú Babišovu prezidentskú kandidatúru veľká výhoda. Otázkou je, koľko Čechov ho vníma ako neprijateľného, a nikto nevie, ako dopadne proces s bývalým predsedom vlády. Možno sa rozhodne ešte pred voľbami. Ale keby som bol Andrejom Babišom, asi by som do prezidentského boja išiel.