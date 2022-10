Putin na Ukrajine prehráva. Pritvrdí vo vojne proti Západu?

"Slečna, prosím si mapu Ruska,“ hovorí zákazník v obchode. "Z akého dňa?“ pýta sa predavačka. Ruský vtip zo sociálnych sietí odráža realitu na bojovom poli. Včera šéf Kremľa Vladimir Putin potvrdil anexiu štyroch ukrajinských oblastí. No tak, ako boli fraškou jeho vymyslené referendá, podobne je to aj s predstavou, že okupanti obsadené regióny plne kontrolujú.

Za posledné týždne Rusi utrpeli porážky v Charkovskej oblasti a v Donecku a teraz utekajú od Chersonu na juhu Ukrajiny. Anexiu štyroch ukrajinských regiónov Moskva oznámila v piatok minulý týždeň a okamžite o časť zabraného územia prišla. Hneď v sobotu Ukrajinci dokázali oslobodiť strategicky dôležité mesto Lyman v Donecku. Na to reagoval aj spomenutý vtip.

VIDEO: Ukrajinci Rusom: Máte dve možnosti. Zomrieť alebo utiecť

Pozrite si video ukrajinského ministerstva obrany.

"Ukrajine sa podarilo otočiť priebeh udalostí vo svoj prospech. Je to jasné z toho, čo sa udialo pri Charkove, či z protiofenzívy na juhu. Ukrajina už získala späť viac územia, ako bola celková rozloha oblastí, ktoré Rusko okupovalo od apríla,“ uviedla pre Pravdu Orysia Lucevyčová, šéfka Ukrajinského fóra v rámci Ruského a euroázijského programu v think tanku Chatham House.

S osudom vojny je podľa mnohých expertov spojený osud Putina. Ako bude reagovať na porážky na vojenskom poli? Jeho propagandistická mašinéria dokáže Rusom „predať“ takmer čokoľvek. No čo sa stane, keď konflikt bude čoraz výraznejšie zasahovať do ich životov, ako ukázala nedávno vyhlásená mobilizácia?

"Aby sme pochopili, čo sa deje, je potrebné si pripomenúť, že hoci sa Západ zameriava na jednu vojnu, Rusko bojuje aj v druhej. Väčšina západných krajín vníma konflikt cez to, ako to vyzerá na Ukrajine. A to je vojna, ktorú Rusko prehráva,“ povedal pre Pravdu James Sherr z Estónskeho inštitútu zahraničnej politiky v Medzinárodnom centre pre obranu a bezpečnosť.

Dve vojny

Odborník však pripomína, že je tu ešte druhý konflikt, ktorý Moskva v podstate považuje za dôležitejší. "Pre Rusko nie je Ukrajina hlavnou vojnou. Je centrom toho, čo Rusko považuje za hybridný, ale zároveň za totálny konflikt so Západom. Možno táto vojna bola do veľkej miery neviditeľná. Ale zvýrazní sa, keď udrie zima, a ruské dodávky plynu sú odstavené. Zlým signálom boli aj explózie, ktoré poškodili plynovody Nord Stream 1 a 2,“ vysvetlil Sherr.

Čítajte viac Dokážete nájsť Putinovho dvojníka? Pozrite si fotky

Podľa experta je možné, že Moskva sa zameria na poškodenie plynových prepojení Nórska a krajín Európskej únie, pretože spôsobené problémy by mohli podľa Kremľa viesť k tomu, že Západ bude tlačiť Ukrajinu za rokovací stôl. "Mohlo by to mať katastrofálne následky. Ruský režim je presvedčený, že Západ je krehký a nejednotný. Moskva by tak asymetrickými a bezbolestnými prostriedkami mohla dosiahnuť víťazstvo, ktoré nedokáže získať na bojisku. Na to slúži aj ruské jadrové zastrašovanie,“ skonštatoval Sherr.

Od začiatku vojny 24. februára hovorí Rusko o možnosti použitia atómových zbraní. Hoci sa nedá úplne vylúčiť, že by po nich Putin skutočne siahol, pravdepodobnosť, že sa to stane, je stále mimoriadne nízka.

Olej do ohňa špekulácii o atómovkách v posledných dňoch priliali informácie v denníku The Times a v iných britských médiách o pohybe akéhosi ruského nukleárneho vlaku. Správa sa rýchlo rozšírila, no americké zdroje ju následne popreli a viacerí odborníci nad ňou krútia hlavami.

"Prestaňte si veci vymýšľať. Je mnoho skutočných správ na zverejnenie,“ reagoval na The Times na sociálnej sieti Twitter Jeffrey Lewis, expert na jadrové zbrane z Middleburského inštitútu pre medzinárodné štúdie v kalifornskom Monterey. "Toto nie je spôsob, akým sa prevážajú jadrové zbrane. Rusko má na to špeciálne vagóny. Ak tie uvidíme v pohybe, bude nám horúcejšie. Ale aj v tom prípade je potrebné povedať, že Rusko pravidelne preváža jadrové zbrane po krajine,“ zdôraznil Lewis.

Sherr si myslí, že ak je cieľom Ruska vytvoriť paniku a oslabiť jednotu Západu, zatiaľ to na úrodnú pôdu veľmi nepadlo. "Naznačuje to a rýchla a mohutná reakcia NATO a EÚ na výbuchy plynovodu Nord Stream. Je teda jasné, že výsledkom toho, čo sa deje, nemusí byť, že Západ začne Ukrajinu do niečoho tlačiť. Aby to bolo ešte menej pravdepodobné, je potrebné urobiť dva kroky. Po prvé, musí existovať jasné politické rozhodnutie, že budeme považovať útoky na kritickú západnú infraštruktúru za vojnové činy. A najťažším krokom je presvedčiť nič netušiacu západnú verejnosť a elity, že ruská hybridná vojna teraz predstavuje vážne nebezpečenstvo,“ povedal Sherr.

Odkaz pre Západ

Odvaha a schopnosti ukrajinských vojakov medzitým každý deň vysielajú Západu odkaz, že jeho podpora prináša jednoznačné výsledky. Kyjev včera oznámil, že pri anektovanom Chersone postúpil o 10 až 20 kilometrov. Ruské sily na to oznámili, že sa preskupujú. A hovorca Kremľa Dmitrij Peskov k tomu podľa agentúry Reuters pridal výrok, z ktorého je zložité sa vyznať. Vraj medzi anexiou a tým, že ruské jednotky musia ustupovať, nie je žiadny rozpor. "Územia budú navždy ruské,“ vyhlásil Peskov.

Čítajte viac Začiatok konca? Ruský expert: Putin ešte nikdy nečelil takému riziku ako teraz

"Celková šanca, že Ukrajina vojnu vyhrá, je čoraz vyššia. Dá sa to povedať napriek oznámenej mobilizácii,“ vyhlásil pre Pravdu vojenský analytik Gustav Gressel z Európskej rady pre zahraničné vzťahy. Expert však zdôrazňuje, že Ukrajina nič nesmie podceniť. "Problém s ruskou mobilizáciou spočíva v tom, že nemá štruktúru a Moskve nepomôže s nedostatkom špecialistov. Kremľu chýbajú najmä dôstojníci, ktorí by dokázali viesť nové formácie. Prvá vlna mobilizovaných má posilniť jednotky, ktoré už pôsobia na Ukrajine. No z ďalších odvedených chcú ruské ozbrojené sily vytvoriť nové útvary, aby ich mohli nasadiť. Bude to však zložité,“ povedal Gressel.

Odborník si myslí, že Moskva si momentálne vyberá len zo zlých scenárov. "Ozbrojené sily môžu poslať na Ukrajinu čo najviac dôstojníkov, ktorých ešte majú v Rusku. To však obmedzí možnosti výcviku odvedencov. Výhoda Ukrajiny spočíva v tom, že má k dispozícii vycvičené sily z ľudí, ktorých mobilizovala na jar. Bez ohľadu na to, čo Rusko urobí, v najbližšom polroku nedosiahne takú úroveň pripravenosti svojich jednotiek. Ukrajinci to dobre vedia. Do cesty sa im môžu postaviť len dve veci. Oslabená podpora zo strany Západu alebo nejaká veľká chyba, či smola, ktorá povedie k veľkým stratám na ich strane. Nie je veľmi pravdepodobné, že k niečomu takému dôjde, ale môže sa to stať. Vo vojne sa deje veľa vecí,“ ozrejmil Gressel.

Riaditeľ Centra pre bezpečnostný a strategický výskum v lotyšskej Akadémii národnej obrany Toms Rostoks hovorí, že je jasné, že Ukrajincom sa podarilo výrazne postúpiť vpred v Charkovskej a v Chersonskej oblasti. Úspechom pre Kyjev nie je len to, že oslobodzuje okupované územia, ale aj to, ako to jeho ozbrojené sily dokázali. Ide totiž o iný typ operácií, na aký bola ukrajinská armáda doteraz zvyknutá, keď bola poväčšine v obranných pozíciách. "Ak sme niekedy pochybovali o tom, či budú Ukrajinci schopní podniknúť protiútok, tak už nemusíme. Skutočnou otázkou teraz je, koľko územia sa im podarí oslobodiť, kým rozbahnený terén na jeseň sťaží vojenské akcie,“ ozrejmi Rostoks.

Foto: SITA/AP, Gavriil Grigorov Vladimir Putin Šéf Kremľa Vladimir Putin podpísal zákony o ruskej anexii štyroch ukrajinských regiónov po vymyslených referendách.

Analytik sa však vyhol úplne jednoznačnému hodnoteniu situácie, kto vyhráva vojnu. "Nevieme veľa o stratách na ukrajinskej strane, čo môže mať vplyv na ďalší postup. Otázkou je aj to, čo bude nasledovať po ruských jadrových vyhrážkach. Použitie atómovky môže zmeniť celú vojnu spôsobom, ktorý je zložité predvídať,“ povedal Rostkos.

Lucevyčová je však pomerne optimistická. "Ukrajinci vedia, za čo umierajú. Rusi o tom nemajú ani potuchy. Podľa prieskumov po vyhlásení mobilizácie takmer 70 percent z nich pociťuje úzkosť, kým v septembri to bolo len 35 percent. Karta sa teda obracia aj v Rusku. Uvidíme pokračujúcu protiofenzívu. Západ si napriek Putinovmu jadrovému vydieraniu udržal nervy na uzde a podporuje Ukrajinu. USA poskytujú rýchlu, efektívnu a stálu pomoc. Je pravda, že sa nachádzame aj v nebezpečnej situácii, keďže Putin je skutočne zahnaný do kúta. Ale skôr ako k jadrovej eskalácii to povedie k vnútornej nespokojnosti ruskej elity a strate súdržnosti medzi predstaviteľmi režimu,“ predpovedala Lucevyčová.