Biden platí Rusku, lebo uránu sa nevzdal

Američanov by veľmi potešilo, keby sa ich európski spojenci úplne odstrihli od ruského plynu a ropy tak, ako to spravil Washington. USA už týždeň po ruskom vpáde na Ukrajinu zároveň s týmito surovinami zaradili na sankčný zoznam aj uhlie, embargo naň začala EÚ uplatňovať o niekoľko mesiacov neskôr.

Spojené štáty totiž zvyknú prízvukovať, že viaceré európske krajiny mohli už pred vypuknutím vojny urobiť viac proti svojej energetickej závislosti od Ruska. O jednej surovine na výrobu energie to však platí obojstranne. Nákupom ruského uránu Biely dom naďalej pomáha Kremľu podobne ako Európania.

Znepokojuje ma suma. Veľmi veľa peňazí

Čo mohli v USA podniknúť oveľa skôr, o to sa začínajú snažiť až po ruskej invázii. Ministerka energetiky Jennifer Granholmová podľa agentúry Bloomberg povedala, že chce zdvojnásobiť snahu oslobodiť sa od dodávok jadrového paliva z Ruska. Prvým krokom je žiadosť Bieleho domu adresovaná Kongresu USA o súhlas so sumou 1,5 miliardy amerických dolárov (USD). Takpovediac je to však iba štartovné. „Požiadavka je súčasťou širšieho plánu vynaložiť miliardy na vytvorenie priemyslu so sídlom v USA na obohacovanie uránu a ďalšie služby potrebné na výrobu paliva pre reaktory prostredníctvom nákupu suroviny od domácich výrobcov," objasnil Bloomberg.

Predstava o veľkom počte miliárd USD sa nepozdáva vplyvnej demokratickej senátorke Dianne Feinsteinovej. „Znepokojuje ma tá suma. To je veľmi veľa peňazí," citoval Bloomberg političku, ktorá je členkou Kongresu USA nepretržite už od roku 1992.

Ročne 1,2 miliardy USD?

Republikánsky senátor John Barrasso, naopak, podporuje finančné injekcie do domáceho uránového priemyslu. „Tento vysokopostavený republikán v senátnom výbore pre energetiku a prírodné zdroje zastupuje štát Wyoming, kde sú uránové bane, ktoré by profitovali zo zákazu importu ruského uránu," napísal denník Washington Post.

Barrasso tvrdí, že Moskva zarába veľa peňazí vývozom svojej suroviny pre atómové elektrárne v USA. „Stále posielame Rusku približne 100 miliónov dolárov mesačne za nákup uránu," povedal pre televíznu stanicu Fox News. Ročne to vychádza na 1,2 miliardy USD (Washington Post sa nazdáva, že je to menej peňazí).

Je však z amerického pohľadu jednoduché odstrihnúť sa od ruského uránu? „O zákaze sa ľahšie hovorí, ako sa urobí – kvôli postaveniu Ruska v podobe vedúceho svetového komplexu na obohacovanie uránu," upozornil server OilPrice.

Rusi vlastnia jedny z najväčších zásob uránu na celom svete. Odhaduje sa, že ho majú zhruba 486-tisíc ton.

Čo sa týka previazanosti jadrových elektrární na ruské dodávky, Spojené štáty vôbec nemôžu hovoriť o tom, že by boli vo výhodnejšej pozícii ako európske krajiny. „USA v roku 2021 doviezli z Ruska približne 14 percent svojho spotrebovaného uránu a využili 28 percent všetkých služieb obohacovania v Rusku. Údaje o EÚ boli 20 percent, respektíve 26 percent," podotkol OilPrice. (Server MiningWeekly tvrdí, že Američania kupujú od Rusov každoročne až 16,5 percenta uránu pre svoje atómové elektrárne.)

V USA sa nespracúva urán

Proces obohacovania uránu je veľmi komplikovaný a dá sa uskutočniť len v niektorých krajinách – vrátane Ruska. „Len veľmi málo uránovej rudy je užitočnej ako palivo. Po vyťažení sa ruda premení na tzv. žltý koláč, čo je len koncentrovaný urán. Tento sa mení na plyn, ktorý je obohatený o izotop U-235. Je štiepny, vďaka čomu je efektívnejší pre jadrové palivo. Obohatený urán sa potom spracováva na palivové tyče a môže sa použiť v jadrovom reaktore," ozrejmil portál Verge.

Zákaz dovozu ruského uránu do USA aj do EÚ podporuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Lenže problém spočíva v zmienenom vedúcom postavení Ruska v uránových službách. „Disponuje takmer ich polovicou na celom svete a to je niečo, čo sa nedá ľahko nahradiť," upozornil OilPrice. Američania sú na tom opačne. V USA sa nevyrába ani nespracúva urán, hoci niekoľko spoločností uviedlo, že by chceli obnoviť domácu výrobu v štátoch Texas alebo Wyoming, ak výrobcovia jadrovej energie podpíšu dlhodobé zmluvy o dodávkach," napísala agentúra Reuters.