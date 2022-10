Prvé zábery z oslobodeného Lymanu: Ukrajinci pozbierali svojich, Rusi ostali na ulici

Ukrajinskí vojaci po tvrdých bojoch o Lyman odniesli telá svojich kamarátov, padlých ruských vojakov nechali na uliciach. Ich telá teraz zabezpečujú predstavitelia humanitárnej misie Gruz 200, ktorej názov odkazuje na kódové označenie ruskej armády pre prepravu tiel padlých, uviedla v reportáži stanica Nastojaščeje vremja. Pracovníci skúmajú, či pod telami nie sú míny, a až potom ich pripravujú na prevoz. Pri cestách je totiž podľa reportáže ešte množstvo protitankových aj protipechotných mín.

Obyvatelia Lymanu už opustili pivnice, kde sa schovávali počas bitky o nadvládu nad mestom, a varia si na ohni, opísala AP. Od mája nie je v meste tečúca voda, elektrina ani plyn.

„Stála som v chodbe, asi päť metrov odtiaľ, keď to vybuchlo. Teraz zle počujem,“ povedala agentúre 85-ročná Valentína.

„Lietalo nám to skoro až na záhradu, rozbilo nám to okná. S otcom, keď sme večer chodili do pivnice, tak sme tam nemali bez svetla čo na práci. Hrali sme pri sviečke karty. A tá niekedy aj zhasla od (tlakovej) vlny,“ opísal stanici Nastojaščeje vremja chlapec z obce Šandryholove, ktorá leží pri meste Lyman.

Stiahnutie vojsk z Lymanu v Doneckej oblasti priznala Moskva iba deň po tom, ako Putin slávnostne podpísal v Kremli zmluvy o pripojení štyroch ukrajinských regiónov s ich proruskými predstaviteľmi. Podľa amerických analytikov z Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) sa po získaní Lymanu ukrajinská protiofenzíva nezastavila a ukrajinská armáda teraz postupuje ďalej do Luhanskej oblasti.