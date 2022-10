Putin vyslal smerom k Ukrajine nukleárny vlak, v pohybe je aj ponorka Belgorod

Ruský prezident Vladimir Putin zrejme plánuje pri hraniciach s Ukrajinou test jadrových zbraní. Severoatlantická aliancia už varovala svojich členov. Do pohybu sa totiž dal vlak s ruskou vojenskou technikou, ktorú používajú jednotky z nukleárnej divízie ruskej armády, informuje portál britského denníka The Times. V pohybe je aj ponorka Belgorod, ktorá zrejme má vo výbave jadrové podmorské drony Poseidon.

Ukazuje sa, že Kremeľ je ochotný eskalovať situáciu, keďže na bojisku Rusko stráca pevnú pôdu pod nohami, píše The Times. Najnovšie správy o presune ruského „jadrového“ vlaku k Ukrajine tak ešte stupňujú obavy, že Putin sa uchýli k použitiu atómovej zbrane.

Bezpečnostný analytik Konrad Muzyka uviedol, že vlak videný v centrálnej časti Ruska, možno spojiť s aktivitami 12. hlavného riaditeľstva ruského ministerstva obrany. Ide o pracovisko „zodpovedné za jadrovú muníciu, jej skladovanie, údržbu, prepravu a výdaj jednotkám“.

Zábery spomínaného vlaku zverejnil na sociálnej sieti Telegram proruský bloger Rybar. Snímky ukazujú vojenskú techniku, ktorá slúži na údržbu zariadení súvisiacimi s nukleárnym arzenálom.

Vlak prevážal aj obrnené vozidlá s delami, ktoré podľa analytika Muzyku slúžia na ochranu nukleárnych jednotiek.

Podľa zdroja z prostredia obrany je pravdepodobnejšie, že hrozba by mohla prísť z mora. NATO varovalo členské štáty, že svoju základňu za polárnym kruhom opustila jadrová ponorka Belgorod, informoval taliansky denník La Repubblica.

Belgorod má dĺžku až 184 metrov, čo znamená, že je najdlhšou ponorkou na celom svete (americké ponorky triedy Ohio sú dlhé 171 metrov). Dosahuje maximálnu rýchlosť 32 uzlov, čiže 60 kilometrov za hodinu. Na hladine má výtlak takmer 15-tisíc ton a 24-tisíc ton, keď sa ponorí.

Rusko tvrdí, že je schopná niesť jadrové podmorské drony Poseidon, nazývané „zbraňami Apokalypsy“. Tie sú vraj schopné vyvolať obrovské vlny a zaplaviť prímorské mestá.

Vladimir Putin vo svojom mobilizačnom prejave ubezpečil, že na obranu zabratých území je pripravený nasadiť všetky prostriedky, aj tie najničivejšie. „Ak bude ohrozená územná celistvosť našej krajiny, na ochranu Ruska a našich ľudí bezpodmienečne využijeme všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii,“ vyhlásil. „Toto nie je bluf,“ dodal šéf Kremľa.

Hoci je stále mimoriadne nepravdepodobné, že by Rusko naozaj použilo jadrové zbrane, expertov rétorika Putinovo režimu znepokojuje. "Znova a znova vidíme, že Putin to vidí ako veľkú existenčnú vojnu a je pripravený zvýšiť stávky, ak prehrá na bojisku,“ povedal pre Washington Post Alexander Gabujev z Carnegieho nadácie pre medzinárodný mier. „Zároveň si nemyslím, že Západ ustúpi, takže je to teraz veľmi náročná výzva. Sme dva-tri kroky od toho, aby Rusko nedosiahlo svoje ciele a uchýlilo sa k tomu, čo bolo kedysi nemysliteľné,“ uviedol Gabujev s očividnou narážkou na použitie jadrových zbraní.