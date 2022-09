Orbánov Fidesz sa chce spýtať Maďarov, čo so sankciami proti Rusku

Maďarský premiér Viktor Orbán chce, aby Európska únia najneskôr do konca roka zrušila sankcie, ktoré uvalila na Rusko za jeho vpád na Ukrajinu. Orbán to povedal podľa denníka Magyar Nemzet na minulotýždňovom stredajšom uzavretom rokovaní parlamentného klubu svojej strany Fidesz.

Pravdivosť tohto výroku minulý týždeň agentúre Reuters potvrdil hovorca Fideszu Zoltán Kovács. Podľa Magyar Nemzet Orbán svojim spolustraníkom povedal, že únijné protiruské sankcie vyhnali nahor ceny plynu aj infláciu a že ak by boli zrušené, cena plynu by okamžite klesla o polovicu a rovnako by to bolo s infláciou. Bez sankcií by Európa mohla znovu nadobudnúť silu a vyhnúť sa hroziacej recesii, povedal Orbán a zopakoval, že únijné opatrenia proti Moskve viac dopadajú na dvadsaťsedmičku ako na Rusko. Na svojom profile na facebooku napísal, že „sankcie uvalené Bruselom priviedli Európu do energetickej krízy“.

Šéf parlamentného klubu Fideszu Máté Kocsis podľa agentúry AP povedal, že strana chce medzi obyvateľmi Maďarska vykonať „národnú konzultáciu“ ohľadom sankcií. Pôjde o neformálny prieskum, počas ktorého každý dospelý bude môcť odpovedať na otázky vo formulári na internete alebo ho v tlačenej podobe poslať poštou. AP píše, že vláda Fideszu podobnú „národnú konzultáciu“ v minulosti usporiadala už niekoľkokrát. Tieto prieskumy kritizujú profesionálne agentúry pre výskum verejnej mienky aj opozícia, pretože otázky sú podľa nich neobjektívne a zavádzajúce a nie sú nijako právne relevantné. Kocsis pripustil, že chystaný prieskum je „politickým nástrojom“, ktorý vláda môže použiť pri vyjednávaní s EÚ o ďalšom osude protiruských sankcií.

Zatiaľ čo šéf maďarskej vlády požaduje zrušenie protiruských sankcií, EÚ uvažuje o ich sprísnení. Deje sa to v situácii, keď sa na Ruskom ovládaných a okupovaných územiach na východnej Ukrajine konajú pseudoreferendá o ich pripojení k Ruskej federácii. Európska únia dala jasne najavo, že ich výsledky neuzná. Ruský prezident Vladimir Putin tiež v stredu vyhlásil čiastočnú mobilizáciu a podporil plán pripojiť časti Ukrajiny k Rusku.

Prijatie nových sankcií musia schváliť všetky členské krajiny dvadsaťsedmičky.