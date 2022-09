Kremeľ zrejme začiatkom októbra ohlási anexiu okupovaných území Ukrajiny

Kremeľ môže k plánovanej anexii okupovaných ukrajinských území pristúpiť pred 1. októbrom alebo krátko po ňom; na začiatku októbra v Rusku totiž začína obvyklý branný cyklus. Moskve by to umožnilo povolať do boja proti Kyjevu ukrajinských civilistov, napísali analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). Podľa hodnotenia britskej vojenskej rozviedky existuje reálna možnosť, že ruský prezident Vladimir Putin anexiu formálne oznámi 30. septembra, keď vystúpi pred ruským parlamentom.