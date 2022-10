ONLINE: Tuhé boje o Lyman. Cesta Kyjeva do NATO nie je podľa USA na programe dňa

Volodymyr Zelenskyj žiada o urýchlené prijatie Ukrajiny do NATO, poradca amerického prezidenta to momentálne nevidí ako nevyhnutné. V okolí mesta Lymansk sa vedú ťažké boje, je strategickým bodom pre Rusov aj Ukrajincov.

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 220. deň VIDEO: Anexia v priamom prenose. Začiatok Putinovho prejavu a jeho koniec – a podpisovanie zmlúv s lídrami okupovaných oblastí na Ukrajine o spojení s Ruskom.

6:10 Spojené štáty v tejto chvíli nevidia potrebu urýchleného procesu pristúpenia Ukrajiny k NATO, uviedol v piatok poradca amerického prezidenta Joea Bidena pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan.

"Náš názor je, že Ukrajine môžeme najlepšie pomôcť praktickou podporou na mieste. A že proces v Bruseli by sa mal začať inokedy, "povedal Sullivan.

Zároveň zdôraznil, že všetky rozhodnutia ohľadom členstva v NATO sú vecou kandidátov vstupu a členov aliancie. USA na budúci týždeň podľa Sullivana oznámia ďalšiu dodávku zbraní Ukrajine.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok uviedol, že jeho krajina podáva žiadosť o urýchlené prijatie do Severoatlantickej aliancie, informujú tlačové agentúry. Zelenskyj sa tak vyjadril krátko po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin oznámil anexiu štyroch Moskvou okupovaných ukrajinských regiónov a s ich proruskými lídrami podpísal v Kremli zmluvy o pripojení týchto ukrajinských území k Ruskej federácii.

„Podpísaním žiadosti Ukrajiny o urýchlený vstup do NATO robíme rozhodujúci krok,“ uviedol Zelenskyj. „De facto sme svoju cestu do NATO už prešli. De facto sme už preukázali kompatibilitu s aliančnými normami. Pre Ukrajinu sú reálne – reálne na bojisku a vo všetkých aspektoch našej interakcie, "napísal Zelenskyj na platforme telegram. "Ukrajina dnes podáva žiadosť, aby tak urobila de iure,“ dodal.

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Marija Zacharovová o ukrajinskej žiadosti o prijatie do NATO na svojom účte na sociálnej sieti telegram napísala, že „dnes si každý vybral svoju cestu; krvaví mäsiari, ktorí zabíjajú ženy a deti, na smetisko NATO; a my – do budúcnosti“.

6:00 V Lymane na východe Ukrajiny sa vedú ťažké boje, pripustil podľa ruskej štátnej agentúry TASS poradca ministra vnútra separatistickej Doneckej ľudovej republiky Vitalij Kiseljov. Proruskí separatisti síce tvrdia, že ruská posádka v meste nie je odrezaná, ale ukrajinské médiá s odvolaním sa na armádne velenie hlásia, že ruské zoskupenie uviazlo v obkľúčení, respektíve ukrajinské vojská kontrolujú všetky ústupové cesty z mesta.

„V Lymane sa vedú tvrdé boje, nepriateľ vrhol do boja všetky sily a zálohy,“ uviedol Kiseljov. Ruské sily podľa neho podporuje letectvo a delostrelectvo, ktoré napáda útočiace ukrajinské jednotky. Kiseljov nepriamo pripustil obkľúčenie ruských síl, keď poznamenal, že do ich vyslobodenia boli nasadené štyri bojové taktické skupiny.

Líder proruských separatistov z medzinárodne neuznanej Doneckej ľudovej republiky (DNR) Denis Pušilin podľa agentúry TASS v piatok večer uviedol, že situácia je ťažká. „Chlapci sa držia z posledných síl,“ povedal o inváznych jednotkách. Neskôr oznámil, že do mesta mieri posily.

Rusko bude musieť prosiť o povolenie na odchod svojich vojakov z obkľúčenia, ak Kremľu záleží na ich životoch, predpovedal Mychajlo Podoljak z ukrajinskej prezidentskej kancelárie.

"Pred ôsmimi rokmi ruskí vojaci obkľúčili naše vojská pri Ilovajsku. Vtedy naši chlapci súhlasili, že sa stiahnu bez zbraní. Ale Rusko porušilo dané slovo a rozstrieľalo kolónu (ukrajinských vojakov). Teraz bude musieť prosiť o odchod z lymanského kotla Rusko. Ak, samozrejme, majú účastníci banketu v Kremli vôbec starosť o svojich vojakov, "napísal Podoljak.

Ukrajinské ministerstvo obrany večer oznámilo, že jeho vojaci oslobodili dedinu blízko Lymanu a na twitteri zverejnilo video, na ktorom sú podľa neho ukrajinskí vojaci v obci Drobyševe. Tá sa nachádza asi desať kilometrov severozápadne od Lymanu, ktorý ruská armáda obsadila v máji.

Mesto Lyman sa ocitlo v centre bojov po tom, ako Ukrajina tento mesiac v bleskovej protiofenzíve porazila ruské vojsko v susednej Charkovskej oblasti. Samotné mesto sa nachádza v Doneckej oblasti. Lyman je pomerne malé mesto, ale je strategicky dôležité pre obe strany, upozornila BBC. Rusom slúžilo ako východiskový bod pre postup na Slovjansk a Kramatorsk a dobytie Lymanu tiež umožnilo preťať cestné spojenie medzi Slovjanskom a Siverskom. Ukrajinskej armáde by dobytie mesta otvorilo operačný priestor na útok na Svatove a umožnilo ohroziť urýchlene budovanú ruskú obranu pozdĺž rieky Oskol alebo udrieť ďalej na východ smerom k Severodonecku, ku ktorému sa ukrajinským silám už podarilo postúpiť od západu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok večer vyhlásil, že ukrajinské ozbrojené sily dosiahli na východe krajiny „významné výsledky“ a zmienil sa o Lymane. Podrobnosti však neuviedol, napísala agentúra Reuters.