Pugačovová opustila Rusko. Bez spiatočnej letenky

Alla Pugačovová, stálica sovietskej a ruskej estrády, vo štvrtok pricestovala do Tel Avivu. Potvrdil to denník Haarec. Podľa jeho informácií divu s dvoma deťmi po prílete privítal jej manžel Maxim Galkin, populárny komik, ktorý do Izraela pricestoval pred pár dňami v rámci svojho medzinárodného turné.