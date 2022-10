Neverte, že po Kryme budú nasledovať ďalšie regióny, klamal Putin Ukrajincov

„Obraciam sa aj na obyvateľov Ukrajiny,“ vyhlásil Putin v Kremli 18. marca 2014 a pokračoval: „Úprimne chcem, aby ste nás pochopili: v žiadnom prípade vám nechceme ublížiť, uraziť vaše národné cítenie.“

Kremeľ, 18. marca 2014: Putin sľubuje, že po Kryme ďalšia anexia nebude.

„Vždy sme rešpektovali územnú celistvosť ukrajinského štátu, mimochodom, na rozdiel od tých, ktorí jednotu Ukrajiny obetovali svojim politickým ambíciám. Oháňajú sa heslami o veľkej Ukrajine, no boli to oni, kto urobil všetko pre to, aby krajinu rozdelil. Dnešnú občiansku konfrontáciu majú výlučne na svedomí. Chcem, aby ste ma počuli, drahí priatelia. Neverte tým, ktorí vás strašia Ruskom a kričia, že po Kryme budú nasledovať ďalšie regióny. Nechceme rozdelenie Ukrajiny, nepotrebujeme to,“ tvrdil šéf Kremľa.

Prešlo 2753 dní a Putin 30. septembra 2022 podpísal dokumenty o anexii ďalších štyroch ukrajinských oblastí.