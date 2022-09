Po anexii Moskva sľubuje jadrový dáždnik. Ako odpovie Západ?

Vladimir Putin vo svojom mobilizačnom prejave minulý týždeň ubezpečil, že varovanie myslí smrteľne vážne. „Ak bude ohrozená územná celistvosť našej krajiny, na ochranu Ruska a našich ľudí bezpodmienečne využijeme všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii,“ vyhlásil. „Toto nie je bluf,“ dodal šéf Kremľa.

Prezidentov zástupca na čele bezpečnostnej rady štátu Dmitrij Medvedev bol ešte konkrétnejší. Na obranu anektovaných území je podľa exprezidenta a expremiéra Rusko pripravené použiť nielen svoje novozmobilizované sily, ale aj „akúkoľvek ruskú zbraň vrátane strategických jadrových zbraní a zbraní využívajúcich nové princípy“, vyhlásil s odkazom na hypersonické zbrane. „Rusko si vybralo svoju cestu. Niet cesty späť,“ napísal na Telegrame.

VIDEO: Svet sa rozpráva o atómovkách. Čo je jadrová triáda USA?

Jadrovú triádu z voria strategické bombardéry, jadrové ponorky a medzikontinentálne balistické rakety. Pozrite si ju na videu US Department of Defense.

Nie je to prvý raz, čo Kremeľ hrozí nukleárnou apokalypsou. Putin už pred štyrmi rokmi, keď Washington avizoval vypovedanie rusko-americkej zmluvy o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu, Američanov vystríhal, že skončia v pekle. „Agresor musí vedieť, že odveta je neodvratná a že bude zničený. My obete agresie ako mučeníci skončíme v raji, a oni jednoducho zdochnú, pretože sa nestihnú ani kajať,“ dodal.

Varovanie Ukrajine

Tentoraz je však situácia iná. Moskva už signalizuje, že po najničivejšom arzenáli je pripravená siahnuť nielen v odvete na nukleárny útok, ale v rámci jadrového dáždnika, ktorý sa chystá rozprestrieť nad územím ulúpenom od Ukrajiny.

Novinkou podľa riaditeľa americkej Asociácie pre kontrolu zbrojenia Daryla Kimballa je aj to, že kým predchádzajúce vyhlásenia Kremľa boli zamerané na varovanie USA a ich spojencov, aby v pomoci Ukrajine nezašli príliš ďaleko, Putinove najnovšie výroky naznačujú, že Rusko zvažuje použitie jadrovej zbrane na bojisku na Ukrajine, aby zmrazilo svoje územné zisky a prinútilo Kyjev zmieriť sa so stratami. „Je to možno najzávažnejšia situácia za celé desaťročia, v ktorej by sa mohli použiť jadrové zbrane,“ povedal Kimball pre denník Washington Post. „Dôsledky dokonca aj takzvanej ,obmedzenej jadrovej vojny’ by boli absolútne katastrofálne,“ do­dal.

Americkí jadroví experti sa netaja obavami, že Rusko by mohlo použiť menšie taktické jadrové zbrane, aby ukončilo konvenčnú vojnu pri presadení vlastných podmienok.

Čítajte viac Na muške aj Slovensko. Kam dostrelia ruské jadrové rakety?

Taktické jadrové zbrane sú menšie jadrové nálože spolu s transportnými vozidlami určené na použitie na bojisku alebo na podniknutie obmedzeného nukleárneho úderu. Taktické jadrové hlavice môžu byť umiestnené na rôznych nosičoch, ktoré sa používajú aj s konvenčnými hlavicami, ako sú riadené alebo taktické strely a dokonca aj delostrelecké granáty. Odpáliť ich možno z húfnic, lietadiel aj z lodí. Sila najmenších taktických jadrových hlavíc je jedna kilotona TNT, čo znamená, že sa rovná explózii tisíc ton klasického dynamitu. Najväčšie však môžu mať hoci aj sto kiloton.

Strategické jadrové zbrane sú oveľa silnejšie, dosahujú až tisíc kiloton. Sú určené na použitie na vzdialenosť tisícok kilometrov a na trosky môžu premeniť celé veľkomestá v tyle nepriateľa. Taktické hlavice sú, naopak, určené na použitie na obmedzenom bojisku, napríklad na zničenie kolóny tankov či na vyčistenie oblasti obsadenej nepriateľom pred ofenzívou svojich síl.

Podľa amerických odhadov Rusko disponuje takmer dvoma tisíckami taktických jadrových hlavíc.

„Malá“ ako v Hirošime

Mnohí experti odmietajú reči o nízkej ničivej sile taktických jadrových zbraní ako zavádzajúce, pretože výbuch so silou desať až sto kiloton TNT stále môže spôsobiť devastáciu, akú svet nezažil od augusta 1945, keď USA zhodili atómové bomby na Hirošimu a Nagasaki. Bomby zvrhnuté na dvojicu japonských miest mali ničivú silu asi 15 a 21 kiloton TNT, okamžite pritom zabili približne 70-tisíc, resp. 35-tisíc ľudí a ďalšie desaťtisíce ešte dlho zomierali na chorobu z ožiarenia.

Alex Wellerstein, riaditeľ vedeckých a technologických štúdií na Stevens Institute of Technology v New Jersey, argumentuje, že skutočný rozdiel v jadrových zbraniach nie je v tom, aká je ich ničivá sila, ale aké sú ich ciele. „Atómové bombové útoky v Japonsku boli ,strategickými' útokmi, ktorých cieľom bolo hlavne zničiť morálku a donútiť japonské najvyššie velenie, aby kapitulovalo. To, čo urobilo z 15 kiloton ,strategickú' silu, záviselo od toho, kam boli namierené,“ napísal Wellerstein na bezpečnostnom blogu Outrider.

Niektorí vedci dokonca odmietajú uznať existenciu taktických jadrových zbraní, lebo tvrdia, že použitie akejkoľvek nukleárnej hlavice má za úlohu docieliť strategickú zmenu pravidiel hry.

Čítajte viac Expert: Vyzerá to tak, že Rusi vyrábajú atómovky pre televíziu

Tieto zbrane, ktoré nespôsobujú také kritické radiačné zamorenie, môžu byť podľa expertov v istom zmysle ešte nebezpečnejšie ako klasický strategický arzenál, pretože útočníka môžu zvádzať ku kalkulácii s možnosťou, že „obmedzený útok,“ mu prejde bez zničujúcej odvety.

„Možno to Rusi nepovažujú za prekročenie prahu použitia jadrových zbraní,“ povedala pre BBC Patricia Lewisová, vedúca medzinárodného bezpečnostného programu v Britskom Kráľovskom inštitúte pre medzinárodné záležitosti Chatham House. „Pre nich je to súčasť konvenčných zbraní,“ dodala.

Washington však Moskvu opakovane varoval, že by išlo o prekročenie červenej čiary, čo by pre ňu znamenalo katastrofálne dôsledky. „Nerobte to, nerobte to, nerobte to,“ odkázal Rusom šéf Bieleho domu Joe Biden v rozhovore pre CBS.

Bidenova administratíva sa však vo všeobecnosti rozhodla ponechať varovania o dôsledkoch jadrového útoku zámerne vágne, aby si Kremeľ nemohol vopred zrátať prípadné zisky a straty. Pokračuje tak v „strategickej nejednoznačnosti“, ktorú experti považujú za najúčinnejší nástroj jadrového zastrašovania.

Podľa Jamesa Actona, šéfa programu Carnegie Endowment, nemá zmysel teraz hovoriť o americkej reakcii na ruský jadrový útok, keďže rozsah možných ruských akcií je príliš široký. „Rusko sa podľa jeho názoru môže obmedziť na demonštratívny krok, ako napríklad podzemný test jadrových zbraní, alebo uštedriť ničivý úder s tisíckami obetí,“ citovala ho stanica BBC.

Niektorí odborníci sa však už pustili do zvažovania možnej západnej odvety. Profesor Georgetownskej univerzity Matthew Kroenig sa domnieva, že najlepšou reakciou USA na použitie jadrových zbraní zo strany Moskvy by bolo dramatické zvýšenie podpory pre Ukrajinu a úder proti ruským jednotkám alebo základniam, ktoré rakety odpálili.

„Ak by jadrový útok vykonali ruské jednotky na Ukrajine, Spojené štáty by mohli pomôcť zasiahnuť priamo tieto sily,“ domnieva sa analytik. „Bolo by to nakalibrované tak, aby to vyslalo správu, že toto nie je veľká vojna, ale len obmedzený úder. Na mieste Putina, čo by ste urobili? Nemyslím si, že okamžitou reakciou v takom prípade by bolo odpálenie jadrových rakiet na USA,“ povedal pre Washington Post.