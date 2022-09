Tvárou obálky magazínu Time bude ukrajinský generál Zalužnyj

Po prezidentovi Volodymyrovi Zelenskom sa generál stal ďalšou tvárou ukrajinského vojnového úsilia a v dejinách konfliktu Ukrajiny s Ruskom bude pravdepodobne hrať významnú úlohu, píše americký magazín v texte, v ktorom sa venuje tiež ukrajinskému spôsobu vedenia boja a protiofenzíve na severovýchode krajiny.

Bolo by ľahké Valerija Zálužného podceniť. Keď nie je v uniforme, dáva generál prednosť tričkám a šortkám, ktoré zodpovedajú jeho ležérnemu zmyslu pre humor, píše časopis na úvod a pripomína rok 2021, keď ho Zelenskyj poveril velením ukrajinských ozbrojených síl. Keď sa to od prezidentových spolupracovníkov dozvedel, Zalužnyj vraj reagoval ohromene: „Ako, to ako myslíte?“

Narodil sa v roku 1973 v sovietskej vojenskej posádke na Ukrajine a podľa Time hovorí, že rovnako ako Zelenskyj chcel byť komikom. Vydal sa však v stopách svojej vojenskej rodiny. V armáde samostatnej Ukrajiny patril k novej generácii dôstojníkov, ktorá vyrástla na sovietskej Ukrajine, ale chcela sa zbaviť vojenských dogiem ZSSR, píše časopis. Vo svojej magisterskej práci Zalužnyj analyzoval vojenskú štruktúru Spojených štátov. Keď videl, ako sú ukrajinské sily zaťažené sovietskym modelom, ktorý sa opieral o rigidné, zhora riadené rozhodovanie, začal zavádzať zmeny po vzore ozbrojených síl USA a NATO, opisuje magazín.

Je jedným z veliteľov, ktorí strávili roky premenou ukrajinskej armády z ťažkopádneho sovietskeho modelu na modernú bojovú silu. Zocelený rokmi bojov s proruskými separatistami na východnom fronte patrí k novej generácii lídrov, ktorí sa naučili flexibilite a delegovať rozhodnutia na veliteľov v teréne. Jeho húževnatá príprava pred ruskou inváziou a šikovná taktika na bojisku na začiatku vojny pomohli Ukrajine odraziť ruský nápor, píše Time.

Zalužnyj podľa časopisu patril k ukrajinským dôstojníkom, ktorí ruskú inváziu považovali za otázku času. Počas niekoľkých týždňov po nástupe do funkcie začal vykonávať zmeny. Vojaci napríklad mohli v prípade napadnutia opätovať paľbu „všetkými dostupnými zbraňami“, bez toho, aby na to potrebovali povolenie vyšších veliteľov. Detaily stratégie pred ruskou inváziou držal Zalužnyj v tajnosti. „Bál som sa, že stratíme moment prekvapenia,“ vysvetlil magazínu. „Potrebovali sme, aby si protivník myslel, že sme všetci zaliezli na svojich obvyklých základniach, fajčíme trávu, pozeráme na televíziu a píšeme na facebook,“ opísal.

Keď sa invázia 24. februára ráno začala, mal generál dva strategické ciele. „Nemohli sme dopustiť, aby padol Kyjev,“ povedal. Ďalším cieľom bolo umožniť Rusom postup a potom zničiť ich kolóny vpredu a zásobovacie línie v tyli. Aj za cenu straty niektorých území. Šiesty deň invázie Zalužnyj dospel k záveru, že to funguje. Zároveň ho prekvapili chyby Ruska. Keď nepriateľ čelil silnému odporu alebo stratil možnosť zásobovania, neustúpil alebo nezmenil prístup. „Jednoducho hnali svojich vojakov na bitúnok,“ povedal Zalužnyj. „Vybrali si scenár, ktorý mi vyhovoval zo všetkých najviac,“ dodal.

V septembri blesková ukrajinská protiofenzíva na severovýchode krajiny šokovala ruské jednotky, ktoré utekali a vzdali sa rozsiahlych oblastí okupovaného územia. V kombinácii s druhou operáciou na juhu Ukrajinci tvrdia, že za necelé dva týždne vybojovali späť vyše 6 000 kilometrov štvorcových územia, oslobodili desiatky miest a odrezali zásobovacie línie nepriateľa.

Obratná hra ukrajinskej armády, ktorá pred útokom na severovýchode vyhlásila protiofenzívu na juhu, Rusko zaskočila. A podľa Time sa potvrdili argumenty Ukrajincov, že spravodajská spolupráca spoločne so zbraňami a materiálom od západných spojencov prinesú na bojisku výsledky. Systémy HIMARS, ktoré poskytli USA, umožnili Ukrajincom ničiť nepriateľovi sklady munície, paliva a veliteľské stanoviská. Ľahšie vozidlá rovnako ako nákladné automobily a tanky zaslané Britániou, Austráliou, Holandskom, Poľskom a Českom, umožnili Ukrajincom Rusov vymanévrovať, píše Time.

Kľúčová bola podľa ukrajinských predstaviteľov tiež pružná veliteľská štruktúra, ktorá dokázala využiť ruský kolaps. „Ukrajinská armáda má slobodu rozhodovania na všetkých úrovniach,“ uviedol minister obrany Oleksij Reznikov a prirovnal ju k štandardom NATO.

Zalužnyj je len jedným z mnohých Ukrajincov, ktorí sú zodpovední za pokrok armády. Medzi ďalších kľúčových dôstojníkov podľa Time patrí veliteľ pozemných síl Oleksandr Syrskyj, ktorý viedol obranu Kyjeva na začiatku invázie a nedávno protiofenzívu na východe. A tiež Kyrylo Budanov, šéf ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby. Ukrajinskí predstavitelia sa snažia zásluhy za doterajšie vojenské úspechy rozdeľovať. „Nie je to príbeh jednej hviezdy, ale konštelácia našej vojenskej elity,“ hovorí Reznikov.

Po prezidentovi sa však tvárou ukrajinského úsilia počas vojny stal Zalužnyj, píše Time, ktorý zároveň pripisuje k dobru Zelenského, že nechal velenie armády na generáloch a do vojenských záležitostí nezasahuje.

Je ťažké predpovedať, kam vojna vyvolaná Ruskom bude smerovať a akú úlohu v nej nakoniec Zalužnyj bude mať, zdôrazňuje Time a poznamenáva, že možno prvýkrát sa teraz zdá možné, že armáda, ktorej tento muž velí, by mohla dosiahnuť víťazstvo. Vojnou zocelení ukrajinskí lídri však podľa magazínu vedia, že nedávne úspechy im len získali čas. „Rusko vsadilo na túto vojnu všetko. Putin nemôže prehrať. Stávky sú príliš vysoké,“ varuje tajomník ukrajinskej bezpečnostnej rady Oleksij Danilov.

Ukrajinské operácie na juhu postupujú pomaly. S blížiacou sa zimou si Kyjev musí dávať pozor, aby svoje sily nepreťažil. A v hre sú aj veci, ktoré sú mimo jeho kontroly. Hroziaca energetická kríza by mohla oslabiť vojenskú podporu Západu, Rusko už znížilo dodávky plynu do Európy. Zalužnyj sa medzitým pripravuje na dlhú a krvavú drinu.

„Na základe toho, čo viem o Rusoch z prvej ruky, naše víťazstvo nebude konečné. Naše víťazstvo bude príležitosť sa nadýchnuť a pripraviť sa na ďalšiu vojnu,“ cituje ho na záver Time.