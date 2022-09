Ponorka alebo potápači? Vinník sabotáže sa hľadá - množstvo argumentov smeruje k Rusom

Poškodenie plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 považuje nórsky vojenský analytik Anders Puck Nielsen za súčasť politickej hry okolo vojny na Ukrajine, v ktorej sa dodávky zemného plynu z Ruska do Európy stali dôležitým nástrojom.

„Všetko nasvedčuje tomu, že ide o sabotáž. Chýba nám však dymiaca zbraň,“ priznal expert pre dánsku rádiotelevíziu DR. „A to je presne tá výzva, ktorej čelíme v hybridnej vojne, keď nám chýba definitívny dôkaz toho, čo sa stalo,“ dodal s tým, že v hybridnej vojne sú hranice medzi vojnou a nevojnou rozmazané a protivník sa pokúša dosiahnuť vojenské ciele prostriedkami, ako sú zavádzajúce kampane alebo tajné operácie.

Explózie zasiahli dno Baltského mora v ekonomických zónach Dánska a Švédska, ale mimo ich teritoriálnych vôd. Kodaň a Štokholm ich preto nevnímajú ako útok smerujúci proti ich krajinám. Berú ich však mimoriadne vážne. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová akt sabotáže označila za „neprijateľné úmyselné narušenie aktívnej európskej energetickej infraštruktúry“ a varovala pred „najráznejšou možnou reakciou“.

Zostali stopy na dne?

Znepokojenie oboch severských krajín dal v stredu v Bruseli dôrazne najavo dánsky minister obrany Morten Bødskov. „Boli to veľmi silné výbuchy, a preto bude chvíľu trvať, kým sa tam dostaneme,“ povedal pre DR po rokovaní so šéfom NATO Jensom Stoltenbergom o poškodených plynovodoch, ktoré ležia v hĺbke približne 80 metrov.

„Vzhľadom na to, aké množstvo plynu bolo napumpované v potrubiach a ako dlho trvá, kým tlak klesne, realita je taká, že pokojne môže trvať týždeň až dva, kým sa vody v oblasti upokoja a my budeme môcť začať zisťovať, čo sa stalo,“ poznamenal dánsky minister. Na otázku, či sa svet niekedy dočká vysvetlenia, kto za výbuchmi stojí, odpovedal opatrne: „Neviem, ale urobíme všetko, čo sa bude dať.“

Podľa Hansa Liwånga, docenta Nórskej univerzity obrany, by starostlivé preskúmanie morského dna a poškodených potrubí mohlo poskytnúť veľa odpovedí. Pri pohľade na veľkosť krátera na morskom dne a na charakter poškodenia potrubí by sa podľa neho malo dať zistiť viac o sile použitej nálože ako aj to, či bola trhavina umiestnená priamo na potrubí, v jeho blízkosti alebo niekde ďalej.

Problémom však je, že na mieste uniklo veľké množstvo plynu, upozornil Liwång. „To znamená, že vodná masa sa pohla a stopy možno zmizli,“ povedal pre švédsku agentúru TT. „Neočakávam, že bude možné nájsť menšie stopy, ak by na mieste operovala napríklad miniponorka alebo potápači. V takom prípade stopy po nich buď zahladil výbuch, alebo plyn, ktorý sa vyrútil von,“ dodal.

Stále zostáva záhadou, ako mohol byť útok vykonaný. Podľa britského analytika Dana Sabbagha ak by išlo o dielo klasickej vojenskej ponorky, tá by v relatívne plytkých vodách Baltského mora, kde hĺbka zriedka presahuje sto metrov, sotva unikla pozornosti monitoringu v severských krajinách. Tie pritom nič nehlásia, že by takéto podozrivé plavidlo zbadali.

Míny z obchodnej lode?

„Balt ani nie je miestom, kde by malo zmysel rozmiestniť hlbokomorské ponorky Lošarik, ktoré by Rusi mohli nasadiť na prerušenie komunikačných káblov vedúcich hlboko pod Atlantikom, kde majú vody priemernú hĺbku viac ako 3 500 metrov,“ tvrdí Sabbagh v denníku Guardian.

S odvolaním sa na nemenovaný britský vojenský zdroj však analytik pripúšťa, že míny mohli byť diskrétne spustené z maskovaného obchodného plavidla a odpálené o niekoľko dní alebo týždňov neskôr. „To by bola operácia, ktorá by musela byť vykonaná s určitou opatrnosťou, ale nie nevyhnutne špecializovanými vojenskými prostriedkami,“ poznamenal Sabbagh.

Michail Krutichin, energetický analytik z poradenskej spoločnosti RusEnergy upozornil, že kľúčovou otázkou do budúcnosti bude, či škoda vznikla vo vnútri alebo mimo potrubia. Tvar poškodených segmentov potrubia by to podľa neho mal naznačovať.

„Ak explózia prišla zvonku, tak ju spôsobila nejaká sabotážna skupina alebo podmorské zariadenie,“ povedal Krutichin pre Deutsche Welle. "Ak výbuch nastal vnútri potrubia, potom to bol Gazprom,“ dodal expert, podľa ktorého by ruský energetický gigant „mohol ľahko poslať niečo, čo technici nazývajú prasa – robota, ktorý prenikne dovnútra potrubia“.

„Je veľmi ľahké poslať to v potrubí do konkrétneho bodu a potom to odpáliť,“ tvrdí Krutichin. Prečo by to Gazprom robil, keď do výstavby plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2, ktorým mal plyn z Ruska prúdiť priamo do Nemecka, vložil desiatky miliárd dolárov?

Podľa Jakuba Wiecha, analytika poľského portálu Energetyka24 existuje množstvo argumentov, ktoré smerujú k Rusom. „Plynovody Nord Stream sa stali pre Rusko geopoliticky zbytočné. Rusi ich postavili s úmyslom zbaviť Ukrajinu štatútu tranzitnej krajiny, aby na ňu mohli zaútočiť bez obáv z prerušenia dodávok plynu odberateľom v Európe. Ale keď po ruskej invázii vo februári 2022 Európania odolali pokušeniu spustiť Nord Stream 2 (ktorý bol pripravený na prevádzku, ale nebol spustený pre európske sankcie), význam Baltských plynovodov sa prakticky rozplynul.“

V takejto situácii by sa Rusi mohli rozhodnúť poškodiť plynovody, aby prehĺbili plynovú krízu v Európe – túto infraštruktúru odstaviť na dlhý čas, špekuluje Wiech.

Aj podľa Andersa Pucka Nielsena z Nórskej akadémie obrany má Rusko záujem zvýšiť neistotu v súvislosti s dodávkami plynu do Európy. „Chcú zvýšiť strach Európanov zo studenej zimy bez ruského plynu,“ povedal pre DR. „Koniec koncov, Rusko používa plyn vo vojne na Ukrajine ako formu tlaku na Európu v snahe podkopať vôľu Európanov naďalej podporovať Ukrajinu,“ dodal.