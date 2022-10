Washigton Post: Sme dva či tri kroky od jadrovej vojny

Šéf Kremľa na Ukrajine od vojny, ktorú začal 24, februára, nedosiahol prakticky nič. Vojenský neúspech sa Putin v piatok usiloval zakryť vyhlásením o pripojení štyroch ukrajinských území k Rusku na základe vymyslených referend. A k nacionalis­tickým propagandistickým rečiam Putin opäť pridal vyhrážky, že by mohol siahnuť jadrovým zbraniam.

Jadrovú triádu tvoria strategické bombardéry, jadrové ponorky a medzikontinentálne balistické rakety. Pozrite si ju na videu US Department of Defense.

Denník Washington Post napísal, že Západ dúfal, že ukrajinské úspechy prinútia ruského prezidenta ustúpiť, no namiesto toho ide šéf Kremľa do ešte väčšieho rizika.

Nikto nevie, čo sa stane

"Znova a znova vidíme, že Putin to vidí ako veľkú existenčnú vojnu a je pripravený zvýšiť stávky, ak prehrá na bojisku,“ povedal pre Washington Post Alexader Gabujev z Carnegieho nadácie pre medzinárodný mier. „Zároveň si nemyslím, že Západ ustúpi, takže je to teraz veľmi náročná výzva. Sme dva-tri kroky od toho, aby Rusko nedosiahlo svoje ciele a uchýlilo sa k tomu, čo bolo kedysi nemysliteľné,“ uviedol Gabujev očividne narážajúc na použitie jadrových zbraní.

"Nikto nevie, čo sa Putin rozhodne urobiť, nikto,“ reagoval pre Washington Post predstaviteľ Európskej únie, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, aby mohol diskutovať o citlivej téme. "Ale je úplne v kúte, je to blázon a pre neho neexistuje východisko. Jediným východiskom pre neho je totálne víťazstvo alebo totálna porážka a my pracujeme na tom druhom. Potrebujeme, aby Ukrajina vyhrala, a preto pracujeme na tom, aby sme zabránili najhorším scenárom tým, že pomôžeme Ukrajine vyhrať.“

Franz-Stefan Gady z Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie v Londýne si myslí, že pravdepodobnosť, že Putin použije jadrové zbrane, je nízka. Západným politikom ale odkázal, aby túto možnosť predsa len nebrali na ľahkú váhu.

"Je málo pravdepodobné, že sa to stane, ale je to najvážnejší prípad jadrovej hrozbe od 80-tych rokov, keď sa skončila studená vojna. Je to veľmi nebezpečná situácia a západní politici ju musia brať vážne,“ pripomenul Gady pre Washington Post.

Putin nie je samovrah

Odborník však zároveň pripomenul, že Putin má k dispozícii aj iné možnosti, ako eskalovať vojnu. A tie asi využije ešte pred tým, ako by sa rozhodol siahnuť po atómových bombách.

"Jadrové zbrane by pravdepodobne použil až potom, čo by mobilizácia, sabotáže a iné opatrenia zlyhali, a nie je jasné, čo by Putin ich nasadením dosiahol,“ podotkol Gady. „Z čisto vojenského hľadiska by jadrové zbrane nevyriešili ani jeden z vojenských problémov ruského prezidenta. Na zmenu toho, ako vojna vyzerá, by nestačil jeden útok. Ani by nezastrašil Ukrajinu, aby sa vzdala územia, a ešte by to viedol k zvýšenej západnej podporu a myslím si, že by prišla odpoveď USA,“ vysvetlil Gady.

Bývalý veliteľ amerických síl v Európe Ben Hodges predpokladá, že šéf Kremľa jadrové zbrane nepoužije. „Aj keď je Putin nebezpečný, nie je to samovrah, a ani ľudia okolo neho nie sú samovrahovia,“ povedal pre Washington Post Hodges.