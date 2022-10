Petraeus: Ak Putin siahne po jadrových zbraniach, USA zničia ruské vojská

V nedeľu pred tým varoval bývalý riaditeľ americkej výzvednej služby CIA David Petraeus. TASR informuje podľa britského denníka The Guardian.

Varovanie švorhviezdičkového armádneho generála vo výslužbe prišlo niekoľko dní po tom, ako Putin vyjadril názory, ktoré mnohí interpretujú ako hrozbu širšej vojny medzi Ruskom a Západom.

„Len hypoteticky – odpovedali by sme tým, že by sme viedli kolektívne úsilie NATO, ktoré by zlikvidovalo všetky ruské konvenčné sily, ktoré môžeme vidieť a identifikovať na bojiskách na Ukrajine, na Kryme, ako aj všetky plavidlá v Čiernom mori,“ povedal Petraeus pre spravodajskú stanicu ABC News.

Doplnil, že o tom ešte nehovoril s poradcom pre národnú bezpečnosť Jakeom Sullivanom. O pravdepodobnej reakcii USA na jadrovú eskaláciu zo strany Ruska však bola Moskva už opakovane informovaná.

Na otázku, či použitie ruských jadrových zbraní na Ukrajine vtiahne USA a NATO do vojny, Petreaus odpovedal, že to nespustí článok 5 Severoatalan­tickej zmluvy vyzývajúci na kolektívnu obranu. „Reakcia USA a NATO“ by však bola náležitá napriek tomu, že Ukrajina nie je súčasťou NATO, povedal Petreaus.

Exriaditeľ CIA pripustil, že pravdepodobnosť rozšírenia atómovej radiácie do krajín NATO by sa podľa článku 5 mohla vykladať ako útok na člena NATO.