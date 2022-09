V talianskych voľbách výrazne zvíťazil pravicový blok

Favorizovaná aliancia podľa televízie získala zhruba 43 percent hlasov. Jasné víťazstvo aliancie pravicových strán predvídali aj prvé odhady založené na prieskumoch medzi voličmi. Stredoľavá Demokratická strana už podľa agentúry Reuters uznala porážku a oznámila, že bude hlavnou opozičnou silou. Šéfka víťaznej formácie Giorgia Meloniová povedala, že Taliani vyjadrili jasnú podporu vzniku vlády pravého stredu na čele s jej stranou Bratia Talianska.

Najsilnejším jednotlivým politickým subjektom sa podľa všetkého stala postfašistická strana Bratia Talianska, ktorej predsedníčka Meloniová by sa mohla stať prvou ženou na čele talianskej vlády. Zisk pravicového bloku by mal stačiť na to, aby získal väčšinu v snemovni i Senáte. Strana Bratia Talianska, ktorá ešte pred štyrmi rokmi presvedčila len 4,4 percenta voličov, by si mohla pripísať zisk 24,6 percenta hlasov.

Meloniová konštatovala, že Taliani jasne podporili vznik stredopravej vlády. Toto je noc hrdosti pre Bratov Talianska, ale ide o štartovací bod, nie cieľovú čiaru, zdôraznila politička. Ubezpečila, že ak budú poverení vládnutím, budú Bratia Talianska „vládnuť pre všetkých“.

Bratia Talianska sú najsilnejším zoskupením v bloku pravicových strán. Je v ňom aj pravicovo populistická strana Liga bývalého ministra vnútra Mattea Salviniho a tiež zoskupenie Forza Italia expremiéra Silvia Berlusconiho. Salviniho strane prepočty prisudzujú zisk 8,5 percenta hlasov a konzervatívnej strane Nahor Taliansko osem percent.

Sociálnodemokra­tická strana (PD) expremiéra Enrica Letta by mohla mať 19,4 percenta hlasov. Na tretej priečke sa podľa predbežných prepočtov umiestnilo s 16,5 percentami Hnutie piatich hviezd, ktoré s takmer 33 percentami hlasov vyhralo parlamentné voľby v roku 2018.

Demokratická strana porážku už nad ránom uznala. „Toto je smutný večer pre krajinu,“ povedala novinárom poslankyňa za PD Debora Serracchianiová v prvej oficiálnej reakcii na predbežné výsledky. Pravica má podľa političky väčšinu v parlamente, nie však v krajine.

Volebná účasť v nedeľňajších voľbách predstavovala okolo 64 percent z 50,9 milióna voličov, čo je negatívny rekord a pokles o deväť percent oproti predchádzajúcim voľbám z roku 2018.

Niektorí euroskeptickí a pravicoví politici zo zahraničia už Meloniovi na twitteri zablahoželali k víťazstvu, medzi prvými napríklad aj poľský premiér Mateusz Morawiecki. Francúzske krajne pravicové Národné združenie (RN) vedené Marine Le Penovou výsledky označilo za „lekciu pokory“ Európskej únii. Šéf španielskej krajne pravicovej strany Vox Santiago Abascal na twitteri napísal, že „milióny Európanov vkladajú svoje nádeje do Talianska“, ktorá ukázala cestu k „hrdé a slobodnej Európe suverénnych národov“.