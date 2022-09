Expert: Meloniová nie je Mussolini, ale z kultúry fašizmu vychádza

Jej partnermi budú Matteo Salvini a jeho Liga a šéf Forza Italia Silvio Berlusconi. Čo znamená víťazstvo krajnej pravice pre Taliansko, pre Európsku úniu a pre vojnu na Ukrajine a vzťahy s Ruskom? Pre Pravdu odpovedal Erik Jones, riaditeľ Centra Roberta Schumana na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii.

Je Giorgia Meloniová ideologickou dedičkou fašistického diktátora Benita Mussoliniho?

To by bolo prehnané tvrdenie. Meloniová však určite vychádza z kultúry povojnového talianskeho fašizmu. Využíva jej symboly a hlási sa k mnohým hodnotám tejto komunity. Ale nestotožňuje sa s politickým násilím a nepodporuje zahraničné vojnové dobrodružstvá. V tom zmysle sa dajú Meloniovej postoje skôr opísať ako Taliansko na prvom mieste či ako suverenizmus, nie ako návrat k Mussoliniho ére.

Čo chce šéfka Bratov Talianska dosiahnuť? Po volebnom víťazstve hovorila o jednote. Je však proti migrantom či proti LGBTQ+ komunite. Kto môže byť súčasťou jednoty, ako si ju ona predstavuje?

Veľmi presne ste to vystihli. Meloniová má veľmi vyhranenú definíciu talianskej spoločnosti. Veľa ľudí do nej nespadá. Neznamená to, že ich chce vykázať úplne na okraj spoločnosti, ale určite im odmieta dať rovnaké práva ako tým, ktorých pokladá za členov skutočnej talianskej komunity. Toto s týka najmä LGBTQ+ ľudí, ktorí si v Taliansku tvrdo vybojovali veci, s ktorými Meloniová očividne nesúhlasí. Neznamená to, že si o nich myslí, že nie sú Taliani, ale, ako som povedal, vníma to tak, že sa nich nemajú vzťahovať rovnaké práva a privilégiá.

Ako sa to prejaví?

Nemyslím si, že LGBTQ+ komunite Meloniovej vláda obmedzí už nadobudnuté práva, ale určite ich nerozšíri. Nepripraví ženy o možnosť podstúpiť interrupciu, ale bude sa usilovať, aby takéto rozhodnutie bolo viac vnímané ako stigma a aby štát mohol ženy výraznejšie presviedčať, že na potrat nemajú ísť. A bude tvrdšia na prichádzajúcich migrantov, aj na tých, ktorých zachytia na mori.

V Taliansku viaceré médiá opisujú nastupujúcu koalíciu ako stredo-pravicovú. Ako vy definujete Bratov Talianska? Ako krajne pravicovú, radikálne pravicovú či populisticko pravicovú stranu?

Základom je povedať si, kde sa Meloniová nachádza v politickom spektre. Je vpravo. To sa týka aj Salviniho a jeho Ligy. Predstavujú rôzne koncepcie pravice, ale sú v podstate rovnako ďaleko vpravo. To, čo zostalo z Berlusconiho Forza Italia, je tiež napravo od stredu. Taliansko bude mať pravicovú vládu. Toto je potrebné zdôrazniť aj medzinárodnému publiku. Nie je to žiada stredo-pravicová koalícia. Bude to pravicová vláda. Taká pravicová, akú krajina nemala od 30. a 40. rokov minulého storočia. Znamená to, že bude opakovať chyby, ktoré sa stali vtedy? Nie. Ale bude to vláda, ktorá sa nebude dať prirovnať k ničomu v povojnovej histórii Talianska. Najmä z hľadiska domácej politiky. A toho sa najviac obávam. Medzinárodní investori to však vnímajú tak, že to bude podobné ako v prípade Donalda Trumpa v USA.

V akom zmysle?

Keď Trumpa zvolili, všetci si trhali vlasy. Ale trhy aj dolár sa posilnili. Je možné, že toho budeme svedkami aj v Taliansku. Meloniová chce zrušiť základnú minimálnu mzdu, podporiť spoločnosti, aby brali viac zamestnancov, a chce chrániť malé firmy. Takže je možné, že trhy to vyhodnotia pozitívne. Samozrejme, vláda bude musieť riešiť energetický problém. Ale oddelil by som, aký budú mať rozhodnutia kabinetu vplyv na sociálnu oblasť, od toho, aký budú mať dosah na finančné trhy. Spomenutá základná minimálna mzda sa nepáči všetkým, ale myslím si, že ľudia vyjdú do ulíc, ak bude vláda robiť takéto sociálne zmeny.

Ak je to tak, prečo Taliani volili Meloniovú?

Bolo to hlasovanie proti elitám. Taliansko je v tom ako na kolotoči. Hnutie Piatich hviezd získalo v roku 2018 viac ako 32 percent hlasov. Vytvorilo vládu s Ligou. Predtým mala krajina kabinet pod vedením ľavicovej Demokratickej strany. A nakoniec všetci skončili s premiérom Mariom Draghim a všetci sa stali elitami. Iba Meloniová bola mimo. Otázkou je, ako dlho jej potrvá, kým sa v očiach voličov tiež pridá k elitám. A uvidíme, ku komu sa Taliani obrátia potom. Určite sa však nevrátia do politického stredu. Myslím si, že sa budú prikláňať k extrémnym politickým pólom. No krajina sa medzitým ťažko niekam pohne. Nebudú reformy, ktoré Taliansko potrebuje urobiť, aby dostalo peniaze z plánu obnovy. Neposunie sa prechod k zelenej energetickej politike a digitalizácii. A to nie je pre Taliansko dobré. Centristickí politici ako líder Demokratickej strany Enrico Letta neprišli s plánom, ktorým by zaujali voličov. Iba hovorili, že Meloniová je nebezpečná. No to nestačilo. Lebo Meloniová na voličov dokáže pôsobiť milo. Má zábavný spôsob, ako sa postaviť oveľa vyšším mužom. Meloniová bola pre časť Talianov naozaj atraktívnou alternatívou, keďže v posledných dvoch desaťročiach hlasovali za bezmenných šedých mužov.

Pred voľbami predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová varovala, že to bude mať následky, ak sa nová talianska vláda odchýli od demokratických princípov. Na jej adresu sa za to zniesla aj kritika. Ako sa k tomu talianska vláda postaví?

Von der Leyenová urobila veľkú chybu. Vyhrážala sa Meloniovej ešte pred tým, ako vyhrala voľby. Ukázala, že eurokomisii sa nebude páčiť vláda pod vedením šéfky Bratov Talianska. Lenže to je presne to, na čo pravicové strany čakali. Teraz môžu povedať, že Brusel je zaujatý proti výsledkom demokratických volieb a rozhodnutiu ľudí. Vzťahy s Talianskom by mala EK riešiť v prvom rade za zatvorenými dverami. Von der Leyenová naozaj nemusela začať týmto spôsobom.

Naruší Meloniovej vláda jednotný postoj EÚ k Rusku? Berlusconi tesne pred voľbami vyhlásil, že šéf Kremľa Vladimir Putin zaútočil na Ukrajinu len preto, lebo chcel do Kyjeva dosadiť slušných ľudí.

Meloniová sa bude držať európskej línie. Berlusconiho šialené vyhlásenia len zahanbili Salviniho, ktorý dva dni predtým hovoril, že nemá vzťahy s Putinom. No som predsa len nervózny z toho, ako to bude vyzerať so sankciami. Lebo v Taliansku máme dve diskusie týkajúce sa vojny. Prvá súvisí so všeobecnou podporou pre Ukrajinu. Z tej Meloniová neustúpi. Ale druhá debata je o sankciách proti Rusku. A v tomto prípade tesná väčšina Talianov opatrenia zasahujúce Putinov režim odmieta, lebo ľudia sa boja energetickej krízy a ďalších ekonomických problémov.