Putin opäť obišiel armádne velenie. Nedôveruje šéf Kremľa ruskému ministerstvu obrany?

Byrokratické zlyhania ruskej mobilizácie môžu nasvedčovať tomu, že ruský prezident Vladimir Putin opäť obchádza vyššie velenie ruskej armády. Vo svojej najnovšej správe o vývoji vojny na Ukrajine to uviedli analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).

Nasadenie mobilizovaných mužov v ohniskách bojov napríklad na charkovskom alebo chersonskom fronte môže podľa ISW znamenať, že Putin spolupracuje priamo s veliteľmi v teréne, ktorí pravdepodobne volajú po posilách. Tým sa porušuje štandardná prax, keď novopovolaní do zbrane absolvujú pred vyslaním na front prípravu.

Na vysielanie niektorých novomobilizovaných na miesta intenzívnych bojov upozornilo vo štvrtok velenie ukrajinskej armády. Z polostrova Krym napríklad podľa generálneho štábu ukrajinskej armády odišlo do Chersonskej oblasti 2 000 mobilizo­vaných. Vojenskí komisári na Kryme pritom podľa správy štábu dostali inštrukcie, aby prioritne povolali do zbrane príslušníkov menšiny Krymských Tatárov. Ďalšie jednotky čerstvo mobilizovaných a neskúsených vojakov boli bez predchádzajúcej prípravy podľa rovnakej správy vyslané do Doneckej oblasti.

ISW podotkol, že už skôr zaznamenal početné prípady, keď Putin pri rozhodovaní o postupe ruskej invázie obišiel vyššie velenie. Deje sa tak zrejme preto, že šéf Kremľa nedôveruje ruskému ministerstvu obrany. Odporujúce si vyjadrenia kremeľských predstaviteľov a ruského ministerstva o mobilizácii môžu byť tiež dokladom, že Putin ako vrchný veliteľ ozbrojených síl vydal protichodné rozkazy.

Putin nariadil čiastočnú mobilizáciu minulý týždeň v stredu. Minister obrany Sergej Šojgu pri tej príležitosti uviedol, že do zbrane má byť povolaných asi 300 000 rezervistov s predchádzajúcou skúsenosťou z armády. V niektorých nezávislých ruských médiách sa však objavili správy, že sa Moskva snaží zmobilizovať vyše milióna ľudí. Boli popísané prípady, keď predvolania pred odvodovú komisiu dostávali ľudia viac-menej náhodne, napríklad na protestoch proti mobilizácii. Vo štvrtok Putin kritizoval chyby, ktoré sa podľa neho stali počas mobilizácie, a volal po ich náprave.