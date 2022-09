Zelenskyj hromží na Izrael. Hnev padá aj na Nemecko

Ukrajina dostáva zo zahraničia veľa zbraní, ale mohlo by ich byť ešte viac. Kyjev však naráža na neochotu Izraela a Nemecka. Ich vyspelá vojenská technika by určite pomohla ukrajinskej armáde v boji proti ruským vojakom, no napadnutý štát sa stretáva s odmietaním a s otáľaním.

Zelenskyj je šokovaný

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa po siedmich mesiacoch vojny obul do vlády v Jeruzaleme. „Neviem, čo sa stalo s Izraelom. Úprimne: Som šokovaný, pretože nechápem, prečo nám neposkytli protivzdušnú obranu," zdôraznil v rozhovore pre francúzsku televíznu stanicu TV5Monde. Zelenskyj poukázal na to, že sa dokonca nedá hovoriť o nijakej vojenskej pomoci od židovského štátu: „Izrael nám nič nedal. Nič, nula," posťažoval sa doslova.

Zelenskyj má veľký záujem o systém protivzdušnej obrany, ktorý sa v hebrejčine nazýva kipat barzel (v preklade železná klenba). Tento systém už niekoľko rokov úspešne chráni pred raketami krátkeho doletu, čo odpaľujú teroristické organizácie Hamas a Hizballáh. Muníciu má drahú: jedna protiraketová strela stojí v prepočte okolo 45-tisíc eur. Rozhodujúca je však ich efektívnosť.

Železná klenba by jednoznačne posilnila ukrajinskú obranu proti ruským vzdušným útokom. Prečo Zelenskyj nepochodil so žiadosťou v Izraeli? Naznačil, že dostal odpoveď v zmysle, že židovský štát potrebuje mať všetky batérie svojej železnej klenby na vlastnom území. Ukrajinského lídra však podľa jeho slov šokovalo, že zo spravodajských informácií vyplýva, že Izrael tento systém protivzdušnej obrany iným štátom predáva.

Čo stojí v pozadí

Neochota Izraela odhalila, že v tomto prípade platí, že košeľa je bližšia ako kabát. „Odmietnutie je považované za snahu Jeruzalema udržiavať vzťahy s Moskvou v súvislosti s ruskou kontrolou sýrskeho vzdušného priestoru. Izraelské letectvo tam vykonalo stovky bojových letov proti dodávkam zbraní z Iránu," napísal server Times of Israel s tým, že Kremeľ prižmuruje oči pred týmito údermi. Izrael tvrdí, že z Iránu prúdia cez Sýriu zbrane do rúk protižidovských teroristov.

Izrael sa dá dokonca označiť takpovediac za nulového spojenca Ukrajiny. Od začiatku ruskej invázie jej neposkytol ani jeden náboj. Obmedzil sa na zásielku 100 ton humanitárnej pomoci a na zriadenie poľnej nemocnice na šesť týždňov na západe Ukrajiny. A poslal ešte dvetisíc prilieb a 500 nepriestrelných viest pre záchranárov. Na porovnanie jeden príklad: vojenská pomoc z Washingtonu do Kyjeva dosiahla doteraz v tomto roku v prepočte až 13 miliárd eur.

Nepochopenie nad postojom Izraela vyjadril aj šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak. Kladnej reakcie sa však zatiaľ nedočkal. „Izrael a Ukrajina bojujú v rovnakej vojne, vo vojne proti teroristom, ktorí chcú vyhubiť ich národ. Vyzývame Izrael, aby viac pomohol Ukrajine brániť naše životy," napísal Jermak v texte, ktorý zverejnili noviny Israel Hayom. Zároveň upozornil, že ruské útoky zničili už aj niekoľko židovských pamiatok na ukrajinskom území.

Nemecko pomáha, ale nie tak, ako chce Ukrajina

Kyjev má podobný problém s Berlínom. Ukrajine sa nepáči postoj Nemecka napriek tomu, že jej dodalo veľa vojenskej techniky: od samohybného delostrelectva cez raketomety až po samohybné protilietadlové delá. Dovedna v hodnote za viac ako 733 miliónov eur.

Ukrajinskej armáde však stále chýbajú moderné nemecké tanky typu Leopard 2. Pre jeho kvality ich zaradilo do svojej výzbroje viacero členských štátov NATO. Nemecký sociálnodemokra­tický kancelár Olaf Scholz ich však otáľa poskytnúť Zelenskému. Dosiaľ ho nepresvedčilo ani naliehanie zo strany menších koaličných partnerov, ani nátlak opozičných konzervatívcov.

Šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba nedávno opakovane jasne naznačil, že Berlín by sa mal rozhýbať. „Dodanie týchto tankov z Nemecka je dôležité. Nevidíme v tom žiadne prekážky," citoval ho server Ukrinform. Kuleba predtým poznamenal, že pomalosť Nemecka v tomto smere naznačuje, že si nechce veľmi pohnevať ruského prezidenta Vladimira Putina. O signáloch Berlína súvisiacich s leopardmi podotkol, že je z nich sklamaný.

Spojenci sa dohadujú a tanky chýbajú

Pred pár týždňami sa posťažoval aj jeden zo Zelenského kľúčových poradcov: „Už šesť mesiacov sa spojenci dohadujú, kto predá tanky Ukrajine. Šesť mesiacov neexistujú žiadne tanky, pretože neexistuje politické riešenie," napísal Mychajlo Podoľak na twitteri.

Maslo na hlave má nielen Nemecko. Ide o to, že tanky typu Leopard 2 by mohli dodať aj iné členské krajiny NATO. Dokopy je ich trinásť, pričom celkovo ich vo výzbroji majú približne dvetisíc kusov. „Ukrajine chýba vojenská technika na úspešné uskutočnenie protiútokov, najmä v rozľahlom trávnatom teréne. Preto hľadá pomoc s tankmi," objasnil pre stanicu Deutsche Welle bezpečnostný analytik Nico Lange.

Zároveň poukázal na to, akým spôsobom by sa Kyjevu dalo vyjsť v ústrety. Je to pritom recept, ktorý dané členské štáty NATO už mohli použiť, ale neudialo sa to. „Združenie niekoľkých európskych krajín, ktoré majú tanky typu Leopard 2, by mohlo podporiť Ukrajinu takpovediac rovnako výživne ako USA. Washington totiž dodal Ukrajine s veľkým náskokom najviac zbraní," povedal Lange.

Znamenalo by to teda vytvorenie akéhosi konzorcia štátov, ktoré by poskytli určitý počet leopardov podľa ukrajinských potrieb. Organizácia Európska rada medzinárodných vzťahov vo svojej analýze odporúča, aby týchto tankov bolo 90. Odpoveď na otázku, či sa to naozaj stane, je nateraz celkom neznáma.