Pre Putina je dôležitejšie udržanie okupovaného juhu Ukrajiny ako Luhansk

Ukrajinská armáda sa už od sobotného večera sústreďuje na vypratávanie a čistenie mesta. Napriek nedávnemu kolapsu frontu medzi Charkovom a Izjumom sa ruské jednotky zamerajú na upevnenie pozícií v Chersonskej a Záporožskej oblasti. Rozhodnutie nebrániť oslabený Lyman či Kupjansk prišlo takmer určite od Putina, nie od vojenského velenia, usudzujú analytici ISW.

Lyman je strategicky dôležité mesto, keďže sa neďaleko od neho nachádza kľúčový cestný priechod cez rieku Severný Donec, za ktorou sa Rusko snaží upevniť svoje pozície, uvádza britská vojenská rozviedka.

Pád Lymanu, bráneného oslabenými jednotkami Západného a Centrálneho vojenského okruhu, kontingentmi dobrovoľníkov a zmobilizovaných záložníkov, podľa Londýna predstavuje aj politický neúspech Moskvy, deklarujúci úsilie o „oslobodenie“ a anexiu Donbasu. Tento ďalší neúspech, sprevádzaný pravdepodobne značnými stratami, zosilní tlak na velenie ruskej armády, ktoré čelí verejnej kritike.

Násilným zadržaním generálneho riaditeľa Záporožskej jadrovej elektrárne Ihora Murašova si Rusko podľa ISW pravdepodobne pripravuje pôdu na prevzatie právnej zodpovednosti nad elektrárňou, ktorá sa nachádza v Ruskom anektovanej oblasti.

Výzva čečenského vodcu Ramzana Kadyrova na použitie taktických jadrových zbraní je pravdepodobne v rozpore s jeho požiadavkami pokračovať v „zvláštnej vojenskej operácii“ s cieľom ovládnuť viac ukrajinského územia, myslí si ISW.

Podľa amerických analytikov ruská armáda vo svojom súčasnom stave takmer určite nie je schopná operovať na jadrovom bojisku, hoci má potrebné vybavenie a svoje jednotky na to historicky vycvičila. Chaotická zmes vyčerpaných vojakov, narýchlo zmobilizovaných záložníkov, brancov a žoldnierov, tvoriaca v súčasnosti ruské pozemné sily, by nemohla fungovať v jadrovom prostredí. Akékoľvek oblasti zasiahnuté ruskými taktickými jadrovými zbraňami by tak boli pre Rusov nepriechodné, čo by pravdepodobne znemožnilo ruský postup. Podľa ISW ide o ďalší faktor, ktorý znižuje pravdepodobnosť použitia ruských taktických jadrových zbraní.

Okrem Lymanu sa za posledný deň významnejšie bojovalo na severe Charkovskej oblasti, kde ukrajinské jednotky podľa ukrajinského generálneho štábu odrazili ruský pozemný útok. Ukrajinské sily tiež pokračujú v protiofenzíve v Chersonskej oblasti.